春の幻想的な庭園を描いた4つの情景を彩る「サクラガーデン コレクション」2025年2月28日(金)に日本限定発売

サクラガーデン コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性や創造性を表現する場を提供するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY (ケースティファイ)(http://www.casetify.com) 」は、春の架空の庭園をテーマにした4つの情景からインスパイアされた、日本限定の 「サクラガーデン コレクション」 を2025年2月28日(金) に発売いたします。

本コレクションでは、桜が咲き誇る幻想的な庭園で、ゆったりと流れる春の1日を4つのシーンで表現。それぞれのシーンが持つ物語から着想を得たデザインは、洗練されたシルバーを基調に、柔らかなピンクやグリーン、ベージュの優しい色合いで彩られ、大人のエレガンスを感じさせる仕上がりとなっています。

ある日、いつもの道を歩いていると、不思議な光に包まれた美しい景色がふと目の前に広がった。そこには、これまで見たことのない幻想的な庭園“Sakura Garden”が佇んでいた。

忙しい日常をそっと忘れさせ、心をやさしく癒してくれるこの庭園。柔らかなピンクや瑞々しいグリーン、そしてくすんだベージュの優しい色彩に包まれ、春の訪れをそっと告げている。

Into the GardenTea PartyFind the SpringMoonlight

Into the Garden

一歩踏み入れると、舞い降りる桜の花びらが庭一面を美しく彩る。

Tea Party

満開の桜の下、ビンテージの食器が並ぶ優雅なティーパーティーが始まる。

Find the Spring

庭の奥に透き通る泉が現れ、水面に映る桜が幻想的に揺らめく。

Moonlight

月明かりが庭を包み、泉に映る桜がメタリックに輝いて幻想的な世界が広がる。

全18種類のデザインで展開するスマホケースに加え、数量限定販売のスマホストラップや、カードの収納が可能でスタンドとしても使用することができるミラー カードホルダースタンド、ワイヤレス充電にも対応可能なEarbudsケースを含む、全7種類のテックアクセサリーを取り揃えています。

サクラガーデン コレクション

CASETiFYオンラインストアでの一般発売は2025年2月28日(金)となっております。

本コレクションは、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店(現在改装のため一時休業中)、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、名古屋PARCO店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店でもお買い求めいただけます。

また、一部商品はAmazonでもご購入いただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

サクラガーデン コレクション

●商品内容:

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格:

スマホケース 6,050円~(税込)

テックアクセサリー5,280円~(税込)

●発売日:

一般発売 2025年2月28日(金)

●販売場所:

CASETiFYオンラインストア、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店(現在改装のため一時休業中)、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、名古屋PARCO店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店

Amazonで一部商品の取り扱いあり

●コレクションサイト:

https://www.casetify.com/collection/sakura-garden-collection

CASETiFYについて

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイゼーションを特徴とし、サスティナブルな活動にも取り組むD2C (Direct To Consumer) ライフスタイルブランドです。これまで、キャラクターやアート、ファッションなど、多岐にわたる業種と、革新的なコラボレーションを実施しており、世界中から注目を集めてきました。最高品質の素材と最先端のデザインを用いて、無限大のオプションでパーソナライズができるだけでなく、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを制作しています。CASETiFYはまた、アーティストのインキュベーターであり、ブランドのデザインスタジオであり、私たちのお客様も関わる重要な慈善団体や社会貢献活動の国際的なパートナーでもあります。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)