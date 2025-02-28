「フルーツギャザリング 西宮阪急店」にて、2025年3月1日（土）よりアテニア製品の販売を開始

株式会社アテニア

株式会社アテニア（以下「アテニア」）は、「フルーツギャザリング 西宮阪急店」にて、2025年3月1日（土）より製品の販売を開始することをお知らせいたします。「フルーツギャザリング 西宮阪急店」では、アテニアの人気商品であるクレンジングや基礎化粧品を中心に取り扱い、また今回の出店にあたり同店舗限定のオープン記念セットを数量限定で販売いたします。

当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指してまいります。

取扱製品情報

■販売開始

2025年3月1日（土）～

■展開製品

・クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』

（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）

・薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】

※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く

・薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】

※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く

・泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』

・薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】

・クリーム状日やけ止め 『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』

製品の詳細

※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html

※『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

※『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html

※『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28

※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04

※『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』：https://www.attenir.co.jp/item/1652-06



オープン記念セット ※数量限定 【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】 価格：1,980円（税込）

大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水ミニサイズの限定セット。

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。