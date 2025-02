【U-NEXT】3月の音楽ライブ配信ラインナップを一挙公開！DREAMS COME TRUE 8年ぶりの「ウラワン」や宮世琉弥の最新ツアーなど、貴重なライブをお届け！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年3月にライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。

<U-NEXT 2025年3月 音楽ライブ配信 PICK UP>

宮世琉弥

Ryubi Miyase Special Live 2025 -DOUBLE DUTY-

俳優・アーティストとして今最も注目を集めている宮世琉弥の最新ライブの模様を独占ライブ配信。3月19日にリリースされる2ndアルバム「Soleil」収録の最新曲や人気楽曲を余すところなく披露した公演は必見。U-NEXTではドラマ『君の花になる』(TBS)をはじめ、宮世琉弥の出演ドラマ・映画を多数配信中。

DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT

8年ぶりの開催となったDREAMS COME TRUEのベストヒッツライヴ「ウラワン」。全会場SOLD OUTの大人気ツアーより、2024年12月14日・15日開催の横浜アリーナ公演の模様を独占ライヴ配信。2023年に開催されたベストヒッツライヴ「史上最強の移動遊園地」や2024年に北海道・池田町で開催されたスペシャルイヴェント「ドリカムとドリカムの日」のライヴ完全版も独占配信中。

BEGIN35周年記念公演「さにしゃんサンゴSHOW!!」

3月21日にデビュー35周年を迎えるBEGINの約15年ぶりとなる日本武道館での公演の模様を生配信でお届け。ライブ配信に先駆け、3月15日(土)よりBEGINの過去の貴重なライブ映像4本や、代表曲「島人ぬ宝」をはじめとしたMV15本の配信もスタート。

2025年3月 ライブ配信ラインナップ

3月1日(土)

- 「FTISLAND AUTUMN LIVE 2024 ~ WHAT DO YOU THINK? ~」★- 「乃木坂46 与田祐希 卒業コンサート DAY-1 卒業前夜祭 ~全部 与田のまま~」(2/22公演 リピート配信)

3月2日(日)

- 「乃木坂46 与田祐希 卒業コンサート DAY-2」(2/23公演 リピート配信)- The BONEZ × Dragon Ash「Straight Up Tour」★

3月7日(金)

- 「矢井田 瞳 弾き語りツアー ~ GUITAR TO UTA 24-25 Billboard Live Special ~」★

3月8日(土)

- 「トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE“鳴動の刻”」- 「2024 CNBLUE AUTUMN TOUR ~ LIFE ANTHEM ~」★

3月15日(土)

- 宮世琉弥「Ryubi Miyase Special Live 2025 -DOUBLE DUTY-」★

3月22日(土)

- のん「NON Valentine Live 2025 "bitter is better"」★

3月29日(土)

- 「DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT」★

3月30日(日)

- BEGIN35周年記念公演「さにしゃんサンゴSHOW!!」★

★=U-NEXT独占

以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式Xなどを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。

※2025年2月28日(金)時点での配信予定です

