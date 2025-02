【2/28 12時】男女混合9人組グループ『ONE LOVE ONE HEART』オフィシャルファンクラブアプリ『LOVE at』がついにリリース！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND(本社:東京都渋谷区、代表取締役:黒澤隼人、以下「ANYLAND」)は、男女混合9人組グループ『ONE LOVE ONE HEART』のオフィシャルファンクラブアプリ『LOVE at』を、2025年2月28日(金)12:00にリリースいたしました。

事前にwebより会員登録をしていただいた皆さまは、マイページより有料登録をすることにより、新たにオープンする有料コンテンツや公式アプリをお楽しみいただけます。

▼URL

https://oneloveoneheart.officialfc.jp/

7月19日(土)・20日(日)開催『ONE LOVE ONE HEART Oneman Live 2025』ファンクラブ先行チケット受付が、3月2日よりスタート!

新たにオープンするオフィシャルファンクラブ『LOVE at』では、『ONE LOVE ONE HEART』に関する最新情報や活動内容に加え、会員限定の動画やチケット先行販売をお楽しみいただけます。

また、3月2日(日)14:00より、7月19日(土)・20日(日)に開催されるワンマンライブ『ONE LOVE ONE HEART Oneman Live 2025』のファンクラブ会員限定のチケット先行受付(抽選)も開始いたします。ぜひお早めにご入会ください。

▼ご応募はこちらから

https://oneloveoneheart.officialfc.jp/tickets/all/pages/1

※2025年3月2日(日)14:00より表示されます

オフィシャルファンクラブアプリ『LOVE at』オープン!

さらに、オフィシャルファンクラブアプリ『LOVE at』もリリースいたしました。メンバーも参加する『TIMELINE』をはじめ、ここでしか体験できない機能が満載です。

公式アプリには、オフィシャルファンクラブ『LOVE at』(ウェブ)にご登録いただいた

・メールアドレス

・パスワード

を使用してログインが可能です。

▼アプリについて詳細はこちら

https://oneloveoneheart.officialfc.jp/news/detail/4kkfBwJg025BqJWluvBhq

<iOSはこちら(https://apps.apple.com/us/app/love-at-oneloveoneheart%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6741318828)>

<Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.officialfc.oneloveoneheart)>

【ONE LOVE ONE HEART 公式ファンクラブ】

■名称:

ONE LOVE ONE HEART OFFICIAL FAN CLUB 「LOVE at」

■URL:

https://oneloveoneheart.officialfc.jp/

■コンテンツ:

・NEWS

・SCHEDULE

・メールマガジン

・MOVIE

・TICKET

■料金:

月額880円(税込)

※事前登録期間中にご登録いただいた方は、以降有料コンテンツはマイページよりご自身で課金プランの設定をお願いいたします。

【ONE LOVE ONE HEART 公式アプリ】

■名称:

「LOVE at」

■アプリ限定コンテンツ:

・TIMELINE

公式アプリは、ONE LOVE ONE HEART OFFICIAL FAN CLUB 『LOVE at』にご登録いただいた

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 : 株式会社ANYLAND

代表者 : 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 : 2019年12月

事業内容 : ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL : https://anyland.jp/