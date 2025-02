映画『モアナと伝説の海２』日本版オリジナル・サウンドトラックCDデラックス版　2月28日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)はディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』の日本版オリジナル・サウンドトラックCDのデラックス版を2月28日(金)に発売します。

(C)2024 Disney Enterprises, Inc.

全米では5日間のオープニング興行成績で映画史上No.1の興行収入記録を樹立し、世界興収は約10億3679万ドル(約1614億円)を突破。日本でも観客動員385万人、興行収入50.9億円のヒットを記録しているディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』。そのオリジナル・サウンドトラックのデラックス版が発売されます。

※世界興行収入はbox office mojo調べ・1ドル=150円換算

※日本興行収入は2/11までの累計

今作はCD2枚組で、Disk1には通常版CDに収録された主人公モアナ役日本版声優 屋比久知奈が歌う、劇中歌「ビヨンド ~越えてゆこう~」をはじめとした日本語歌、US版エンドソングに加え、英語歌7曲を収録。Disk2には日本限定CD化となるスコア29曲とインストゥルメンタル6曲が収められています。

デラックス版CDは波模様が美しいキラキラ・スリーブ付きの特別なパッケージとなっており、ブックレットには主人公モアナ役 屋比久知奈、マウイ役 尾上松也が音楽に込めた想いについて語るインタビュー・コメントを掲載しています。

「モアナと伝説の海2」日本版本予告|12月6日(金)劇場公開!

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ldy9F2eaDmI ]

ME:I - ビヨンド ~越えてゆこう~(日本版エンドソング) (From 『モアナと伝説の海2』/日本語版) ft. Te Vaka

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BEklK-pPw3Q ]

モアナと伝説の海2(オリジナル・サウンドトラック/デラックス版)

Moana2 (Original Motion Picture Soundtrack / Deluxe Edition)

アーティスト:ヴァリアス・アーティスト

2025年2月28日(金)発売

品番:UWCD-1128/9

価格:\4,400(本体 \4,000 税率10%)

仕様:CD2枚組、キラキラスリーブケース付き、歌詞・吹替声優コメント掲載

収録曲:

DISC 1:日本語歌+英語歌+日本版エンドソング+US版エンドソング

DISC 2:スコア+インストゥルメンタル

DISC 1

<日本版>

1. Tulou Tagaloa (Sei e Va'ai Mai) by Olivia Foaʻi,Te Vaka

2. 帰ってきた、本当のわたしに by 屋比久知奈&キャスト

3. Tuputupu (The Feast) by Te Vaka

4. ビヨンド ~越えてゆこう~ by 屋比久知奈 with 夏木マリ

5. My Wish For You (Innocent Warrior) by Olivia Foaʻi, Sulata Foai-Amiatu, Matatia Foaʻi, Matthew Ineleo, Opetaia Foaʻi

6. Finding The Way by Olivia Foaʻi, Te Vaka

7. 最高の世界 by 屋比久知奈, 小関裕太, 鈴木梨央, 山路和弘

8. 迷え! by ソニン

9. できるさ!チーフー! by 尾上松也

10. Mana Vavau by Dwayne Johnson, Opetaia Foaʻi, Rachel House

11. ビヨンド ~越えてゆこう~(リプライズ)by 屋比久知奈

12. Nuku O Kaiga by Te Vaka, Opetaia Foaʻi

13. Finding The Way (Reprise) by Te Vaka

14. もっと遠くへ(Te Fenua te Malie) by 屋比久知奈, Olivia Foaʻi, Opetaia Foaʻi, Te Vaka

<US版>

15. We're Back by Auli'i Cravalho & Cast

16. Beyond by Auli'i Cravalho with Rachel House

17. What Could Be Better Than This? by Auli'i Cravalho, Hualālai Chung, Rose Matafeo, David Fane

18. Get Lost by Awhimai Fraser

19. Can I Get A Chee Hoo? by Dwayne Johnson

20. Beyond (Reprise) by Auli'i Cravalho

21. We Know The Way (Te Fenua te Malie) by Auli'i Cravalho, Olivia Foa'i, Opetaia Foa'i, Te Vaka

<エンドソング>

22. Beyond (End Credit Version) by Auliʻi Cravalho Featuring Te Vaka

23. We're Back (Te Vaka Version) by Olivia Foaʻi, Sulata Foai-Amiatu, Te Vaka

24. ビヨンド ~越えてゆこう~(日本版エンドソング) by ME:I Featuring Te Vaka

DISC 2

<スコア>

1. Motufetu (Score)

2. An Easy Hop (Score)

3. The Wayfinder of Motunui (Score)

4. Missed Connections (Score)

5. It's Me Maui (Score)

6. Sacred Title (Score)

7. Fire in the Sky (Score)

8. Assembling the Crew (Score)

9. Run and You'll Live (Score)

10. Out to Sea (Score)

11. Hei Hei Saves the Day (Score)

12. The Plan for the Clam (Score)

13. It's Go Time (Score)

14. Clam Chow (Score)

15. Maui Breaks Free (Score)

16. Meet Matangi (Score)

17. The Pearly Gate (Score)

18. Between Realms (Score)

19. Welcome to Pouli (Score)

20. Sea Snake Attack (Score)

21. Safe-ish For Now (Score)

22. Gotta Chee Hoo It (Score)

23. Stronger Together (Score)

24. Nalo (Score)

25. Waves Like Mountains (Score)

26. Change of Course (Score)

27. There's Another Way (Score)

28. Just a Little Different (Score)

29. Wayfinders (Score)

<インストゥルメンタル>

30. We're Back (Instrumental)

31. Beyond (Instrumental)

32. What Could Be Better Than This? (Instrumental)

33. Get Lost (Instrumental)

34. Can I Get A Chee Hoo? (Instrumental)

35. Beyond (End Credit Version/Instrumental)

『モアナと伝説の海2』オリジナル・サウンドトラック特設サイト:

https://www.universal-music.co.jp/moana2/

【映画情報】

『アナと雪の女王』のディズニーが贈る、美しく神秘的な海を舞台にした感動のミュージカル・アドベンチャー。海と特別な絆で結ばれた主人公・モアナは、1000年にひとりの<導く者>となり、世界を引き裂いた神の呪いを解く危険な航海に仲間と共に繰り出す。たとえ、どんな運命が待ち受けていても──。

アメリカはじめ世界で公開されるや、史上No.1記録を続々塗り替え、日本でも2024年洋画No.1スタート。日本でも観客動員385万人、興行収入50.9億円(2/11現在)を超え、特大ヒットを記録している!

『モアナと伝説の海2』大ヒット公開中

監督:デイブ・デリック・ジュニア

音楽:アビゲイル・バーロウ, エミリー・ベアー, オペタイア・フォアイ, マーク・マンシーナ

日本版声優:屋比久 知奈 (モアナ), 尾上 松也 (マウイ)、小関裕太(モニ)、鈴木梨央(ロト)、山路和弘(ケレ)、ソニン(マタンギ)、増留優梨愛(シメア)、夏木マリ(タラ)

映画公式サイト:https://www.disney.co.jp/movie/moana2

(C)2025 Disney Enterprises, Inc.