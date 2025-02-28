『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOIが有楽町マルイを含む全国3店舗にて開催決定！パジャマ姿の新規描き下ろしイラストを使用したグッズを販売！

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中外鉱業株式会社


キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。



『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOIが開催決定！


しんちゃんと『ヒプノシスマイク』のメンバーが、各ディビジョンカラーのパジャマ姿に着替えた可愛い描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「ポラショットコレクションスタンド」、「スクエアクッション」など新作グッズが多数登場します。


2025年3月14日(金)より有楽町マルイ・神戸マルイ・博多マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。



開催情報

『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOI


・イベント特設ページ　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/shinchan-hypnosismic/



■有楽町マルイ
　開催場所　8F　イベントスペース「SPACE 4」
　開催期間　2025年3月14日(金)～3月30日(日)
　開催時間　11:00～19:00


　施設URL　https://www.0101.co.jp/086/



■神戸マルイ
　開催場所　4F　カレンダリウム
　開催期間　2025年4月4日(金)～4月13日(日)
　開催時間　平日・土曜11:00～19:00　日曜・祝日10:30～19:00


　施設URL　https://www.0101.co.jp/083/



■博多マルイ


　開催場所　5F　イベントスペース
　開催期間　2025年4月18日(金)～4月27日(日)
　開催時間　10:00～21:00


　施設URL　https://www.0101.co.jp/090/



※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


※内容は予告なく変更になる場合がございます。



製品情報


■アクリルスタンド（全6種）


販売価格：1,650円(税込)


ラインナップ：イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ（全6種）





■トレーディング缶バッジ　TypeA（全12種）


販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■トレーディング缶バッジ　TypeB（全12種）


販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ポラショットコレクション　TypeA（全12種）


販売価格：1個 330円(税込)／1SET[12個入] 3,960円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ポラショットコレクション　TypeB（全12種）


販売価格：1個 330円(税込)／1SET[12個入] 3,960円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ポラショットコレクションスタンド（全6種）


販売価格：1,650円(税込)





■エコバッグ


販売価格：1,980円(税込)





■ネックストラップ（全6種）


販売価格：1,980円(税込)





■スクエアクッション


販売価格：3,520円(税込)


サイズ：約400mm×400mm



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。



Web販売

マルイノアニメ ONLINE SHOP


http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html


受付期間：2025年3月14日(金)12:00～3月30日(日)23:59



※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。


※売り切れの際はご容赦ください。



権利表記・関連サイト

【権利表記】


(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ


(C)King Record Co., Ltd.



【関連サイト】


『クレヨンしんちゃん』公式ポータルサイト


https://www.shinchan-app.jp/


音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』オフィシャルサイト
https://hypnosismic.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline