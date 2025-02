「niko and ... 」が日本を代表する写真家・森山大道の写真を使用したコラボレーションアイテムを2月28日（金）より発売

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、戦後日本の変わりゆく日常を撮り続けた、日本を代表する写真家の森山大道(もりやまだいどう)の写真を使用したコラボレーションアイテムを2025年2月28日(金)より、「niko and ...」全店舗と公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて販売いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回の企画は、アートシーンやファッションシーンへも多大な影響を与えている写真家・森山大道のアートピースとのコラボレーションアイテムを発売することにより、森山大道の作品をまだ知らない方たちにも、素晴らしい作品に触れるきっかけになってくれたらという思いからコラボレーションが実現しました。

コラボレーションアイテムには、写真家・森山大道の数ある作品の中から選ばれた写真を贅沢に使用しています。人々を惹きつけてやまない独特の世界観を表現しているモノクローム写真をちりばめたコラージュや、ピンクやブルーなどのユニークな配色を加えることにより「niko and ...」らしいカジュアルな雰囲気に仕上がりました。

ファッション感度もありながら、日常使いのできるラインアップを展開することで、より多くの方に写真家・森山大道の魅力をお伝えしていきます。

■「森山大道(もりやまだいどう)」コラボレーション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2513_1_3370666ee7382a9b75f4b0d2596f8354.jpg ]

■商品詳細

森山大道の~80年代までの代表作を中心に、「niko and ... 」のアイテムに合うように、モノクロ写真を選んでいます。日常の風景や ”三沢の犬” などのメジャーな写真をコラージュし、カジュアルな雰囲気に落とし込んだアイテムです。

商品名 :モリヤマダイドウコラボシャツ

価格 :8,000円(税込)

カラー展開:オフホワイト、チャコール

サイズ :M / L

森山大道の80年代までの代表作を中心に選んだ写真や ”三沢の犬” の写真に、配色を加えてコラージュすることによりキャッチーな雰囲気を演出した1枚。ゆったりとしたサイズ感でラフにも着こなせるアイテムです。

商品名 :モリヤマダイドウコラボTシャツ

価格 :6,000円(税込)

カラー展開:オフホワイト、チャコール

サイズ :M / L

■森山大道について

1938年大阪府池田市生まれ。デザイナーから転身し、岩宮武二、細江英公の助手を経て、1964年にフリーの写真家として活動を始める。1967年『カメラ毎日』に掲載した「にっぽん劇場」などのシリーズで日本写真批評家協会新人賞を受賞。

サンフランシスコ近代美術館(1999年・メトロポリタン美術館、ジャパンソサイエティー(ニューヨーク)巡回)、国立国際美術館(2011年)、テートモダン(ロンドン)で行われたウィリアム・クラインとの合同展(2012~13年)他、国内外で大規模な展覧会が開催され、国際写真センター(ニューヨーク)Infinity Award功労賞を受賞(2012年)、フランス政府より芸術文化勲章(2018年)、ハッセルブラッド国際写真賞(2019年)を受賞するなど世界的に高い評価を受けている。

■「niko and ...(ニコアンド)」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国145店舗展開(2025年1月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/