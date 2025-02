名古屋出身のラッパー 朱歌&YOSHIROが呂布カルマ・Ace the Chosen onE・RAITAMEN・堕楽を客演に迎えた2ndアルバム「Emotions2」2025年2月28日配信リリース！

合同会社ARTSVOX

前作「Emotions」から約3年ぶりとなる待望の2ndアルバム。

思わず口ずさみたくなるYOSHIROの耳に残るフロウと、何気ない日常から切り抜かれたような朱歌のリリック、そこに2人のユーモアが掛け合わさり化学反応を起こすスキルフルな本作。

客演には名古屋で2人が身を置くイベント「日乃丸」の代表でありJet City Peopleから呂布カルマ、同じく名古屋から元Pitch Odd MansionのAce the Chosen onEとRAITAMEN、また盟友のビートメイカーTIC da FLEXも堕楽としてラップで参加。

トラックにはDJ WHITESMITH、James sasaki、TIC da FLEXと実力のあるビートメーカーがプロデュースしている。

挨拶代わりにお互いの姓を曲名にした「SUZUKISATO」から始まり、各々が何気なくこなす日々の根底にあるものを歌う「叙情」まで、アルバムのタイトルを回収するかのように喜怒哀楽を前作以上にエモーショナルにまとめた全曲シングル並のアルバムになっている。

2人の人間性、芯や側面を想像させられる1曲1曲と、思わずふっと笑ってしまう唐突なユーモアのギャップに心を掴まれる。

楽曲情報

アーティスト:朱歌 & YOSHIRO

タイトル:Emotions2

リリース日:2025年2月28日(金)

レーベル:ShuTa&Yoshiro

配信URL:https://linkco.re/b7TmM8Zp

1. SUZUKISATO - 朱歌, YOSHIRO

2.Money - 朱歌, YOSHIRO

3.Bow (feat. 堕楽) - 朱歌, YOSHIRO

4.BOCHI BOCHI (feat. RAITAMEN) - 朱歌, YOSHIRO

5.ひとつ - 朱歌, YOSHIRO

6.Moon Light - 朱歌, YOSHIRO

7.SKIT - 朱歌, YOSHIRO

8.懺悔の吟 (feat. Ace the Chosen onE) - 朱歌, YOSHIRO

9.Back Mirror - 朱歌, YOSHIRO

10.Flower - 朱歌, YOSHIRO

11.装填 (feat. 呂布カルマ) - 朱歌, YOSHIRO

12.毎日 - 朱歌, YOSHIRO

13.Alone - 朱歌, YOSHIRO

14.叙情 - 朱歌, YOSHIRO

ミュージックビデオ

■「BOCHI BOCHI feat RAITAMEN」朱歌 × YOSHIRO / Pro DJ WHITESMITH

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iqZHTp7y-tY ]

Vocal & Lyric : 朱歌 , YOSHIRO, RAITAMEN

Producer : DJ WHITESMITH

Director : Shintaro Kunieda

Camera : Pay

Mix & Mastered : 鷹の目(STUDIO NEST)

朱歌 プロフィール

1991年生まれ。名古屋市出身のヒップホップ・ラップアーティスト。Boom bapからtrap、drillなどどのトラックでも器用に乗りこなすがソロではJazzyでmellowな曲が得意。朱歌&YOSHIROとして呂布カルマが主催する日乃丸に毎月レギュラーで出演している。母親の鬱で幼少期は過酷な育ち方をしたが15歳からは家族と離れて施設で暮らすようになる、そこから人生の半分以上を1人弄りながら生きてきた葛藤や経験から出てくるリリックには冷たさと暖かさが共存している。2021年からは同郷のラッパーYOSHIROとタッグを組み「車窓」「Think Clearly」「ABAYO」「GAIROJU」と立て続けにシングルを出し2022年7月に朱歌×YOSHIRO名義で17曲入りのアルバム「Emotions」を発表。東海エリアで放送されているZIP FMの番組でも紹介された。ソロとしても、人それぞれが抱える孤独をリリカルに歌う「Catch Me If You Can」、反対に深く考える事ばかりが大切じゃなく時には気を抜く事や矛盾もあることをメロウに歌う「Coffee Break」、2曲のシングルをMVと共に公開するなど精力的な活動を続けており、年内にあと3作品のリリースを控えている。

Instagram(https://www.instagram.com/shuta.nonkikun)

X(Twitter)(https://x.com/nonky_shuta)

YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC2ehVtn7seHisZ6Fy-kSxmQ)

YOSHIRO プロフィール

1996年生まれ。名古屋市出身のヒップホップ・ラップアーティスト。ビートに対して思わず口ずさみたくなる小気味良いフロウとメロディセンス。スキルフルで理不尽かつ唐突に出てくるパンチラインが魅力。朱歌&YOSHIROとして呂布カルマが主催する日乃丸に毎月レギュラーで出演している。2021年から同郷のラッパー朱歌とタッグを組み「車窓」「Think Clearly」「ABAYO」「GAIROJU」と立て続けにシングルを出し2022年7月に朱歌×YOSHIRO名義で17曲入りのアルバム「Emotions」を発表。ソロとしても楽曲を発表する他に呂布カルマも愛飲している精力剤BAKITENG(バキテング)を製造販売するなど幅広く活動している。

Instagram(https://www.instagram.com/yoshiro44600205)

X(Twitter)(https://x.com/sungrang4460)

BAKITENG(https://www.amazon.co.jp/BAKITENG-%E3%83%90%E3%82%AD%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B0/dp/B0D83JYN58/ref=sr_1_1?crid=1L3RX8NXX8U2X&dib=eyJ2IjoiMSJ9.C_8e9ufYIt7OmphDHb21KjGPd2tZIBB2edWSZoPEArgDnCbX5W4TkJMTGTSKChh5jtrIwcgRHumaL8Dr5neZQSiVID7Dqy9Uu_j7_15h7rEYs3O7hVn9930B1ZCpPLan.wyw_yidOvzuLhTZ10QYCs72oSGfuv-jf2-0Xg1IQiOY&dib_tag=se&keywords=bakiteng+%E3%83%90%E3%82%AD%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B0&qid=1740643261&sprefix=BAKITENG%2Caps%2C224&sr=8-1)

リリースライブ情報

"日乃丸" 邦楽ヒップホップが鳴り響く夜

・日時:2025年3月18日(火)OPEN 21:30~

・会場:club buddha

・住所:名古屋市中区新栄1-5-25 第2Mビル6F

・URL:https://clubbuddha.com/schedule/hinomaru/

様々なクリエイターのサポート事業を行う合同会社ARTSVOX(本社:東京都渋谷区 CEO:清家 新太郎)は朱歌&YOSHIROの活動をサポートをしています。