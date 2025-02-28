「EV・LNPと遺伝子導入の新技術2025 見て、触れて、聴くワークショップ」を開催
メイワフォーシス株式会社（本社：東京都新宿区新宿1-14-2 KI御苑前ビル）は、2025年3月19日（水）に「EV・LNPと遺伝子導入の新技術2025 ～見て、触れて、聴くワークショップ～」を開催いたします。
本ワークショップでは、EV（細胞外小胞）やLNP（脂質ナノ粒子）研究および、遺伝子導入技術に焦点を当て、各分野の第一人者をお招きし、最先端の研究成果や実機展示、技術動向をご紹介いたします。
また、研究者同士の交流を深める絶好の機会ともなります。
ワークショップの詳細・お申込みはこちら :
https://bit.ly/4k1jfGH
【ワークショップのポイント】
・EV、LNP研究の最新研究・技術を解説
・フォトポレーション遺伝子導入装置の実機展示と技術紹介
・最前線の研究成果を学び、研究者同士の交流を深める機会
【こんな方にお勧めのワークショップです】
・EV、LNP研究に携わる研究者、技術者
・新しい遺伝子導入技術に関心のある方
・最先端のナノ粒子解析技術を学びたい方
・新しい研究手法を導入したい方
【注目の招待講演】
●招待講演１.
「脂質ナノ粒子（LNP）の製剤開発／
プロセス開発から特性解析まで
～富士フイルム富山化学のCDMOサービスについて～」
富士フイルム富山化学 株式会社
富山研究開発センター CMC研究部
柿田 浩輔 様
●招待講演２.
「EV計測技術とその必要性について」
東京医科大学
医学総合研究所 分子細胞治療研究部門
講師
吉岡 祐亮 様
●メーカー講演３. ＜新しい遺伝子導入技術フォトポレーション開発者の講演＞
「穏やかな細胞トランスフェクション:
最近の進歩から Trince の革新的な
LumiPore プラットフォームまで」
Gentle cell transfections:
from recent advances to Trince’s innovative
LumiPore platform.
Trince社 共同設立者(CSO/CTO)、Ghent大学 教授
Kevin Braeckmans 様
■メイワフォーシス講演
NanoFCM Auto20 製品案内
ACOERELA, qEV ZENCO 製品案内（ランチョンセミナー）
※ ランチョンセミナーでは、昼食（お弁当）をご用意いたします。
NanoFCM Auto20(https://meiwanet.co.jp/products/nanofcm/)
フローナノアナライザー オートモデル
ACOERELA(https://meiwanet.co.jp/products/acoerela/)
脂質膜蛍光ラベリングキット
qEV(https://meiwanet.co.jp/products/qev/)
細胞外小胞抽出キット
qEV ZENCO(https://meiwanet.co.jp/products/qev-zenco/)
qEVカラム用 大容量クロマトグラフィーシステム
■フリータイムセッション
講演者や弊社への質問セッションや実機展示を行う予定です。詳細は追ってご案内いたします。
■開催概要
日時：2025年3月19日（水曜） 10：00～16：30
会場：鉄鋼エグゼクティブラウンジ&カンファレンスルーム ROOM2
（〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 南館4F）
東京駅から徒歩2分（アクセス）(https://tekkolounge.com/ja/access/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA9667BhDoARIsANnamQYP54_6ezR09hV4OoyM3jmpVn_SfBYeX_3IdJp_naZsdCU-dYVfXA0aAkKNEALw_wcB)
定員：50名（定員になり次第受付は終了となりますので予めご了承下さい。）
■タイムスケジュール
[表: https://prtimes.jp/data/corp/157381/table/1_1_fe5f92da30dc766e8d8636db10ac0027.jpg ]
ワークショップの詳細・お申込みはこちら :
https://bit.ly/4k1jfGH
■関連製品
LumiPore(https://meiwanet.co.jp/products/lumipore/)
フォトポレーション遺伝子導入装置
NanoFCM Auto20(https://meiwanet.co.jp/products/nanofcm/)
フローナノアナライザー
Exoid(https://meiwanet.co.jp/products/exoid/)
ナノ粒子マルチアナライザー
qEV ZENCO(https://meiwanet.co.jp/products/qev-zenco/)
qEVカラム用 大容量クロマトグラフィーシステム
ACOERELA(https://meiwanet.co.jp/products/acoerela/)
脂質膜蛍光ラベリングキット
qEV(https://meiwanet.co.jp/products/qev/)
細胞外小胞抽出キット
AFC(https://meiwanet.co.jp/products/afc/)
qEV オートフラクションコレクター
EV, LNP解析試薬(https://meiwanet.co.jp/products/vesiculab/)
EV, LNP解析用試薬キット