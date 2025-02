第一回国際コミュニケーションコース優秀卒業研究発表会を開催【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学

2025年1月29日(水)、第一回国際コミュニケーションコースの優秀卒業研究の発表会が開催され、5名の学生たちが、国際コミュニケーションコースの1~4年生と教員に向けて、堂々と卒業研究の成果をプレゼンテーションしました。

優秀卒業研究に選ばれた国際コミュニケーションコースの学生

優秀卒業研究に推薦された5名の学生には、栄誉を称える表彰状と副賞の図書券が授与されました。

台湾での調査結果を発表

優秀卒業研究に選ばれた5名のうち4名は留学を経験した学生でした。台湾の台中科技術大学に交換留学した下田紗季さんは「留学中に友達からカミングアウトされたり、同性愛のカップルが手を繋いで街を歩いているのを目撃してびっくりして、日本と台湾のLGBTQ+に対する認識の違いに興味を持った」と留学経験が研究意欲を高めたことを語りました。

国際関係学部長の李暁東学部長は「国際コミュニケーションコースの学生が言語とコミュニケーションを学び、留学を経験して、研究した成果を見ることができた」と評価しました。

国際コミュニケーションコース3年生の直井祐衣さんは「堂々と研究の成果を発表されていて、とても素敵でした。私も自信を持って人に伝えられる研究ができるように頑張りたい」と刺激を受けた様子でした。発表会の後は参加者が飲み物を片手にお菓子をいただきながら歓談し、大変有意義な交流の場となりました。

司会をするエレナ・ケイン教授

この発表会の企画と司会を担当した国際コミュニケーションコースのエレナ・ケイン教授は「外国に出向いての調査、英語での論文執筆、自ら設定した問に答えを見出す姿勢は、国際コミュニケーションコースが目標とする外国語能力、コミュニケーション能力、主体性というグローバル人材の能力を示している」と述べました。

国際コミュニケーションコース長の江口真理子教授は「島根県立大学国際関係学部国際コミュニケーションコースの学生がどのような知識と技術を身につけているかを知らせる良い機会となった」と発表会の意義を語りました。

優秀卒業研究発表者と題目は以下のとおりです。

・遠藤愛梨 「日本語母語話者の中国語の方向補語習得における誤用について」

・下田紗希 「The Difference of Awareness About Sexual Minority in Japan and Taiwan」

・白坂夏海 「The Language of Advertising in Light of Politeness Theory: The Different Politeness Strategies Between Expensive and Inexpensive Hotels’ Advertising Copies」

・長谷川達也 「How University Students React to Various English Accents」

・安武菜穂 「小学校における効果的な英語指導法の分析―児童の学習意欲と英語力向上の観点から考える―」

中国語教育についての研究発表広告言語についての研究発表英語学についての研究発表英語教育についての研究発表