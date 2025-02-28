『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOIが有楽町マルイを含む全国3店舗にて開催決定！パジャマ姿の新規描き下ろしイラストを使用したグッズを販売！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。
『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOIが開催決定！
しんちゃんと『ヒプノシスマイク』のメンバーが、各ディビジョンカラーのパジャマ姿に着替えた可愛い描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「ポラショットコレクションスタンド」、「スクエアクッション」など新作グッズが多数登場します。
2025年3月14日(金)より有楽町マルイ・神戸マルイ・博多マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。
開催情報
『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOI
・イベント特設ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/shinchan-hypnosismic/
■有楽町マルイ
開催場所 8F イベントスペース「SPACE 4」
開催期間 2025年3月14日(金)～3月30日(日)
開催時間 11:00～19:00
施設URL https://www.0101.co.jp/086/
■神戸マルイ
開催場所 4F カレンダリウム
開催期間 2025年4月4日(金)～4月13日(日)
開催時間 平日・土曜11:00～19:00 日曜・祝日10:30～19:00
施設URL https://www.0101.co.jp/083/
■博多マルイ
開催場所 5F イベントスペース
開催期間 2025年4月18日(金)～4月27日(日)
開催時間 10:00～21:00
施設URL https://www.0101.co.jp/090/
※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※内容は予告なく変更になる場合がございます。
製品情報
■アクリルスタンド（全6種）
販売価格：1,650円(税込)
ラインナップ：イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ（全6種）
■トレーディング缶バッジ TypeA（全12種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディング缶バッジ TypeB（全12種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション TypeA（全12種）
販売価格：1個 330円(税込)／1SET[12個入] 3,960円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション TypeB（全12種）
販売価格：1個 330円(税込)／1SET[12個入] 3,960円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクションスタンド（全6種）
販売価格：1,650円(税込)
■エコバッグ
販売価格：1,980円(税込)
■ネックストラップ（全6種）
販売価格：1,980円(税込)
■スクエアクッション
販売価格：3,520円(税込)
サイズ：約400mm×400mm
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
Web販売
マルイノアニメ ONLINE SHOP
http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html
受付期間：2025年3月14日(金)12:00～3月30日(日)23:59
※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。
※売り切れの際はご容赦ください。
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
(C)King Record Co., Ltd.
【関連サイト】
『クレヨンしんちゃん』公式ポータルサイト
https://www.shinchan-app.jp/
音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』オフィシャルサイト
https://hypnosismic.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline