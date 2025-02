『ピーター・グリルと賢者の時間 貞操の守り人2』、TVアニメ「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます」とのコラボ決定！

現在放映中の人気TVアニメ「ベヒ猫」より、「アリア」「ヴァルカン」が参戦!

今回のコラボイベントでは、「ベヒ猫」から「アリア」と「ヴァルカン」の2名が仲間キャラとして参戦! それぞれに「立ち絵」と「サービスショットイラスト」が用意された、豪華な内容となっています。

イベントは3月14日より開催。恒例の「150連無料ガチャ」に加え、コラボ期間限定の特別なミニゲームも登場します!ぜひこの機会にご参加ください。

コラボ開催期間:2025年3月14日~3月27日

ゲーム開始はコチラ! :https://s.g123.jp/h7j82605

一部イラストを先行公開!

今回の発表では、参戦キャラクター2名の「通常立ち絵」を公開します。

コラボ開催時には、さらに「サービスショットスキン」各2種(計4種)が登場予定!ぜひお見逃しなく!

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:ピーター・グリルと賢者の時間 貞操の守り人2

ジャンル:RPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)

■『ピーター・グリルと賢者の時間』とは?

武力は最強のピーターも、意思の固さは最弱レベル。

幾度となく誘惑に屈し、下半身は緩くなる一方。

そこに、忌まわしきゴブリン禍が発生したとの報せが届く。

急ぎ鎮圧におもむくピーターだったが、戦場には思わぬ出会いが待っていた。

ゴブリンの巣、エルフの里、ドワーフの里……舞台は変わっても、誘惑は終わらない。

地上最強の賢者タイムが、再び幕を開ける!

公式サイト:https://petergrill-anime.jp/

公式X:https://x.com/petergrillanime

■TVアニメ『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます』とは?

迷宮都市・リューイン。モンスターはびこる迷宮があるこの町には、数多くの冒険者たちが集まっていた。

命を落とし転生した主人公は、迷宮の中で目を覚ます。その外見は、どう見ても仔猫!?しかし正体は--災害級のSランクモンスター≪ベヒーモス≫の幼体だった!彼が出会ったのは、駆け出しのDランク冒険者・アリア。

仔猫と勘違いしたアリアは、重傷を負っていた彼を連れ帰って手当てし、「タマ」と名付けてペットにする。その優しさに心を打たれたタマは、アリアを守る騎士となることを誓うのだった。

Sランクの力を活かし、アリアと共に迷宮を冒険するタマ。個性豊かな仲間たちと出会い、時に溺愛されながら、騎士(ペット)としての日々が始まる!」

公式HP:https://behemoth-anime.com/

公式X:https://x.com/beheneko_anime

■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

(C)檜山大輔/双葉社・「ピーター・グリルと賢者の時間SE」製作委員会

(C)東雲太郎・銀翼のぞみ・夜ノみつき/白泉社/ベヒ猫製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。