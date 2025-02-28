アニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」TVシリーズ全12話一挙公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-」の導入を記念して、2月28日（金）にアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」TVシリーズ全12話をYouTube「スタァライトチャンネル」にて一挙公開しますことをお知らせいたします。

■「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全12話をYouTube「スタァライトチャンネル」にて一挙公開

3月よりホール導入される「L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-」を記念して下記の媒体・期間にてアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」TVアニメシリーズ全12話をYouTube「スタァライトチャンネル」にて一挙公開いたします。

今回公開させて頂く「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」はキネマシトラスが制作し、2018年に放送されたアニメーション作品です。名門歌劇学校に通う9人の少女たちによる「トップスタァ」の座をかけた戦いが描かれます。

公開媒体：YouTube「スタァライトチャンネル」(https://www.youtube.com/@starlight_ch)

公開期間：2025年2月28日（金）18:00~2025年5月9日（金）23:59まで ※日本時間

■TVアニメシリーズ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の場面カット

TVアニメシリーズ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全12話の各話あらすじ、その他の場面カットは下記URL（公式サイト）よりご確認頂けます。

各話あらすじ：https://revuestarlight.com/animation/story/

■少女☆歌劇 レヴュースタァライトとは

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は主に「ミュージカル」と「アニメ」で紡ぐ、二層展開式メディアミックス作品です。コンテンツは2017年のプロジェクト始動からまもなく10年を迎えます。舞台の初演を経て、2018年のTVアニメシリーズの放送、2020年には劇場版総集編が、2021年には新作劇場版を公開いたしました。2024年は8月に初のコンソールゲームとなる「舞台奏像劇 遙かなるエルドラド」を発売。同年11月にはゲームアプリのシナリオを原案とする「 -The MUSICAL- 別れの戦記」を上演しコンテンツの可能性を広げています。

―テレビアニメシリーズキャスト―

愛城華恋：小山百代

神楽ひかり：三森すずこ

天堂真矢：富田麻帆

星見純那：佐藤日向

露崎まひる：岩田陽葵

大場なな：小泉萌香

西條クロディーヌ：相羽あいな

石動双葉：生田輝

花柳香子：伊藤彩沙

櫻木 麗：名塚佳織

眞井霧子：篠宮あすか

雨宮詩音：広瀬さや

キリン：津田健次郎

その他のスタァライトに関する情報はコチラ

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」公式ポータルサイト：https://revuestarlight.com

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」公式X： https://x.com/revuestarlight

ブシロードゲームズ「舞台奏像劇 レヴュースタァライト 遙かなるエルドラド」公式サイト：https://revuestarlight.bushiroadgames.com/

「L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-」公式サイト：https://www.oizumi.co.jp/machine/rs/

「P少女☆歌劇レヴュースタァライトラッキートリガー4500」公式サイト：https://www.toyomaru.jp/machine/2025y/prevue199.html

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)Project Revue Starlight