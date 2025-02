【U-NEXT】2025年3月の新着配信ラインナップを発表！格闘技ファン待望のビッグマッチがついに実現！『ONE172：武尊 vs. ロッタン』を独占配信

株式会社 U-NEXT

格闘技ファン待望のビッグマッチがついに実現する『ONE172:武尊 vs. ロッタン』を独占配信。

そのほか、『ルート29』『ハーレイ・クイン シーズン3・4』『あいつは黒炎竜』『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年2月の注目コンテンツ

格闘技

ONE172:武尊 vs. ロッタン

日本の立ち技格闘技界をけん引してきた武尊選手と、ONEとの契約を決意したきっかけの相手であり、最大の宿敵であるロッタン・ジットムアンノン選手が激突。2023年5月に武尊選手がONE Championshipと契約した直後から、長らく実現が期待されてきたドリームマッチが、いよいよ現実のものとなる。

【配信開始日】2025年3月23日(日)12:30

【視聴料】

前売チケット(見逃し付き):5,000円(税込)

当日チケット(見逃し付き):5,500円(税込)

アーカイブ配信チケット:4,500円(税込)

※2025年3月30日(日)21:00まで販売

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008046

邦画

ルート29

デビュー作『こちらあみ子』で第27回新藤兼人賞金賞はじめ数多くの賞を受賞し、多くの映画ファンを魅了した森井勇佑監督が、詩人・中尾太一の「ルート29、解放」からインスピレーションを受け、映画の舞台ともなった姫路から鳥取を結ぶ一本道の国道29号線を約1ヶ月間旅をし、脚本を完成させた本作。他者と必要以上のコミュニケーションをとることをしない主人公・のり子(トンボ)役を綾瀬はるか、のり子と旅をする風変わりな女の子・ハル役を大沢一菜が演じる。旅先でさまざまな人たちに出会い、そこで次第に深まるハルとの絆によって、からっぽだった心に喜びや悲しみの感情が満ちていく時間を綴ったロードムービーとなっている。

【配信開始日】2025年3月14日(金)00:00

【配信形態】550円(税込)/視聴期限:3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0174504 ※配信開始日よりアクセス可

海外ドラマ

ハーレイ・クイン

ハーレイ・クインがついにジョーカーとの関係をきっぱりと絶ち、ゴッサム・シティの犯罪の女王として独り立ちするさまを描く、大人向けアニメーション・アクションコメディ・シリーズ。ハーレイ・クイン、ポイズン・アイビーをはじめ、DCユニバース所属の新旧のヒーローや悪役が登場。シーズン5までの配信が決定している。

ハーレイ・クイン シーズン3

【配信開始日】2025年3月7日(金)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0170354 ※配信開始日よりアクセス可

ハーレイ・クイン シーズン4

【配信開始日】2025年3月21日(金)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0170355 ※配信開始日よりアクセス可

韓国ドラマ

あいつは黒炎竜

2月17日(月)より韓国ドラマ『あいつは黒炎竜』を"U-NEXTオリジナル"として日本初・独占見放題配信中。本作はオンラインゲームで出会った二人が職場の上司と部下として再会することからはじまるラブコメディ。『女神降臨』でヒロインを演じ一躍有名となったムン・ガヨンが演じるのは、厳しい業界で生き残るために上司とも戦うことを厭わない、デパートの企画チーム長ペク・スジョン。また、本国でも注目の若手俳優チェ・ヒョヌクが、完璧主義の財閥3世でありデパートの本部長パン・ジュヨンを務める。さらに、U-NEXTで独占配信中の『有益な詐欺』を演出したイ・スヒョン監督と、数々の人気ドラマを手掛けた脚本家のキム・スヨンがタッグを組んだ。

【配信開始日】配信中(毎週月・火曜日更新)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0174128

アニメ

映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記

昨年夏に劇場公開された映画クレヨンしんちゃん最新作『オラたちの恐竜日記』。2023年に公開された初の3DCG映画『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦』に続き、歴代最高興行収入を塗り替えた本作は、シリーズ史上初となる恐竜がテーマ。現代によみがえった恐竜との攻防や、小さな恐竜“ナナ”との交流を通して、しんのすけたちのひと夏の成長が描かれた、笑って泣けるエンターテインメント超大作。

【配信開始日】配信中

【配信形態】

レンタル:550円(税込)/視聴期限:7日間

購入:2,200円(税込)/視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0172877

音楽ライブ

DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT

8年ぶりの開催となったDREAMS COME TRUEのベストヒッツライヴ「ウラワン」。全会場SOLD OUTの大人気ツアーより、2024年12月14日・15日開催の横浜アリーナ公演の模様を独占ライヴ配信。2023年に開催されたベストヒッツライヴ「史上最強の移動遊園地」や2024年に北海道・池田町で開催されたスペシャルイヴェント「ドリカムとドリカムの日」のライヴ完全版も独占配信中。

【ライブ配信開始日】3月29日(土)20:00

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007432

────────────────────────────────────

新着配信ラインナップ洋画

3月3日(月)

チネチッタで会いましょう

3月5日(水)

ザ・バイクライダーズ

東京カウボーイ

墓泥棒と失われた女神【独占】

3月6日(木)

狎鴎亭スターダム

3月7日(金)

ホイットニー ~オールウェイズ・ラヴ・ユー~

3月12日(水)

スマイル2

3月26日(水)

ソニック × シャドウ TOKYO MISSION

邦画

3月1日(土)

52ヘルツのクジラたち

PLAN 75

銀河鉄道の父

3月5日(水)

辰巳【独占】

墓泥棒と失われた女神【独占】

3月6日(木)

