ÆüËÜ¿Í¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥ÈHARA¤¬¡ÖGot Talent¡×¥·¥êー¥º¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ªºÇÀèÃ¼¥Û¥í¥°¥é¥à¡ß¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤Î³×¿·¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Öibuki¡×¤¬¿³ºº°÷¤òÌ¥Î»¡ª
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦HARA¤¬¡¢À¤³¦Åª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖGot Talent¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ëー¥Þ¥Ë¥¢ÈÇ¤Ë½Ð¾ì¡£2025Ç¯£²·î¾å½Ü¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬YouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
HARA¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¥Û¥í¥°¥é¥à¤È¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Öibuki¡×¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒÁíÎ©¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.youtube.com/watch?v=f39ElIUktwM&t=6s(https://www.youtube.com/watch?v=f39ElIUktwM&t=6s)
¢£ ¥Û¥í¥°¥é¥à ¤È¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎËâË¡¡¡
HARA¤¬º£²óÈäÏª¤·¤¿¡Öibuki¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Û¥í¥°¥é¥àµ»½Ñ¤È¹âÅÙ¤Ê¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ¤Íè¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¡£
Èþ¤·¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢´¶³Ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿³ºº°÷¤«¤é¤âÀä»¿¤ÎÀ¼
HARA¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤âÂç¶½Ê³¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡£¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡×
¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ·è¾¡¤Ï5·î―À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤¯HARA¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ
¸«»ö¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿HARA¡£À¤³¦¤¬¶ÃÃ²¤¹¤ë¡È¿·»þÂå¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©
2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢HARA¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢HARA¤ÎËâË¡¤¬À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£HARA¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¡¦YouTube¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.amuse.co.jp/artist/A8932/index.html
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hirokihara.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/haramagic/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@illusionistHARA/featured
¢£¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥ÈHARA ¡ãProfile¡ä
ºÇ´ó¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤«¤«¤ëÈë¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò½¤ÆÀ¡£
2009Ç¯¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯À¤³¦Âç²ñ¡ÖWorld Magic Seminar Teens contest¡×¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£¤½¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ÖMake Believe¡×¤Ï¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ² ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤Î¡ÖFuture Stars Week¡×¤ËÆüËÜ¿Í½é½Ð±é¡£
2019Ç¯¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ö¥Þー¥ê¥ó¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ç¡ÈMost Creative Illusionist¡É¤òÆüËÜ¿Í½é¼õ¾Þ¡£
Newsweek¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¡×¤ËÂçÃ«æÆÊ¿»á¤È¤È¤â¤ËÁª½Ð¡£
À¤³¦30¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥·¥çー¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢º£ºÇ¤âÀ¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¡£