★全品対象★ポイント還元率+3％UPクーポン配布！春のポイントアップキャンペーン【漫画全巻ドットコム】
漫画全巻ドットコムからの春の特別還元キャンペーン開催！
期間限定のポイント還元率+3％UPクーポンを配布いたします。
紙書籍も電子書籍も対象となり、サイト内全品がオトクにゲットできるチャンスです！
自分用に気になる話題の作品や、プレゼント用の児童書・絵本なども対象！
漫画全巻ドットコムではオリジナル限定収納BOX付きセット、TORICOオリジナルグッズなどもございますので、この機会にいかがでしょうか
クーポンはコチラ！ :
https://www.mangazenkan.com/special/2698.html
漫画全巻ドットコム本店特設ページへ遷移します
【キャンペーン期間】2025年2月28日(金)12:00~2025年3月10日(月)23:59
※本キャンペーンは予告なく中止、または変更する場合があります。
※会員登録済みかつログイン状態でご購入の際にのみご利用頂けます。
▼おすすめ絵本一覧
https://www.mangazenkan.com/special/2062.html
▼おすすめ児童書一覧
https://www.mangazenkan.com/special/2798.html
▼オリジナルグッズ一覧
https://www.mangazenkan.com/items/goods/campaign/
【漫画全巻ドットコムについて】
1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。
紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。
お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。
公式サイト：https://www.mangazenkan.com/
公式X(Twitter)：https://twitter.com/mangazenkan
【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】
App Store：https://apps.apple.com/us/app/id1539547270
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec
【株式会社TORICOについて】
世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに
「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。
TORICOはそんなサービスを目指しています。
詳しくは公式サイトご覧ください。
公式サイト：https://www.torico-corp.com/