¹ñÆâ¥·¥§¥¢99¡ó¤ÎÌ±´Ö¤µ¤¤ÂÓ·ì¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥¹¥Æ¥à¥»¥ë¸¦µæ½ê¡×¤¬À¤³¦½é¡¢²ÈÄíÍÑÇ¥ÉØ¸þ¤±Ä¶²»ÇÈ¥¨¥³ー¡Ö¥Ý¥±¥Þ¥à¡×¤ÎEC¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥¨¥³ー¤Ë½Ð»ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥à¥»¥ë¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¶¿å¿òÊ¸¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§7096¡¢
°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î²ÈÄíÍÑÇ¥ÉØ¸þ¤±Ä¶²»ÇÈ¥¨¥³ー¡Ö¥Ý¥±¥Þ¥à¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥¹¥Þー¥È¥¨¥³ー¡ÊÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÂ¿°Ë¿á¡¢°Ê²¼¡¢¥¹¥Þー¥È¥¨¥³ー¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢
½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦½é¤Î²ÈÄíÍÑÇ¥ÉØ¸þ¤±Ä¶²»ÇÈ¥¨¥³ー¡Ö¥Ý¥±¥Þ¥à¡×
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Þ¥à¡×¤Ï¡¢Ç¥ÉØ¤ÎÊý¤¬¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë²ÈÄíÍÑÄ¶²»ÇÈ¥¨¥³ー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¡¢Ç¥ÉØ·ò¿Ç¤ÎºÝ¤Ë¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÛ»ù¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢²ÈÄí¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Þ¥à¡×¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹üÈ×Äì¶Ú¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Ð»º¸å¤ÎÇ¢¥â¥ìÍ½ËÉ¤ä²óÉü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÇ¢¥â¥ìÂÐºö¡¡¹üÈ×Äì¶Ú¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤äÈé²¼»éËÃ¤Î¸ü¤ß¤òÄ¶²»ÇÈ¤ÇÂ¬Äê¤·¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÈé²¼»éËÃ¼«Æ°Â¬Äê¥¢¥×¥ê¡×¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Þー¥È¥¨¥³ー¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤¤ÂÓ¡¦¤µ¤¤ÂÓ·ìÊÝ´É»ö¶ÈµÚ¤Ó¡¢¤½¤ì¤é¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ºÆÀ¸°åÎÅ¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤ÆÅù¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯µÚ¤ÓÅê»ñÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥ª¥ê¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4894¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Óー¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7363¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤Î½Ð»ñµÚ¤Ó¶ÈÌ³Äó·È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¤µ¤¤ÂÓ¡¦¤µ¤¤ÂÓ·ìÊÝ´É¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Ç¯´ÖÌó1Ëü¿Í¤ÎÇ¥ÉØ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Þ¥à¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¥ÉØ¤Î³§ÍÍ¤¬¤è¤ê°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤ËÇ¥¿±´ü´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Ç¥¿±¡¦ ½Ð»º´ØÏ¢¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½Ð»ñ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥¨¥³ー¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Î³Î¼Â¤Ê¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ç¥ÉØ¤Î³§ÍÍ¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ºÇ¿·¤Î°åÎÅµ»½Ñ¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î°Â¿´¤È·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥à¥»¥ë¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤Ì¿¤Ë¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤°åÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤ò¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢»ºÉØ¿Í²Ê»ÜÀß¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¦ºÙË¦¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¤µ¤¤ÂÓ¡×¤ä¡Ö¤µ¤¤ÂÓ·ì¡×Åù¤Î¼þ»º´üÁÈ¿¥Í³Íè¤ÎºÙË¦¥Ð¥ó¥¯»ö¶ÈµÚ¤Ó¤½¤ì¤é¤ÎºÙË¦Åù¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¡¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¶È´ðÈ×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤ÆºÆÀ¸°åÎÅ¤ä¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Åù´ØÏ¢¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯µÚ¤ÓÅê»ñÅù¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§ 1999Ç¯£¸·î£µÆü¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡§7096¡Ë
»ñËÜ¶â ¡§ £·²¯480Ëü±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§ À¶¿å ¿òÊ¸¡Ê¤·¤ß¤º ¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
ËÜ¼Ò¡¡¡§ ¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-21-19¡¡ÅìµÞ¸×¥ÎÌç¥Ó¥ë£²³¬
TEL¡¿¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ 03-6811-3230¡¡¡¿¡¡https://www.stemcell.co.jp/corporate/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥È¥ê¥à¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡§6788¡Ë