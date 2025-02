ゴールを決めた選手全員のサイン入りユニフォームが当たる！チャントの原曲をカラオケで歌って応援しよう！FC東京｜JOYSOUND コラボキャンペーン開催！

株式会社エクシング

株式会社エクシングは、昨年に引き続き、クラブオフィシャルパートナー契約を締結しているJ1リーグ所属「FC東京」の応援施策の一環として、選手のサイン入りユニフォームが当たる「FC東京|JOYSOUND コラボキャンペーン」を、本日2月27日(木)から開催します。

本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「You'll Never Walk Alone」をはじめとする「FC東京」のチャントの原曲を1曲以上歌唱し、特設ページよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で、対象となる3試合でゴールを決めたFC東京の選手全員のサイン入りユニフォームをプレゼントします。

タイトル獲得に向け、2025シーズンのスローガンを継続して「東京が熱狂」と定めた「FC東京」。当社は、「FC東京」のファン・サポーターの皆さまと一緒に応援していくとともに、音楽×スポーツの共創により新たな感動を創出し、様々な人々を笑顔にし、心豊かにするエンターテインメントの創造を目指してまいります。

== FC東京|JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ==

◆実施期間:2025年2月27日(木)11:00 ~ 2025年4月27日(日)23:59

◆対象機種:JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX

◆参加方法:対象機種を導入の店舗で「うたスキ」(登録無料)にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。

【課題曲】

「You'll Never Walk Alone」GERRY&THE PACEMAKERS/「You'll Never Walk Alone」東京スカパラダイスオーケストラ/「東京ラプソディー」藤山一郎/「東京ブギウギ」笠置シヅ子/「メリッサ」ポルノグラフィティ/「コーヒー・ルンバ」西田佐知子/「ホタテのロックン・ロール」安岡力也/「サマーライオン」アイドリング!!!/「CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU (SINGLE VERSION)」BOYS TOWN GANG/「VAMOS TOKYO!」THE MIDWEST VIKINGS/「ルパン三世のテーマ」ピート・マック・ジュニア/「DOWN BEAT STOMP」東京スカパラダイスオーケストラ/「TOKIO」沢田研二/「なんてったってアイドル」小泉今日子

◆プレゼント:対象3試合でゴールを決めたFC東京選手全員のサイン入りユニフォーム

◆当選人数:対象となる3試合のFC東京の選手のゴール合計数

◆対象試合:

・第5節:3月8日(土) 湘南ベルマーレ戦 16:00キックオフ/味の素スタジアム

・第7節:3月29日(土) 川崎フロンターレ戦 17:00キックオフ/味の素スタジアム

・第10節:4月11日(金) 柏レイソル戦 19:00キックオフ/国立競技場

▽キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1399/index

※当選人数が0の場合は、キャンペーン期間を延長する可能性がございます。

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。発送は5月下旬頃を予定しています。