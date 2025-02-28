ミチネイルから超ラブリーな新作ネイルが新登場(ハート)

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丸井織物株式会社


「ミチネイル」のサービス
「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。
「ミチネイル」｜公式サイト：https://jp.michimall.com/




あふれるハートネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184831926


2,350円(税込)



たっぷりのピンクハートとリボンが可愛らしい。
ゴールドミラーの文字デザインで甘くなり過ぎないネイルです。
ピンクとオーロラが春らしいデザインです。






ハート×マグネットのニュアンスバレンタインネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184697815


2,350円(税込)



ゴールドのハートに深めボルドーのマグネットがポイント。
甘くなりすぎないバレンタイン仕様に、流行りのニュアンス風に仕上げたデザインです。






マグネットキルティングガーリーネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184620576


2,350円(税込)



ピンクのちゅるちゅるマグネットとオーロラをベースに、
キルティングやハートパーツを付けた可愛らしく上品なネイルです。






シルキーマグネットハートネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184690110


2,350円(税込)



ピンクのマグネットとフレンチアートやハートのアートを施した可愛いネイルです。デートに着けていきたいラブリーデザインです。






ブラウンチェックの大人ネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184614236


2,350円(税込)



肌なじみの良いブラウン、ベージュカラーの大人可愛いチェックネイルです。





ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)
オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)
LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159

■会社概要
会社名　： 丸井織物株式会社
所在地　： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者　： 代表取締役社長　宮本 好雄
設立　　： 1956年4月
事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作
URL　　 ： https://www.maruig.co.jp/