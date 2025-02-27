ライドコミックス発売記念！対象電子書店でフェア開催！対象作品が無料＆割引キャンペーン！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、本日2月27日に発売したコミックライド・コミックライドアドバンスに連載中のコミック最新刊の発売を記念して、電子書店フェアを開催いたします。
■本日発売書籍
『暴食のベルセルク～俺だけレベルという概念を突破する～ THE COMIC 13』(https://release.comicride.jp/comics/book/1826)
『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 6』(https://release.comicride.jp/comics/book/1827)
『魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～ THE COMIC １』(https://release.comicride.jp/comics/book/1829)
『レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC ６』(https://release.comicride.jp/comics/book/1828)
電子書店フェア開催！
対象の電子書店では、新刊発売を記念した『新刊フェア』を開催いたします。
詳細は対象の電子書店でご確認ください。
ライコミ：『レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 6』新刊発売記念！12話完全無料！
開催期間：2025年2月27日～3月10日まで
https://comicride.jp/episodes/10b98f645f175/
ライコミ：『脱法テイマーの成り上がり冒険譚 ～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 6』新刊発売記念！4巻分完全無料！
開催期間：2025年2月27日～3月10日まで
https://comicride.jp/episodes/eb5d8da029ecc/
ライコミ：『暴食のベルセルク～俺だけレベルという概念を突破する～THE COMIC 13』新刊発売記念！10巻分完全無料！
開催期間：2025年2月27日～3月10日まで
https://comicride.jp/episodes/aef63a56de557/
ライコミ：『魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけどそこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～THE COMIC 1』新刊発売記念！待つと無料12時間短縮！
開催期間：2025年2月27日～3月10日まで
https://comicride.jp/episodes/469b4bba49c20/
コミックシーモア様：ライドコミックス2月新刊フェア
開催期間：2025年2月27日～3月12日まで
https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250227_ride/
ebookjapan様・LINEマンガ様：2月新刊配信記念！ライドコミックス人気作品割引キャンペーン！
開催期間：2025年2月27日～3月12日まで
https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/55142/
紀伊國屋kinoppy様：2月新刊配信記念！マイクロマガジン社ライドコミックス割引キャンペーン！
開催期間：2025年2月27日～3月12日まで
https://k-kinoppy.jp/micromagazine/ride_250227/web/
DMMブックス様：2月新刊配信記念！マイクロマガジン社ライドコミックス割引キャンペーン！
開催期間：2025年2月27日～3月12日まで
https://book.dmm.com/
ブックウォーカー様：2月新刊配信記念！マイクロマガジン社ライドコミックス割引キャンペーン！
開催期間：2025年2月27日～3月12日まで
https://bookwalker.jp/campaign/39837/
honto様：ライドコミックス人気タイトル新刊配信記念フェア
開催期間：2025年2月27日～3月12日まで
https://honto.jp/cp/ebook/2025/ridecomics.html
Renta!様：『暴食のベルセルク～俺だけレベルという概念を突破する～ THE COMIC 13』配信記念キャンペーン
開催期間：2025年2月27日～3月12日まで
https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/topics/c_62181_20250227.htm
※フェア実施状況については、対象の電子書籍配信サイトをご確認ください。
※電子書店で表示されている価格が販売価格となります。ご了承頂けますと幸いです。
コミックライドアドバンス
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「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。
コミックライドアドバンス：https://advance.comicride.jp/
コミックライドアドバンス公式X：https://x.com/comicride_adv
ライコミ
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コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。
ライコミ：https://comicride.jp/
ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi
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