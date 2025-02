eSportsの可能性を広げる革新的ゲーム「PARAVOX」DJ CHARIのフロアーバンガーが世界中のディスプレイを熱狂の渦に巻き込む！

株式会社STARBASE

正式リリース前のαテスト版でありながら世界で10万人のプレイヤー、22以上のプロeスポーツチームが参加する3vs3形式のハイスピードTPS「PARAVOX」。昨年末には海外の強豪チームを招き、賞金総額1,000万円の国際大会「PARAVOX CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL 2024 グローバルステージ」を国内開催し大きな話題となった。そんな今eSportsシーンで最も注目を集めるゲームの一つである「PARAVOX」の挿入歌を、数々のフロアーバンガーを生み出してきたDJ CHARIがプロデュース。

客演には独自のスタイルでHIP HOP、ハイパーポップシーンを牽引するSTARKIDSが参加、ビート制作はプロデューサー、DJとして世界で活躍するMasayoshi Iimoriが担当。高速で変化するゲーム戦況を体現したサウンドとフロウは、「PARAVOX」をプレイする世界中のディスプレイを沸かせるだけでなく、eSportsとHIP HOPの垣根を軽く飛び越え新たなカルチャーを創造するテーマソングとなる可能性を秘めている。

【各種配信サービス】https://lnk.to/PV_W

<アーティストコメント>

Cz Up!!

DJ CHARIです!

STARKIDS、MASAYOSHI IIMORIと共に制作し、ついに「W」が完成しました!

イントロからバイブスを上げられる楽曲に仕上がっているので、この曲を聴いてぜひPARAVOXをプレイしていただけたら嬉しいです!

by DJ CHARI

■作品概要

楽曲名:W (feat. STARKIDS & Masayoshi Iimori)

アーティスト:DJ CHARI

配信日:2025年2月28日

発売元:81 RAVENS

各種配信サービス:https://lnk.to/PV_W

<PARAVOXについて>

PARAVOXは、3vs3のアリーナバトルシューティングゲームです。

プレイヤーはスキル構成や攻撃方法の異なるブランドを選び、チームを組んで戦いへと臨みます。ルールは「ポイントキャプチャー」がベースで明快。「ブリンク」や「ダブルジャンプ」が共通アビリティとして存在しており、戦況が高速で変化する戦略性の高い戦闘が特徴です。

【概要】

・タイトル : PARAVOX (パラボックス)

・ジャンル : ハイスピードeスポーツシューター

・価格 : 基本プレイ無料

・公式HP : https://paravox.games

・公式X : https://x.com/PARAVOX_jp

【PARAVOXコミュニティガイドライン】

・日本語版 : https://paravox.games/jp/guidelines

・英語版 : https://paravox.games/en/guidelines

【Steam版 PARAVOXストアページ】

https://store.steampowered.com/app/2072610/PARAVOX/

[DJ CHARI Profile]

東京を中心に活動し、今最も注目を集めるDJ/プロデューサー。DJの目線を活かしたプロデュースでヒット曲を連発しており、これまでに総勢70名を超えるアーティストが楽曲に参加。2020年12月にセカンドアルバム「GOLDEN ROUTE」がリリースされ、Apple Musicのアルバムヒップホップチャートで1位を記録。収録曲のGOKU VIBESはTikTokでも話題を集め、YouTube再生数は900万回を超えている。2023年12月に総勢約50組のアーティストが出演したDJ TATSUKI との2MAN LIVE「ALL FRIENDS」をZepp DiverCityで開催した。

■SNS情報

Instagram : https://www.instagram.com/djchari/

X : https://x.com/DJCHARI

[STARKIDS Profile]

STARKIDS (スターキッズ)は、Space Boy、BENXNI、TAHITI、levi、espeon、ROARからなる、東京を拠点とする6人組ユニット。彼らの音楽の幅は、ユーロビート、ハッピーハードコアにインスパイアされたEDMインストゥルメンタルから、ハードなトラップとヒップホップ・プロダクションまで広がっている。ハイエナジーなパフォーマンスで知られるSTARKIDSは、キャッチーなメロディーと、英語と日本語の両方を見事に融合。グループ独特のオーラは、才能あるクリエイターたちを世界中から東京に引き寄せ、彼らのコレクティブおよびレコードレーベル「guntai9」の形成へと繋がる。「Forever Stars, Forever Kids」と「Time to Shine with the 9」をキャッチフレーズに、STARKIDS は世界的な認知を目指し、活気に満ちた前途有望な芸術の旅で、国際的な音楽シーンに忘れがたい足跡を残すことを保証する。

■SNS情報

Instagram : https://www.instagram.com/starkidsjp/

X : https://x.com/starkidsjp

[Masayoshi Iimori Profile]

1996年生まれの音楽プロデューサー。フェスティバルミュージックを貴重に様々なジャンルの音楽をクロスオーバーさせるその才能は世界中の有名プロデューサーにも認められ、Skrillexが主宰する のファミリーレベル より”Whirlwind”、Dipoが主宰する のファミリーレーベル より”Kickin’ Up”、DJ Snakeが主宰する より”Flow”、A-Trakが主宰する より”Hardcore EP”、そして より”In My Soul”など世界中の数々の著名レーベルからのリリースを行っている。またリリースされた数々の楽曲はSkrillex, Diplo, Major Lazer, DJ Snake, The Chainsmokers, Mija, Carnage, Anna Lunoe, Alison Wonderland, RL Grime, Baauer,といった様々なアーティストからサポートされているだけでなく、デビューした2015年には自身が所属するTREKKIE TRAXがセフルプロデュースで行った全米ツアー4箇所6公演を成功させ、翌年2016年や2018年にもアメリカツアーを行い成功を収めている。また日本ではULTRA JapanやEDC Japanといった巨大ダンス・ミュージックフェスティバルへの出演をはじめ、数々の大型フェスティバルや大型ベニューでの公演を行っている。そしてその才能は数々のアーティストからもラブコールを受け、2018年のメジャーデビューからわずか2年でNHK紅白歌合戦への出場を果たし、日本を代表する人気バンドとなった“Official髭男dism”、HIKAKIN率いるエンターテインメントカンパニー に所属する“アバンティーズ”のプロデュースをはじめ、YouTubeでのチャンネル登録者数が100万人を超える人気女性シンガー“Reol”への楽曲提供、人気メジャーアイドル”CY8ER”のプロデュースなど、その才能はダンスミュージックを越え評価されている。

■SNS情報

Instagram : https://www.instagram.com/masayoshiiimori/

X : https://x.com/masayoshiiimori