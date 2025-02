ÆóÇ¯Ï¢Â³ËÜ²°Âç¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ­¡ª¡¡À®À¥¤¢¤«¤ê¥·¥êー¥º¤¬¡ÖReader Store¡×¾®Àâ¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡ª

株式会社新潮社

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する電子書籍・電子コミックスストア「Reader Store」が、令和6年度の有料販売実績を集計したベストセラーランキングを発表し、宮島未奈さんの成瀬あかりシリーズが小説ベストセラーランキング1位に輝きました。

宮島未奈さんのデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』は、本屋大賞をはじめとする数々の文学賞&アワードを獲得して、前代未聞の18冠に輝きました。その続編となる『成瀬は信じた道をいく』も、「ダ・ヴィンチ BOOK OF THE YEAR 2024」「読書メーター OF THE YEAR 2024-2025」「2024年ブクログ年間ランキング」でトップを飾り、読書好き注目の三大ブックアワードの完全制覇を果たすなど、こちらも快進撃を続けています。

今年の1月15日には累計100万部突破を果たして、全国書店のランキングでも売上上位にランクインし続ける本シリーズが、このたび電子書籍・電子コミックスストア「Reader Store」の小説ベストセラーランキングでも1位に輝きました。文学賞&ランキング等を席巻する国民的人気シリーズ、ぜひお読み逃しなく!

◆著者紹介:宮島未奈

1983年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021年「ありがとう西武大津店」で第20回「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。2023年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。第11回「静岡書店大賞」小説部門大賞、第39回「坪田譲治文学賞」、第59回「新風賞」、第21回「本屋大賞」など18冠を獲得し話題となる。続編『成瀬は信じた道をいく』とあわせてシリーズ累計100万部を突破。

◆『成瀬は天下を取りにいく』内容紹介

「島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」。2020年、中2の夏休みの始まりに、幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。コロナ禍に閉店を控える西武大津店に毎日通い、中継に映るというのだが……。

M-1に挑戦したかと思えば、自身の髪で長期実験に取り組み、市民憲章は暗記して全うする。日々全力で我が道を突き進む成瀬から、きっと誰もが目を離せない。話題沸騰の青春小説!

◆書籍データ

【タイトル】成瀬は天下を取りにいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2023年3月17日

【造本】四六判

【本体定価】1705円(税込)

【ISBN】978-4-10-354951-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/

