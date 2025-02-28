『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOIが有楽町マルイを含む全国3店舗にて開催決定！パジャマ姿の新規描き下ろしイラストを使用したグッズを販売！

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。

『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOIが開催決定！

しんちゃんと『ヒプノシスマイク』のメンバーが、各ディビジョンカラーのパジャマ姿に着替えた可愛い描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「ポラショットコレクションスタンド」、「スクエアクッション」など新作グッズが多数登場します。

2025年3月14日(金)より有楽町マルイ・神戸マルイ・博多マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。

開催情報

『クレヨンしんちゃん×ヒプノシスマイク』POP UP SHOP in OIOI

・イベント特設ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/shinchan-hypnosismic/



■有楽町マルイ

開催場所 8F イベントスペース「SPACE 4」

開催期間 2025年3月14日(金)～3月30日(日)

開催時間 11:00～19:00

施設URL https://www.0101.co.jp/086/

■神戸マルイ

開催場所 4F カレンダリウム

開催期間 2025年4月4日(金)～4月13日(日)

開催時間 平日・土曜11:00～19:00 日曜・祝日10:30～19:00

施設URL https://www.0101.co.jp/083/

■博多マルイ

開催場所 5F イベントスペース

開催期間 2025年4月18日(金)～4月27日(日)

開催時間 10:00～21:00

施設URL https://www.0101.co.jp/090/

※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

製品情報

■アクリルスタンド（全6種）

販売価格：1,650円(税込)

ラインナップ：イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ（全6種）

■トレーディング缶バッジ TypeA（全12種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディング缶バッジ TypeB（全12種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション TypeA（全12種）

販売価格：1個 330円(税込)／1SET[12個入] 3,960円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション TypeB（全12種）

販売価格：1個 330円(税込)／1SET[12個入] 3,960円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクションスタンド（全6種）

販売価格：1,650円(税込)

■エコバッグ

販売価格：1,980円(税込)

■ネックストラップ（全6種）

販売価格：1,980円(税込)

■スクエアクッション

販売価格：3,520円(税込)

サイズ：約400mm×400mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

Web販売

マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間：2025年3月14日(金)12:00～3月30日(日)23:59

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

(C)King Record Co., Ltd.

【関連サイト】

『クレヨンしんちゃん』公式ポータルサイト

https://www.shinchan-app.jp/

音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』オフィシャルサイト

https://hypnosismic.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline