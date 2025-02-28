【COCO DEAL】2/28（金）宮田聡子が纏う、夏のカタログvol.1を公開

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アイア株式会社


アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は2/28（金）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「CRAFT YOUR FLAVOR」を公開いたします。



詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/summer_catalog_1_250228?utm_campaign=SummerCatalog2025_1pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes


レトロな甘さとロマンティックな彩りで心ときめく毎日を。


レース、フリル、小花柄。フェミニンなディティールでほんのり甘さをプラス。


COCO DEALが提案する、レトロロマンティックなスタイリングをお楽しみください。




ONE-PIECE \17,600/ BAG \13,200/ SCARF \2,090/ SHOES \14,300



BLOUSE × INNER SET \13,200/ PANTS \13,200/ SCARF \2,090/ BAG \13,200



SWEATSHIRT \9,350/ SKIRT \13,200/ BAG \7,700/ SHOES\12,100



JACKET \17,600/ BUSTIER × BLOUSE SET \14,850/ PANTS \12,100/ BAG \8,800/ SHOES \12,100



BLOUSON \15,400/ ONE-PIECE \17,600/ NECKLACE \4,840/ BAG \7,700/ SHOES \13,200



KNIT \13,750/ SKIRT \12,100/ PIERCE \3,850/ BAG \13,200/ SHOES \14,300

KNIT \9,900/ SKIRT \12,650/ PIERCE \3,850/ SHOES \13,750


BOLERO×ONE-PIECE SET \18,700/ NECKLACE \4,840/ NECKLACE \4,840/ SHOES \12,100

SHIRT \11,000/ ONE-PIECE×PANTS SET \14,300/ SHOES \14,300


BLOUSE \9,900/ PANTS \13,200

BLOUSE \11,550/ PANTS \12,650/ BELT \5,500/ SHOES \12,100


CARDIGAN \8,250/ INNER \4,950/ SKIRT \10,450/ BAG \9,900/ SHOES \12,100


staff credit


Model_Satoko Miyata(Vithmic Model Agency)


Photograph_Yasutomo Sampei


Styling_Makiko Ito


Hair & make-up_NAYA


Design_ma-h gra


Direction_Norihiro Yamane(NVY)


Creative Agency_CICELY


・宮田聡子さんプロフィール



宮田聡子(ミヤタ サトコ) 　モデル


1988年9月12日生まれ、福岡県出身


数多くの女性ファッション誌で表紙を飾る人気モデル。


趣味はイラストをはじめ、アクセサリー作り、ゲーム、アニメ鑑賞など。


インスタグラム@miyatasatoko



・ココ ディールについて


アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。


自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと


ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。



【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal


【公式サイト】http://cocodeal.jp/


【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/


【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com


【Threads】アカウント名：cocodeal_official