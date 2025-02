ファミペイ翌月払いのご利用金額に応じてもれなく最大1,000円相当もらえるキャンペーン開催

株式会社ファミマデジタルワン

ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供する株式会社ファミマデジタルワン(本社:東京都港区、代表取締役社長:中野和浩)は、2025年3月1日(土)から、ファミペイ翌月払いご登録者さま限定で、ファミペイ翌月払いのご利用金額に応じてもれなく最大1,000円相当もらえるキャンペーンを実施いたします。

さらに はじめてファミペイ翌月払いをご登録でもれなく500円相当を進呈します。

【キャンペーン概要】

<ファミペイ翌月払いご利用特典>

本キャンペーンにエントリーを行い、キャンペーン期間中のファミペイ翌月払いご利用合計金額に応じて、後日最大1,000円相当をもれなく進呈いたします。

ファミペイ翌月払いに既に登録いただいている方も、本キャンペーン期間中に新規にご登録いただく方もどちらも対象です。

尚、ファミペイ翌月払いご利用金額のお支払い方法(分割払い、自動リボ等)は問いません。

<ファミペイ翌月払い新規ご登録特典>

さらに!本キャンペーンにエントリーを行い、キャンペーン期間中にはじめてファミペイ翌月払いにお申込みの上登録完了されると、後日もれなく500円相当を進呈いたします。

尚、ファミペイ翌月払いのご利用有無は問いません。

ファミペイ翌月払いご利用特典と併用可能のため、最大1,500円相当の進呈になります。

※エントリーおよびファミペイ翌月払いのご登録、ご利用の順序は問いません。

【キャンペーン対象外となる場合について】

・ファミペイ翌月払いではなく、ファミマポイントや事前に現金等でチャージをしてお買い物をしたご利用金額

・ファミリーマートでPOSAカードのご購入

・インターネット上での他社プリペイド及び他社バーコード決済アプリへのチャージ

・ファミペイからモバイルSuicaへのチャージ

・ファミペイ翌月払いご登録特典について、2025年2月28日(金)以前にファミペイ翌月払いにご登録いただいている方や、ファミペイ翌月払いを解約し、期間中に再度ご登録いただいた方

・以下の条件にあてはまる場合、特典進呈の対象外となります。

1.キャンペーン特典進呈までに、ファミペイ翌月払いのお支払いを延滞された場合。

2.キャンペーン特典進呈までに、ファミペイ翌月払いの登録を解除された場合。

尚、「ファミペイ翌月払い」の「利用限度額」を0円に設定している場合、登録解除とはなりません。



【エントリー期間及びキャンペーン期間】

エントリー期間 :2025年2月28日(金)10:00 ~2025年 5月31日(土)23:59

キャンペーン期間:2025年3月1日(土)0:00 ~2025年 5月31日(土)23:59

【期間限定ファミマポイント進呈日】

・進呈日 :2025年7月31日(木) 頃

・有効期限:2025年9月30日(火) 迄



【注意事項】

・本キャンペーンは株式会社ファミマデジタルワンが独自に行うものであり、Google Inc.やApple Inc.およびApple Japan合同会社とは関係ありません。

・Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。



その他にも注意事項がございます。

詳細は下記の特設ページをご確認ください。

URL:https://famipay.famidigi.jp/cp/cp190_r/

【参考資料】

■「ファミペイ翌月払い」

ファミマのアプリ「ファミペイ」の多彩な決済機能の1つとして提供している「ファミペイ翌月払い」は、1ヶ月間のファミペイ決済ご利用額を翌月にまとめてお支払いいただけるサービスです。

※1 ファミリーマートでのお支払いには収納事務手数料がかかります。また、口座引落の場合も「自動リボ」および「スキップ払い」、「分割払い」をご利用いただくと手数料がかかります。

※2 一部ファミペイ払いがご利用いただけない公共料金・各種料金のお支払いがあります。

※3 ファミペイ払いおよびファミペイ翌月払いのご利用による通常の1%還元(公共料金・各種料金等のお支払いの場合は0.5%+10ファミマポイント/件)に加え、ファミペイ翌月払いステップボーナスと合わせ最大5%を還元します。



詳細は下記のページをご確認ください。

URL: https://famipay.famidigi.jp/guide/skip/

■会社情報

会社名 : 株式会社ファミマデジタルワン (Famima Digital One Co., Ltd. )

設立 : 2000年5月19日

代表取締役社長 : 中野 和浩

住所 : 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS

公式サイト : https://famidigi.jp/