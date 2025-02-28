「EV・LNPと遺伝子導入の新技術2025　見て、触れて、聴くワークショップ」を開催

メイワフォーシス 株式会社

メイワフォーシス株式会社（本社：東京都新宿区新宿1-14-2 KI御苑前ビル）は、2025年3月19日（水）に「EV・LNPと遺伝子導入の新技術2025 ～見て、触れて、聴くワークショップ～」を開催いたします。

本ワークショップでは、EV（細胞外小胞）やLNP（脂質ナノ粒子）研究および、遺伝子導入技術に焦点を当て、各分野の第一人者をお招きし、最先端の研究成果や実機展示、技術動向をご紹介いたします。

また、研究者同士の交流を深める絶好の機会ともなります。

ワークショップの詳細・お申込みはこちら :https://bit.ly/4k1jfGH

【ワークショップのポイント】

・EV、LNP研究の最新研究・技術を解説

・フォトポレーション遺伝子導入装置の実機展示と技術紹介

・最前線の研究成果を学び、研究者同士の交流を深める機会

【こんな方にお勧めのワークショップです】

・EV、LNP研究に携わる研究者、技術者

・新しい遺伝子導入技術に関心のある方

・最先端のナノ粒子解析技術を学びたい方

・新しい研究手法を導入したい方

【注目の招待講演】

●招待講演１.

「脂質ナノ粒子（LNP）の製剤開発／プロセス開発から特性解析まで～富士フイルム富山化学のCDMOサービスについて～」

富士フイルム富山化学 株式会社

富山研究開発センター CMC研究部

柿田 浩輔 様

●招待講演２.

「EV計測技術とその必要性について」

東京医科大学

医学総合研究所 分子細胞治療研究部門

講師

吉岡 祐亮 様

●メーカー講演３. ＜新しい遺伝子導入技術フォトポレーション開発者の講演＞

「穏やかな細胞トランスフェクション:最近の進歩から Trince の革新的なLumiPore プラットフォームまで」

Gentle cell transfections:

from recent advances to Trince’s innovative

LumiPore platform.

Trince社 共同設立者(CSO/CTO)、Ghent大学 教授

Kevin Braeckmans 様

■メイワフォーシス講演

NanoFCM Auto20 製品案内

ACOERELA, qEV ZENCO 製品案内（ランチョンセミナー）

※ ランチョンセミナーでは、昼食（お弁当）をご用意いたします。

NanoFCM Auto20(https://meiwanet.co.jp/products/nanofcm/)

フローナノアナライザー オートモデル

ACOERELA(https://meiwanet.co.jp/products/acoerela/)

脂質膜蛍光ラベリングキット

qEV(https://meiwanet.co.jp/products/qev/)

細胞外小胞抽出キット

qEV ZENCO(https://meiwanet.co.jp/products/qev-zenco/)

qEVカラム用 大容量クロマトグラフィーシステム

■フリータイムセッション

講演者や弊社への質問セッションや実機展示を行う予定です。詳細は追ってご案内いたします。

■開催概要

日時：2025年3月19日（水曜） 10：00～16：30

会場：鉄鋼エグゼクティブラウンジ&カンファレンスルーム ROOM2

（〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 南館4F）

東京駅から徒歩2分（アクセス）(https://tekkolounge.com/ja/access/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA9667BhDoARIsANnamQYP54_6ezR09hV4OoyM3jmpVn_SfBYeX_3IdJp_naZsdCU-dYVfXA0aAkKNEALw_wcB)

定員：50名（定員になり次第受付は終了となりますので予めご了承下さい。）

■タイムスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157381/table/1_1_fe5f92da30dc766e8d8636db10ac0027.jpg ]

ワークショップの詳細・お申込みはこちら :https://bit.ly/4k1jfGH

■関連製品

LumiPore(https://meiwanet.co.jp/products/lumipore/)

フォトポレーション遺伝子導入装置

NanoFCM Auto20(https://meiwanet.co.jp/products/nanofcm/)

フローナノアナライザー

Exoid(https://meiwanet.co.jp/products/exoid/)

ナノ粒子マルチアナライザー

qEV ZENCO(https://meiwanet.co.jp/products/qev-zenco/)

qEVカラム用 大容量クロマトグラフィーシステム

ACOERELA(https://meiwanet.co.jp/products/acoerela/)

脂質膜蛍光ラベリングキット

qEV(https://meiwanet.co.jp/products/qev/)

細胞外小胞抽出キット

AFC(https://meiwanet.co.jp/products/afc/)

qEV オートフラクションコレクター

EV, LNP解析試薬(https://meiwanet.co.jp/products/vesiculab/)

EV, LNP解析用試薬キット