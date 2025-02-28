タワーレコード株式会社

タワーレコード株式会社(本店所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長：嶺脇育夫)では、2025年2月28日(金)開催の臨時株主総会および取締役会にて、下記の通り役員人事を決定いたしましたのでお知らせします。

取締役人事

＜就任＞ (3月1日付)

瀬戸 洋(せと ひろし) 取締役（CFO/CIO）

以上

タワーレコード株式会社 /Tower Records Japan Inc.

住所 ：本店所在地 東京都渋谷区神南1-22-14

平和島オフィス 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル 7F

商品センター 東京都大田区平和島1-2-30 平和島PDセンター 6F

創立 ：1979年8月

設立 ：1981年12月

資本金：1億円



＜事業内容＞

◇流通小売関連事業

・タワーレコード、タワーミニ、タワーレコード オンラインでの音楽ソフト、映像ソフト、書籍、雑誌、雑貨、チケットなどの販売

・音楽ソフト、映像ソフトの輸入・卸

・中古レコードの買取、販売

・雑貨、衣料品など企画、製造、販売

◇音楽制作/楽曲管理、運営関連事業

・アーティストマネジメント

・楽曲および著作物の著作権管理、楽曲の原盤制作

◇飲食事業

・エンターテインメントカフェ「TOWER RECORDS CAFE」の企画、運営

◇その他の各事業

・定額制音楽聴き放題サービス「TOWER RECORDS MUSIC」の運営



＜取締役＞

代表取締役社長（CEO） 嶺脇 育夫

代表取締役（非常勤） 宮原 さおり

取締役（COO） 高橋 聡志

取締役（CFO） 関藤 満之

取締役（非常勤） 末次 秀生

取締役（非常勤） 後藤 信彦

監査役 渡辺 浩幸



＜店舗数＞

70店舗（タワーレコード 58店舗、タワーレコードミニ 5店舗、TOWER VINYL 1店舗、TOWER RECORDS CAFE 6店舗）

オンライン店舗 3店舗（タワーレコード オンライン、タワーレコードdショッピング店、タワーレコード Yahoo!店）

2025年2月1日現在



＜従業員総数＞

1,356名(うち社員558名）2024年2月15日現在



＜取引先金融機関＞

三菱UFJ銀行、みずほ銀行