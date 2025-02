【Tineco】新生活応援キャンペーン開催！掃除機全品がAmazon「スマイルSALE新生活」の対象商品となる、最大38％OFF！

ティネコインテリジェント株式会社

米国・欧州・日本においてAmazonでコードレス水拭き掃除機のベストセーラーNO.1(※1)の販売実績を誇るティネコインテリジェント株式会社(日本支社:神奈川県横浜市、代表取締役:冷泠・レイリン、以下、Tineco)は、進学や就職を迎えるお客様に応援するために2月28日(金)9時から3月4日(火)23時59分まで開催される「Amazon スマイルSALE 新生活」(https://www.amazon.co.jp/newlifesale)において、「一人暮らし」や「2人以上のご家庭向け」に厳選した製品が最大38%OFFとなる特別セールを実施いたします(※2)。

※1 2022年7月2日~2024年6月29日時点、「Stackline」というコンサルティング会社の調査によれば、カナダ、日本、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、アメリカなどのAmazonにおいて、掃除機の中から「コードレス水拭き掃除機」のメーカー別販売数量と販売金額シェア率が調査されました。その結果、Tinecoはこのカテゴリにおいてシェア率No.1を獲得していることが示されています。

※2 在庫がなくなり次第終了となります。

進学や就職、異動等による新生活を始める方が多い時期で、Tinecoは新生活の応援キャンペーンに家のお掃除に「一人暮らし」、「2人以上のご家庭」や「ペットもちのご家庭」などのニーズによるおすすめの掃除家電を提案いたします。一人暮らしにピッタリ超軽量コードレス掃除機Pure One Airは35%OFFでお買い上げできます。また、発売以来「2人以上のご家庭」や「ペットもちのご家庭」に人気度No.1の一台5役水拭き掃除機Floor One Switch S6はも最大32%OFFとなるセールキャンペーンを実施いたします。

「Amazon スマイルSALE 新生活」キャンペーン概要

Amazon店舗名:Tineco公式ストア

Amazonの公式店舗URL: https://www.amazon.co.jp/tineco

セール期間 :2月28日(金)9時から3月4日(火)23時59分

さらに、特別お得5%OFFクーポンコードの提供:tineco2503

クーポンコードの対象商品:Floor One S5 Plus,Floor One S5 Combo,Floor One Switch S6,Floor One Strech S6

Tineco売れ筋のセール対象商品(一部抜粋)

新発売人気ランキング1位・5WAYコードレス・スマート水拭き掃除機Floor One Switch S6

・通常販売価格(税込):89,000円

・セール価格(税込):64,999円(約27%OFF)

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約32%OFF(税込)でお買い上げ

・製品ページURL:https://bit.ly/3VE4pdN

・製品特徴

1.水拭きモードから吸引モードまで一台5役。一台のみで部屋の丸ごと掃除!水拭き掃除機、ティッククリーナー、ハンディクリーナー、布団クリーナーや天井クリーナーまで簡単に切り替え

2.温水清浄&急速乾燥を搭載。70度の温風乾燥で5分間でファルター、パイプからローラーブラシまで徹底清浄、除菌や密封乾燥を実現

3.MHCBS(TM) テクノロジーを搭載。常に綺麗な水、高速でモップを洗浄しながらで水拭き、汚いモップによる2度汚れの心配は徹底的に解消

4.壁際(左右前側)の隙間まで1mm以内のエッジブラシを搭載、ローラーブラシが壁際に近くしても、吸引力が減少しません

5.6つのマルチサイクロンシステムや絡まないブラシを搭載し、パワフルな吸引力を実現。

180度フラットに寝るコードレス・スマート水拭き掃除機Floor One Strech S6

・通常販売価格(税込):85,000円

・セール価格(税込):61,999円(約27%OFF)

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約32%OFF(税込)でお買い上げ

・製品ページURL:https://amzn.to/4coOgzt

軽量コードレス・スマート水拭き掃除機Floor One S5 Combo

・通常販売価格(税込):62,800円

・セール価格(税込):41,999円(約33%OFF)

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約38%OFF(税込)でお買い上げ

・製品ページURL:https://amzn.to/4aDIOsG

長時間稼働コードレス・スマート水拭き掃除機Floor One S5 Plus

・通常販売価格(税込):54,999円

・セール価格(税込):36,999円(約 32%OFF)

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約37%OFF(税込)でお買い上げ

・製品ページURL:https://amzn.to/3VH00GV

高知能コードレス・スマート水拭き掃除機Floor One S7 Lite

・通常販売価格(税込):80,999円

・セール価格(税込):49,999円(約38%OFF、税込)

・製品ページURL: https://bit.ly/3D9wnJ8

製品に関するお問い合わせ

Tinecoカスタマーサポートセンター

E-mail:support.jp@tineco.com

営業時間:11:00~19:00(土日祝を除く,通常3営業日以内にご回答させていただきます。)

Tinecoについて

ティネコインテリジェント株式会社(Tineco)は、ECOVACSの子会社として1998年に中国蘇州で設立。設立以来、スマートな掃除機シリーズからスマートな水拭き掃除機シリーズまで、先進的な技術を搭載した掃除製品で世界をリードしてきました。Tinecoは、世界中で1,000以上の特許を保有し、その優れたデザインと技術により、iF賞、Reddot Design賞を含む10の国際デザイン賞を受賞しています。創業から26間、これまで全世界108ヵ国で5000万人以上のユーザーに快適な生活空間を提供してきました。