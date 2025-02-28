ミチネイルから超ラブリーな新作ネイルが新登場(ハート)
「ミチネイル」のサービス
「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。
「ミチネイル」｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
あふれるハートネイル
https://jp.michimall.com/?pid=184831926
2,350円(税込)
たっぷりのピンクハートとリボンが可愛らしい。
ゴールドミラーの文字デザインで甘くなり過ぎないネイルです。
ピンクとオーロラが春らしいデザインです。
ハート×マグネットのニュアンスバレンタインネイル
https://jp.michimall.com/?pid=184697815
2,350円(税込)
ゴールドのハートに深めボルドーのマグネットがポイント。
甘くなりすぎないバレンタイン仕様に、流行りのニュアンス風に仕上げたデザインです。
マグネットキルティングガーリーネイル
https://jp.michimall.com/?pid=184620576
2,350円(税込)
ピンクのちゅるちゅるマグネットとオーロラをベースに、
キルティングやハートパーツを付けた可愛らしく上品なネイルです。
シルキーマグネットハートネイル
https://jp.michimall.com/?pid=184690110
2,350円(税込)
ピンクのマグネットとフレンチアートやハートのアートを施した可愛いネイルです。デートに着けていきたいラブリーデザインです。
ブラウンチェックの大人ネイル
https://jp.michimall.com/?pid=184614236
2,350円(税込)
肌なじみの良いブラウン、ベージュカラーの大人可愛いチェックネイルです。
ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)
オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)
LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159
■会社概要
会社名 ： 丸井織物株式会社
所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄
設立 ： 1956年4月
事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作
URL ： https://www.maruig.co.jp/