【Tineco】新生活応援キャンペーン開催！掃除機全品がAmazon「スマイルSALE新生活」の対象商品となる、最大38％OFF！

ティネコインテリジェント株式会社

米国・欧州・日本においてAmazonでコードレス水拭き掃除機のベストセーラーNO.1（※1）の販売実績を誇るティネコインテリジェント株式会社（日本支社：神奈川県横浜市、代表取締役：冷泠・レイリン、以下、Tineco）は、進学や就職を迎えるお客様に応援するために2月28日（金）9時から3月4日（火）23時59分まで開催される「Amazon スマイルSALE 新生活」（https://www.amazon.co.jp/newlifesale）において、「一人暮らし」や「2人以上のご家庭向け」に厳選した製品が最大38％OFFとなる特別セールを実施いたします（※２）。

※1 2022年7月2日～2024年6月29日時点、「Stackline」というコンサルティング会社の調査によれば、カナダ、日本、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、アメリカなどのAmazonにおいて、掃除機の中から「コードレス水拭き掃除機」のメーカー別販売数量と販売金額シェア率が調査されました。その結果、Tinecoはこのカテゴリにおいてシェア率No.1を獲得していることが示されています。

※2 在庫がなくなり次第終了となります。

進学や就職、異動等による新生活を始める方が多い時期で、Tinecoは新生活の応援キャンペーンに家のお掃除に「一人暮らし」、「2人以上のご家庭」や「ペットもちのご家庭」などのニーズによるおすすめの掃除家電を提案いたします。一人暮らしにピッタリ超軽量コードレス掃除機Pure One Airは35％OFFでお買い上げできます。また、発売以来「2人以上のご家庭」や「ペットもちのご家庭」に人気度No.1の一台５役水拭き掃除機Floor One Switch S6はも最大32％OFFとなるセールキャンペーンを実施いたします。

「Amazon スマイルSALE 新生活」キャンペーン概要

Amazon店舗名：Tineco公式ストア

Amazonの公式店舗URL： https://www.amazon.co.jp/tineco

セール期間 ：2月28日（金）9時から3月4日（火）23時59分

さらに、特別お得５％OFFクーポンコードの提供：tineco2503

クーポンコードの対象商品：Floor One S5 Plus，Floor One S5 Combo，Floor One Switch S6，Floor One Strech S6

Tineco売れ筋のセール対象商品（一部抜粋）

新発売人気ランキング1位・５WAYコードレス・スマート水拭き掃除機Floor One Switch S6

・通常販売価格（税込）：89,000円

・セール価格（税込）：64,999円（約27％OFF）

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約32％OFF（税込）でお買い上げ

・製品ページURL:https://bit.ly/3VE4pdN

・製品特徴

１.水拭きモードから吸引モードまで一台５役。一台のみで部屋の丸ごと掃除！水拭き掃除機、ティッククリーナー、ハンディクリーナー、布団クリーナーや天井クリーナーまで簡単に切り替え

２.温水清浄＆急速乾燥を搭載。70度の温風乾燥で5分間でファルター、パイプからローラーブラシまで徹底清浄、除菌や密封乾燥を実現

３.MHCBS(TM) テクノロジーを搭載。常に綺麗な水、高速でモップを洗浄しながらで水拭き、汚いモップによる２度汚れの心配は徹底的に解消

４.壁際（左右前側）の隙間まで1mm以内のエッジブラシを搭載、ローラーブラシが壁際に近くしても、吸引力が減少しません

５.6つのマルチサイクロンシステムや絡まないブラシを搭載し、パワフルな吸引力を実現。

180度フラットに寝るコードレス・スマート水拭き掃除機Floor One Strech S6

・通常販売価格（税込）：85,000円

・セール価格（税込）：61,999円（約27％OFF）

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約32％OFF（税込）でお買い上げ

・製品ページURL:https://amzn.to/4coOgzt

軽量コードレス・スマート水拭き掃除機Floor One S5 Combo

・通常販売価格（税込）：62,800円

・セール価格（税込）：41,999円（約33％OFF）

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約38％OFF（税込）でお買い上げ

・製品ページURL:https://amzn.to/4aDIOsG

長時間稼働コードレス・スマート水拭き掃除機Floor One S5 Plus

・通常販売価格（税込）：54,999円

・セール価格（税込）：36,999円（約 32％OFF）

・さらに、5%OFFクーポンコード「tineco2503」の使用より、約37％OFF（税込）でお買い上げ

・製品ページURL:https://amzn.to/3VH00GV

高知能コードレス・スマート水拭き掃除機Floor One S7 Lite

・通常販売価格（税込）：80,999円

・セール価格（税込）：49,999円（約38％OFF、税込）

・製品ページURL: https://bit.ly/3D9wnJ8

製品に関するお問い合わせ

Tinecoカスタマーサポートセンター

E-mail：support.jp@tineco.com

営業時間：11:00～19:00（土日祝を除く，通常3営業日以内にご回答させていただきます。）

Tinecoについて

ティネコインテリジェント株式会社（Tineco）は、ECOVACSの子会社として1998年に中国蘇州で設立。設立以来、スマートな掃除機シリーズからスマートな水拭き掃除機シリーズまで、先進的な技術を搭載した掃除製品で世界をリードしてきました。Tinecoは、世界中で1,000以上の特許を保有し、その優れたデザインと技術により、iF賞、Reddot Design賞を含む10の国際デザイン賞を受賞しています。創業から26間、これまで全世界108ヵ国で5000万人以上のユーザーに快適な生活空間を提供してきました。