贅沢な香りに、新たな３つの物語。『LOA THE OIL/LOA THE OIL ″CARE″シリーズ』から、「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」が本日発売開始。

Jade Japan株式会社

2025年2月27日、人気の『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』シリーズから、新たに「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」の香りが新登場。

『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』の新フレグランス「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」は、それぞれ個性的な香りの世界観を表現し、日常に贅沢な香りの体験をもたらします。

『LOA THE OIL』シリーズの最新情報を配信中。公式Instagramアカウント

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" -「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」LOA|公式Instagramをフォロー

Instagramアカウント(@loa_official__) (https://www.instagram.com/loa_official__)

【公式】LOA(パフュームオイル・ディフューザー・フレグランス)(https://www.instagram.com/loa_official__)

3つの新しい『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" 』コンセプト

LOA|公式Instagramをフォロー :https://www.instagram.com/loa_official__

これまで多くの方に愛されてきた『LOA THE OIL』シリーズに、新たな香りの物語が加わりました。

新フレグランス「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」は、それぞれ異なる世界観を持ちながらも、LOAならではの洗練された質感と奥行きのある香りを表現しています。

『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" BLEU CLAIR』『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" Pair BLANCHE』『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" NOIR』

「NOIR」は深みのあるウッディな香りで大人の落ち着きを、「BLEU CLAIR」は清涼感あふれる爽やかな香りで穏やかな安らぎを、「Pair BLANCHE」はピュアで透明感のあるフローラルな香りで気品ある優雅さを演出します。

いずれの香りも、単体で楽しむのはもちろん、『LOA THE OIL』の最大の特徴である香り同士のMIXにより、さらに多彩な香りのバリエーションをお楽しみいただけます。

あなたの感性と日常に寄り添う、新しい香りの物語をぜひ体験してください。

新登場の「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」香りをご紹介

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" 「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」香りをご紹介『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "NOIR"『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "NOIR"

深みのあるウッディノートが特徴的な、洗練された大人の香り。

『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "NOIR" 商品紹介

ベイリーフとベルガモットがトップノートで爽やかに香り立ち、ミドルノートではローズが優雅に広がります。

ラストにはムスクやウッディ、アンバーが深い余韻を残し、奥行きのある香りの体験をお届けします。

『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "BLEU CLAIR"『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "BLEU CLAIR"

心安らぐ清涼感あふれるアクアティックな香りが、爽やかで透明感のある空間を創り出します。

『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "BLEU CLAIR" 商品紹介

トップノートにはアクアの透明感、ミドルノートではスズランやローズ、フリージア、ソープの清潔感あふれる香りが広がります。

ラストノートのムスクが穏やかな余韻を残し、やすらぎと癒しの時間を演出します。

『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "Pair BLANCHE"LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "Pair BLANCHE"

みずみずしいペアーのフレッシュな香りが、ローズとスズランの花々と調和して優雅に広がります。

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"』 "Pair BLANCHE" 商品紹介

ピュアで透明感のある香りは、フリージアの華やかさとパチュリの深みが絶妙なバランスでブレンドされ、気品ある余韻を残します。

洗練された上品な香りの世界をご堪能ください。

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" -「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」商品紹介

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" -「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」商品紹介

発売日 2025年2月27日

LOA THE OILの価格 定価\5,000(+tax)

LOA THE OIL"CARE"の価格 定価 \5,500(+tax)

容量 100ml

成分 <全成分> ゴマ種子油/ハイブリッドサフラワー油/香料/ヒマワリ種子油/ホホバ種子油/アルガニアスピノサ核油/シア脂/エンドウ/オリーブ果実油/アサイヤシ種子油/トコフェロール

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" -「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」のお求めについて

『LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE"シリーズ』お買い求めはお近くのサロンにて。

2月27日発売の、LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" -「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」は、お近くの取り扱いサロンや、LOAの公式Amazon shopからご購入いただけます。

LOA 公式 Amazon shop

LOA Amazon shop はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/LOA/page/9CE609EE-6397-4D20-84B6-4147101AC9A6

お取り扱いサロンは、当社ホームページの下記をご覧ください。

https://jade-japan.com/loa/oil/

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" -「NOIR」「BLEU CLAIR」「Pair BLANCHE」サロン様のお問い合わせ先

LOA THE OIL/LOA THE OIL "CARE" - CONCEPT当社ホームページはこちら :https://jade-japan.com/loa/oil/

サロン様のお問い合わせは、下記のメールアドレスのみとなっておりますので、ご確認をいただきますようお願い申し上げます。

Jade Japan株式会社

https://jade-japan.com/loa/oil/

contact@jade-japan.com

担当者:北村