リゾートバイト

3月7日(金)

チャチャ

3月8日(土)

市子

3月12日(水)

キングダム 大将軍の帰還

3月14日(金)

ルート29【独占】

1秒先の彼

3月21日(金)

侍タイムスリッパー

3月23日(日)

湯道

3月26日(水)

スマホを落としただけなのに ~最終章~ ファイナル ハッキング ゲーム

3月27日(木)

Cloud クラウド

3月28日(金)

HAPPYEND【独占】

海外ドラマ

3月1日(土)

クライム・イン・リゾート~元捜査官アレックスの犯罪ファイル

3月7日(金)

ハーレイ・クイン シーズン3【独占】

ファイア・カントリー シーズン2【独占】

3月10日(月)

ジェムストーン家の敬虔なる私生活 シーズン4【独占】

3月14日(金)

フロム -閉ざされ街-シーズン3【独占】

3月21日(金)

ハーレイ・クイン シーズン4【独占】

3月28日(金)

パリッシュ ―闇の運転手―【独占】

配信中

ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室【独占】

ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3【独占】

韓流・アジア

3月1日(土)

奥さまは悪女~城主が愛した花嫁の秘密~【独占】

3月5日(水)

ヒョシムの独立奮闘記~恋と人生は私のモノ!?~【独占】

3月19日(水)

翡翠の恋~占いから始まるロマンス~【独占】

配信中

春画恋愛物語【独占】

魔女-君を救うメソッド-【独占】

あいつは黒炎竜【独占】

国内ドラマ

3月1日(土)

アオハライド Season2

サバエとヤッたら終わる

初めましてこんにちは、離婚してください

湊かなえ「落日」

3月6日(木)

愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―

3月20日(木)

スメルズ ライク グリーン スピリット

3月26日(水)

やぶさかではございません【独占】

配信中

御上先生【独占】

まどか26歳、研修医やってます!【独占】

クジャクのダンス、誰が見た?

アニメ

3月3日(月)

劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦

3月8日(土)※ライブ配信

トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE“鳴動の刻”

3月13日(木)

『Dancing☆Starプリキュア』The Stage2【独占】

配信中

映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記【独占】

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト

想星のアクエリオン Myth of Emotions

花は咲く、修羅の如く

魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~

日本へようこそエルフさん。

ニートくノ一となぜか同棲はじめました

悪役令嬢転生おじさん

異次元フェス アイドルマスター★(ハート)ラブライブ!歌合戦

劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)

『ゆるキャン△ SEASON2』特典映像

キッズ

3月3日(月)

いないいないばあっ!おーい!どうぶつ

おかあさんといっしょ最新ソングブック ブー!スカ・パーティ―!

3月14日(金)

にこにこ、ぷん コレクション

3月21日(金)

セサミストリート 自然の探検隊【独占】

TV番組・エンタメ

3月5日(水)

吉住第7回単独公演「朝焼けのメリーゴーランド」

FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5

3月6日(木)

かまいたちの掟

3月26日(水)

ヒコロヒー第十二回単独公演「括れば踊れば」

ドキュメンタリー

3月1日(土)

インパール作戦

スターリングラード攻防戦

メンフィス・ベル

英独空軍大戦略

3月5日(水)

マドンナ:ポップの女神

3月6日(木)

マネー・エレクトリック / ビットコインの謎【独占】

3月26日(水)

THE NAKED シーズン8

ベーリング海の一攫千金 シーズン15~16

ミラクル住宅リフォーム シーズン1~10

愛と憎しみの殺人事件簿

解明・宇宙の仕組み シーズン6~8

潜入!ポーランド航空 シーズン1~2

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン14~15

音楽・ライブ ※ライブ配信

3月1日(土)

FTISLAND AUTUMN LIVE 2024 ~ WHAT DO YOU THINK? ~【独占】

3月2日(日)

The BONEZ × Dragon Ash「Straight Up Tour」【独占】

3月7日(金)

矢井田 瞳 弾き語りツアー ~ GUITAR TO UTA 24-25 Billboard Live Special ~【独占】

3月8日(土)

2024 CNBLUE AUTUMN TOUR ~ LIFE ANTHEM ~【独占】

3月15日(土)

Ryubi Miyase Special Live 2025 -DOUBLE DUTY-【独占】

3月22日(土)

NON Valentine Live 2025 "bitter is better"【独占】

3月29日(土)

DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT【独占】

3月30日(日)

BEGIN35周年記念公演「さにしゃんサンゴSHOW!!」【独占】

スポーツ ※ライブ配信

<格闘技>

3月2日(日)

WHO'S NEXT Dynamic Glove on U-NEXT【独占】

3月13日(木)

U-NEXT BOXING 2【独占】

3月23日(日)

ONE172:武尊 vs. ロッタン【独占】

3月30日(日)

RIZIN.50香川大会

<サッカー>※サッカーパック対象

3月2日(日)~

Women's Super League

開催中

プレミアリーグ【独占】

ラ・リーガ

FAカップ【独占】

コパ・デル・レイ【独占】

<ゴルフ>

3月6日(木)

JLPGA女子プロゴルフツアー2025 第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント【独占】

アーノルドパーマーインビテーショナル presented by マスターカード

3月13日(木)

ザプレーヤーズチャンピオンシップ

<テニス>

3月6日(木)

Masters1000 インディアンウェルズ【独占】

3月19日(水)

Masters1000 マイアミ【独占】

<バスケットボール>

3月7日(金)

EASL FINAL4 2025(決勝トーナメント)【独占】

開催中

りそなグループ B.LEAGUE

<卓球>

開催中

ノジマTリーグ

