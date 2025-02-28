アートネイチャーの新ブランド「Laips(ライプス)」iPS細胞培養上清液※1配合のヘアトリートメント『Laips(ライプス) ヘッドパック』が自社ECサイトに新登場！
株式会社アートネイチャー
■新ブランド「Laips(ライプス)」
■商品概要
毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、iPS細胞培養上清液※1を配合したヘアトリートメント『Laips(ライプス) ヘッドパック』を、全国のアートネイチャーサロン、アートネイチャー・オンラインショップにて販売中です。
・公式通販サイト「アートネイチャー・オンラインショップ」
https://ec.artnature.co.jp/shop/g/g50820
■新ブランド「Laips(ライプス)」
「Laips(ライプス)」とは、アートネイチャーがおくる、iPS細胞培養上清液※1を配合したアイテムを展開する新ブランドです。
■iPS細胞培養上清液※1について
iPS細胞培養上清液※1とは、iPS細胞を培養する際のうわずみの液体のことを言います。「エクソソーム」「サイトカイン」「成長因子」などの成分が溶け込んでいます。
※１ ヒト（線維芽細胞/単核細胞）人工多能性細胞培養順化培養液（保湿成分）
■『Laips(ライプス) ヘッドパック』 商品特長
iPS細胞の培養上清液※1をはじめとした保湿成分が頭皮と毛髪にうるおいを与えてしっかりケア。
頭皮のケアも髪のケアもこれ１本！
サロン品質のスペシャルケアを、ぜひご自宅でお試しください。
※1 ヒト(線維芽細胞/単核細胞) 人工多機能細胞培養順化培養液(保湿成分)
■商品概要
＜販売名＞ ライプスヘッドパック
＜内容量＞ 170g（約12回分）
＜区 分＞ 化粧品 日本製
＜販売価格＞ 8,580円（税込）
＜販売方法＞
・全国のアートネイチャーサロン
レディースアートネイチャーサロン
既製品ウィッグショップ「ジュリア・オージェ」
・公式通販サイト
「アートネイチャー・オンラインショップ」
https://ec.artnature.co.jp/shop/g/g50820