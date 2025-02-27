【U by SPICK&SPAN】モデル ミチを起用したシーズンヴィジュアルを公開
株式会社ベイクルーズ
VIWE ALL STYLING :
https://baycrews.jp/feature/detail/14992
JACKET/L.L.Bean CARDIGAN・TOPS/PISCESS PANTS/U by SPICK&SPAN SHOES/Dr.Martens
SHIRT・POLO SHIRT・PANTS/U by SPICK&SPAN SOCKS/PIEDI NUDI SHOES/KOMOREBI MUSEUM
JACKET・PANTS/U by SPICK&SPAN SWIMSUIT/MILLER SOCKS/PIEDI NUDI SHOES/KOMOREBI MUSEUM
TOPS/U by SPICK&SPAN PANTS/PISCESS SOCKS/PIEDI NUDI SHOES/KOMOREBI MUSEUM
TOPS/U by SPICK&SPAN BUSTIER/PROVOKE PANTS/Lee GLASSES/USEFUL ATELIER
TOPS・JUMP SUIT/U by SPICK&SPAN
TOPS/Rest&Recreation PANTS/PROVOKE
DRESS・PANTS/U by SPICK&SPAN
VEST・SKIRT/U by SPICK&SPAN TOPS/Rest&RecreationSHOES/Dr.Martens
FEATURE PAGE :
https://baycrews.jp/feature/detail/14992
Instagram :
https://www.instagram.com/u_by_spickandspan/
ONLINE SHOP :
https://baycrews.jp/brand/detail/ubyspickandspan
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=2184
■会社概要
代表取締役会長 ：窪田 祐
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「U by SPICK&SPAN（ユー バイ スピックアンドスパン）」は、モデル ミチを起用したシーズンヴィジュアルを公開。
VIWE ALL STYLING :
https://baycrews.jp/feature/detail/14992
シーズンヴィジュアルでは、U by SPICK&SPANのSSを象徴する10体のスタイリングをベイクルーズストア特集ページとU by SPICK&SPAN公式Instagramにて公開。
JACKET/L.L.Bean CARDIGAN・TOPS/PISCESS PANTS/U by SPICK&SPAN SHOES/Dr.Martens
SHIRT・POLO SHIRT・PANTS/U by SPICK&SPAN SOCKS/PIEDI NUDI SHOES/KOMOREBI MUSEUM
JACKET・PANTS/U by SPICK&SPAN SWIMSUIT/MILLER SOCKS/PIEDI NUDI SHOES/KOMOREBI MUSEUM
TOPS/U by SPICK&SPAN PANTS/PISCESS SOCKS/PIEDI NUDI SHOES/KOMOREBI MUSEUM
TOPS/U by SPICK&SPAN BUSTIER/PROVOKE PANTS/Lee GLASSES/USEFUL ATELIER
TOPS・JUMP SUIT/U by SPICK&SPAN
TOPS/Rest&Recreation PANTS/PROVOKE
DRESS・PANTS/U by SPICK&SPAN
VEST・SKIRT/U by SPICK&SPAN TOPS/Rest&RecreationSHOES/Dr.Martens
FEATURE PAGE :
https://baycrews.jp/feature/detail/14992
Instagram :
https://www.instagram.com/u_by_spickandspan/
ONLINE SHOP :
https://baycrews.jp/brand/detail/ubyspickandspan
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=2184
■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/