韓国オリーブヤングで大人気ブランド「KUNDAL(クンダル)」がQoo10「メガ割」に参加！人気商品が最大67％オフの大特価セールを実施！

韓国発のパーソナルケアブランド「KUNDAL(クンダル)」は、2025年2月28日(金)17時から開催するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」のBIGセール「メガ割」に参加いたします。

今回のメガ割では、KUNDALを代表する「ハニー&マカデミアシャンプー&トリートメント」や「ダメージヘアケアライン」をはじめとする、限定セットなどを最大67%オフ*¹で販売。さらに、先着限定のお得なプレゼントも用意しています。

(*1)メガ割特別価格+ショップクーポン使用の場合

Qoo10 KUNDAL公式日本ストア(日本国内配送):https://www.qoo10.jp/shop/KUNDAL_JAPAN(https://www.qoo10.jp/shop/KUNDAL_JAPAN)

Qoo10 KUNDAL公式ストア(韓国発送):https://www.qoo10.jp/shop/kundal_official(https://www.qoo10.jp/shop/kundal_official)

◆製品紹介

商品名:【春限定】Spring Edition(スプリングエディション)

セット内容:

1. ハニー&マカデミアネイチャーシャンプー500ml

2. ハニー&マカデミアプロテイントリートメント500ml

*香り:チェリーブロッサム

「優しい春の香りに包まれる」

自然由来原料にこだわり頭皮と髪に優しくディープクレンジングができるシャンプーと損傷された毛髪にデイリー集中ケアができるトリートメントが組み合わせたセット。

代表的な成分としては「はちみつエキス」が配合され髪にうるおいやツヤを与えるサポートをし、まとまりのある髪を目指します。

販売価格 3,300円 → メガ割価格2,416円(*2)

(*2)メガ割特別価格+ショップクーポン使用の場合 / KUNDAL公式ストアのみ

商品名:ダメージヘアケア4点セット

セット内容

●ダメージケアシャンプー500ml

●ダメージケアトリートメント250ml

●ダメージケアノーウオッシュトリートメント130ml

●ダメージヘアケアヘアミストセラム150ml

「毎日簡単にサロン級仕上がり」

乾燥や紫外線などによるハイダメージヘアを、「植物由来のタンパク質」成分で補修するヘアケアセット。

その他6種の「ヒアルロン酸」、3種の「花のエキス」がうるおいとツヤのある仕上がりへ導きます。

販売価格7,315円 → メガ割価格3,979円(*2)

(*2)メガ割特別価格+ショップクーポン使用の場合 / KUNDAL公式ストアのみ

商品名:ボリュームアップヘアケアセット

セット内容

●エアリーボリュームシャンプー500ml

●エアリーボリュームトリートメント500ml



「頭皮と髪に水分(*3)補給」



スキンケア成分(*3)が配合され、顔にスキンケアをするように頭皮と髪にのスキンケアができるセット

水分を補給することによって、頭皮、毛髪をすこやかに保ち、ハリとコシのある髪へ導きます。

販売価格 3,740円 → メガ割価格2,842円(*4)

(*3)ヒアルロン酸

(*4)メガ割特別価格+ショップクーポン使用の場合 / KUNDAL公式日本ストアのみ

商品名:シャンプー&トリートメント詰め替えセット

セット内容

●ハニー&マカデミアネイチャーシャンプー500ml

●ハニー&マカデミアプロテイントリートメント500ml

●ハニー&マカデミアネイチャーシャンプー詰め替え

●ハニー&マカデミアプロテイントリートメント詰め替え

「コスパ最強ヘアケアセット」

韓国人気ヘアケア商品をお得な価格でご購入できるヘアケアセット

韓国アイドルのようなサラつやの髪の毛を目指せることはもちろん、コスパ面も優秀なアイテムとして話題に。

販売価格 5,434円 → メガ割価格3,565円(*4)

(*4)メガ割特別価格+ショップクーポン使用の場合 / KUNDAL公式日本ストアのみ



◆ブランド紹介

「KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

