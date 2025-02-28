ミチネイルから超ラブリーな新作ネイルが新登場(ハート)

丸井織物株式会社

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

「ミチネイル」｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

あふれるハートネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184831926

2,350円(税込)

たっぷりのピンクハートとリボンが可愛らしい。

ゴールドミラーの文字デザインで甘くなり過ぎないネイルです。

ピンクとオーロラが春らしいデザインです。

ハート×マグネットのニュアンスバレンタインネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184697815

2,350円(税込)

ゴールドのハートに深めボルドーのマグネットがポイント。

甘くなりすぎないバレンタイン仕様に、流行りのニュアンス風に仕上げたデザインです。

マグネットキルティングガーリーネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184620576

2,350円(税込)

ピンクのちゅるちゅるマグネットとオーロラをベースに、

キルティングやハートパーツを付けた可愛らしく上品なネイルです。

シルキーマグネットハートネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184690110

2,350円(税込)

ピンクのマグネットとフレンチアートやハートのアートを施した可愛いネイルです。デートに着けていきたいラブリーデザインです。

ブラウンチェックの大人ネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184614236

2,350円(税込)

肌なじみの良いブラウン、ベージュカラーの大人可愛いチェックネイルです。

ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)

オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)

LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159



■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/