【COCO DEAL】2/28（金）宮田聡子が纏う、夏のカタログvol.1を公開
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は2/28（金）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「CRAFT YOUR FLAVOR」を公開いたします。
詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/summer_catalog_1_250228?utm_campaign=SummerCatalog2025_1pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
レトロな甘さとロマンティックな彩りで心ときめく毎日を。
レース、フリル、小花柄。フェミニンなディティールでほんのり甘さをプラス。
COCO DEALが提案する、レトロロマンティックなスタイリングをお楽しみください。
ONE-PIECE \17,600/ BAG \13,200/ SCARF \2,090/ SHOES \14,300
BLOUSE × INNER SET \13,200/ PANTS \13,200/ SCARF \2,090/ BAG \13,200
SWEATSHIRT \9,350/ SKIRT \13,200/ BAG \7,700/ SHOES\12,100
JACKET \17,600/ BUSTIER × BLOUSE SET \14,850/ PANTS \12,100/ BAG \8,800/ SHOES \12,100
BLOUSON \15,400/ ONE-PIECE \17,600/ NECKLACE \4,840/ BAG \7,700/ SHOES \13,200
KNIT \13,750/ SKIRT \12,100/ PIERCE \3,850/ BAG \13,200/ SHOES \14,300
KNIT \9,900/ SKIRT \12,650/ PIERCE \3,850/ SHOES \13,750
BOLERO×ONE-PIECE SET \18,700/ NECKLACE \4,840/ NECKLACE \4,840/ SHOES \12,100
SHIRT \11,000/ ONE-PIECE×PANTS SET \14,300/ SHOES \14,300
BLOUSE \9,900/ PANTS \13,200
BLOUSE \11,550/ PANTS \12,650/ BELT \5,500/ SHOES \12,100
CARDIGAN \8,250/ INNER \4,950/ SKIRT \10,450/ BAG \9,900/ SHOES \12,100
staff credit
Model_Satoko Miyata(Vithmic Model Agency)
Photograph_Yasutomo Sampei
Styling_Makiko Ito
Hair & make-up_NAYA
Design_ma-h gra
Direction_Norihiro Yamane(NVY)
Creative Agency_CICELY
・宮田聡子さんプロフィール
宮田聡子(ミヤタ サトコ) モデル
1988年9月12日生まれ、福岡県出身
数多くの女性ファッション誌で表紙を飾る人気モデル。
趣味はイラストをはじめ、アクセサリー作り、ゲーム、アニメ鑑賞など。
インスタグラム@miyatasatoko
・ココ ディールについて
アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。
自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと
ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。
【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal
【公式サイト】http://cocodeal.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/
【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com
【Threads】アカウント名：cocodeal_official