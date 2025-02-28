KDDIプリシードによる金融商品仲介業開始のお知らせ
三菱UFJ eスマート証券株式会社
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KDDI直営店受託事業などを手掛けるKDDIプリシード株式会社（代表取締役社長 山本 博之、以下、「KDDIプリシード」）は2025年3月1日（土）より、三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役会長兼社長 二宮 明雄、以下、「三菱UFJ eスマート証券」）への金融商品仲介業を開始いたします。
具体的には、KDDI直営店（※）で資産運用セミナーなどを開催し、ご興味を持っていただいたお客さまに対して、三菱UFJ eスマート証券の口座開設の取次ぎを行います。
■金融商品仲介業 概要
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※KDDIプリシードが運営するKDDI直営店の一覧はこちら
（https://www.k-pcd.com/store/?open=&shop=k (https://www.k-pcd.com/store/?open=&shop=k)）をご確認ください。
三菱UFJ eスマート証券株式会社
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号
電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会