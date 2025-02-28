【無料オンライン開催】公益法人様・移行法人様向け『公益法人会計基準』 改正セミナー
『PCAクラウド(https://pca.jp/area_product/cloud/)』や『PCAサブスク(https://pca.jp/area_product/subsc/)』をはじめとする、サブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社(https://pca.jp/)（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、バックオフィス業務のお悩み解決のヒントを提供する総合サイト「P-Tips(https://pca.jp/p-tips/)」にて、令和7年4月より適用が始まる新公益法人会計基準を解説するオンラインセミナーを開催いたします。
■セミナー概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/77_1_a3181c6849455eca76e88da54c191c1d.jpg ]
■バックオフィス業務のお悩み解決のヒントを提供する総合サイト 『P-Tips』
皆様の業務に役立つトレンド情報、読んで役立つ各種資料・開催予定のセミナー案内、バックオフィス業務の情報収集に是非こちらをご利用ください。
▶ https://pca.jp/p-tips/
■『PCAクラウド 公益法人会計』
日常の伝票入力だけで元帳・試算表・決算書の作成や、伝票・予算・伺書の承認権限を別々に設定できる承認機能や、きめ細かい予算管理、豊富な資料管理など、財団・社団法人様での会計業務に必要な機能を備えたクラウド会計ソフトです。
▶ https://pca.jp/area_product/cloud/prokou_cloud_top.html
■『PCA 公益法人等制度改革特設サイト』
▶ https://pca.jp/area_top/kouekikaisei/index.html
ピー・シー・エー株式会社 概要
社名：ピー・シー・エー株式会社
設立：1980年8月1日
所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル
代表者：佐藤 文昭
URL：https://pca.jp/
本リリースに関するお問い合わせ先
ピー・シー・エー株式会社 事業戦略部 広報担当 吉村、田邨
TEL：03-5211-2700 E-mail：pr@pca.co.jp
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ニュースリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合がございます。
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以上のような概略でございます。
お忙しい中恐縮ではございますが、何卒よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申しあげます。