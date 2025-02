『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』【グローバル版5周年聖戦フェス ～破滅の序曲～】開催今始めるとダイヤ最大300個獲得可能！さらにプレイするだけで最大220回ガチャ無料！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』(略称:グラクロ)において、2月27日(木)に、「グローバル版5周年聖戦フェス ~破滅の序曲~」を開催するゲームのアップデートを実施いたしました。

◆グローバル版5周年聖戦フェスガチャ開催!新キャラ【黒に染まった翼】絶望の天使 マエルが登場!

新キャラ【黒に染まった翼】絶望の天使 マエルが登場する「グローバル版5周年聖戦フェスガチャ」を開催いたします。本ガチャからは、【崩れた均衡】混沌 アーサー、【正義の鉄槌】雷神 トール、【守護の光輝】王妃 エリザベス や過去のフェスキャラなどがラインナップに登場し、ガチャの回数に応じて貯まるマイレージ報酬では、900マイレージで新キャラ【黒に染まった翼】絶望の天使 マエルを獲得できます。この機会にぜひ手に入れてください。

・開催期間: 3月27日(木)メンテナンス前まで

「グローバル版5周年聖戦フェス ~破滅の序曲~」では、他にも以下のイベントを開催しております。

・グローバル版5周年記念ログインボーナス

イベント期間中、毎日ゲームにログインすると、最大でダイヤ200個、無料ガチャチケット100枚、超覚醒コイン10個、SSR進化の首飾り4個を受け取ることができます。

・グローバル版5周年記念スペシャルガチャ

グローバル版5周年を記念して、最大220回引ける無料ガチャが登場いたします。ガチャチケットはログインボーナスと、英雄の書より獲得できます。

ガチャの回数に応じて貯まるマイレージ報酬では、フェスキャラを最大2体まで入手でき、100マイレージで【魔神王の代理】処刑人 ゼルドリス、200マイレージで【誇り高き兄】煉獄の戦士 ワイルド、300マイレージで【歪められた闇】暴走 エスタロッサを獲得することができます。

・開催期間: 3月27日(木)メンテナンス前まで

他にも「グローバル版5周年ウィッシュボックスイベント」や「グローバル版5周年イベント討伐戦 プリンプ」などを開催しております。

「グローバル版5周年聖戦フェス ~破滅の序曲~」の詳細は、特設サイトをご確認ください。

・「グローバル版5周年聖戦フェス ~破滅の序曲~」特設サイト

https://7taizai.netmarble.jp/event/GB5thanniv_holywarfes/

◆新PvEコンテンツ「リオネス防衛戦」実装

本アップデートより、リオネス城壁に押し寄せてくるモンスターを倒すディフェンスゲーム型PvEコンテンツ「リオネス防衛戦」が登場し、シーズン1がオープンいたします。

編成と装備を整えてリオネスを守り、ダイヤ、レジェンドの印などの豪華報酬を獲得してください!

本アップデートでは、他にもメインクエストを更新し「黙示録の四騎士」チャプター3を追加している他、「暴君 魔神王」、「聖騎士/守護者 ジェリコ」の新聖物追加などを実施しております。

本アップデートやイベントの詳細については、公式サイトのお知らせや公式Xをご確認ください。

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式サイトお知らせ:2/27(木)メンテナンス内容のご案内

https://7taizai.netmarble.jp/notice/view/14239

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式X

https://x.com/7taizai_GrandX

◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』とは◆

『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』は、鈴木央氏原作のコミックを映像化した大人気TVアニメ『七つの大罪』の世界をスマートフォンで体験できるシネマティックアドベンチャーRPGです。ゲームタイトルに使用している「グランドクロス(交戦)」とは、〈七つの大罪〉と闇の勢力間の巨大な戦いの前兆を暗示しており、TVアニメ『七つの大罪』の世界観を徹底的に再現した作品となっております。

◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』について◆

[ タイトル ] 七つの大罪 ~光と闇の交戦~

[ ジャンル ] シネマティックアドベンチャーRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2019年6月4日

◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』アプリダウンロード

【App Store】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1268959718

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanatsunotaizai

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式サイト

https://7taizai.netmarble.jp

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式X

https://x.com/7taizai_GrandX

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UColPXjQjjdrTUXSizIDwcrA

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 プロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FrZlpYyxxOo ]

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、累計発行部数3,800万部を超える大ヒット作品です。2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

----------------------------------------------------------