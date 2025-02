3/5(水)16:30～メンバー生出演でflumpool 6th Album『Shape the water』 リリース記念特番が決定

株式会社ドワンゴ

2020年リリース『Real』以来、実に5年ぶりとなる自身6枚目のオリジナルフルアルバム「Shape the water」をリリースするflumpool。リリース日の3/5(水)にニコニコ生放送でメンバー生出演の特番が決定!

番組内ではflumpoolメンバーと生電話できる企画も予定。



▼タイムスケジュール

16時30分~

【ライブ映像】flumpool 15th Anniversary Special Thanks Giving 「 SINGALONG 2.0 」 at NIPPON BUDOKAN /Documentary of flumpool 15th Anniversary

19時20分ごろ~

【ライブ映像】LIMITED TOUR 2015 R→LOOF PLAN ~大人の屋根裏計画~ at Zepp DiverCity Tokyo

20時ごろ~ flumpool生出演特番

【お便り】

番組ではXにてflumpoolメンバーへのお便りを募集しております。

「メンバーに相談したいこと」「アルバムの感想」「とにかく伝えたいこと」などなどなんでも結構です!

Xにハッシュタグ「#ニコ生flumpool」をつけてポストをお願いいたします。

番組後半のお便りのコーナーにて読み上げさせていただきますのでぜひお待ちしております。

【flumpoolと生電話しちゃおうコーナー!! 】

ニコニコプレミアムコーナーでは、皆様とflumpoolメンバーが生電話で お話しできる企画をご用意!



[応募方法]

1.QRコードを読み取るか、LINEのIDniconicoidで検索して、

「ニコ生flumpool生電話」のLINEアカウントを友達登録!

2.メッセージ欄にご本人に「メンバーに聴いてみたいこと」を送ってください!

3.当選された方は、スタッフより事前にメッセージを送らせていただきます。

※お客様からニコ生アカウントにはお電話しないでください。

4.番組では、こちらからお電話しますので電話に出ていただくよう、ご準備お願いいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1050_1_fadc84fd059da3183f256537e0359f19.jpg ]

※番組前編は無料視聴パートがございますが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。

ニコニコプレミアム会員登録はこちら(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?next_url=%2Fwatch%2Flv347124023&site=nicolive&sec=nicolive&sub=description)≫

※タイムシフト期間:30日間(1度のみ)

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

(プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です)

