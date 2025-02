3月1日（土）より「VSファイター」モードに「ナニワのビーバッププリンス」リキ選手登場！！「BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE」

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、BreakingDown株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:朝倉 未来)と共同企画したパンチングマシーン「BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE」を全国のGiGOのお店で稼働しております。同マシーン内の「VSファイター」モードに3月1日(土)からリキ選手が登場いたします。

共同企画で実現したパンチングマシーンのモード「VSファイター」でリキ選手と対戦

「BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE」は、BreakingDown株式会社と当社が共同企画した新しいパンチングマシーンです。両社がタッグを組むことにより、「パンチ力測定」のみにとどまらず、エンタメ性の高いゲームモードを実現しています。

「VSファイター」モードの搭載によって、BREAKING DOWNに出場する選手を「パンチ力」だけでなく「インパクト」「タイミング」の要素を加えて倒すという、今までにないゲーム内容が楽しめるようになりました。このモードには、BREAKING DOWNで活躍する選手が期間限定で登場。選手によって必要なポイントやタイミングのスピードが変化するため、多彩なスタイルで対戦できます。

3月1日(土)から「VSファイター」モードに登場するのは、BreakingDown14のフェザー級トーナメントで準決勝まで進出した実力者であり、BreakingDown15オーディションの「ひな壇狩り企画」では選抜者3名を全て倒し、見事100万円をゲットした実力を持つ「ナニワのビーバッププリンス」リキ選手。今後もさまざまな選手が登場する予定です。

「BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE」は、現在、全国のGiGO店舗で200台稼働しております。また、同マシーンは、「BREAKING DOWN No.1ハードパンチャー決定戦」にも使用されています。

全国の猛者たちとパンチ力を競える「パンチ力測定」モード

「BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE」の「パンチ力測定」では、プレイ後に表示されるQRコードからBreakingDown特設ページへリンクすることで、全国の猛者たちとのパンチ力を競うことができます。今後は「パンチ力測定」によるオリジナルノベルティグッズプレゼントなど、さまざまな企画を検討しています。

【筐体情報】

■名称:BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE

■設置日:2024年3月29日(金)

■台数:200台

■設置店舗:GiGOグループのお店

■https://tempo.gendagigo.jp/cts/BREAKING_DOWN-HardpancherAC/

新登場選手情報

■選手:リキ

■登場期間:2025年3月1日(土)~2025年4月30日(水)

■登場モード:VSファイター

BreakingDownとは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど様々なバックボーンをもった格闘家が出場し、「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメントです。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』という名前の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

No.1ハードパンチャー決定戦とは

BreakingDownオーディション会場に設置されたパンチングマシーンをオーディション参加者が体験。その記録をまとめた動画をKAI Channelで配信。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。