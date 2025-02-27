～身近な銭湯で全国各地域の魅力発見！～全国温泉体験WEEKを開催します！
港区
実施期間
内容
参加自治体と温泉体験
豊富温泉
港区内の公衆浴場で、全国各地域の温泉の雰囲気を楽しめる温泉体験や特産品等の販売を行う「全国温泉体験WEEK」を開催します。区と連携する６自治体が参加し、各地域にある温泉の魅力を発信するとともに、区内公衆浴場の活性化を図ります。
実施期間
令和７年３月１日(土曜)から３月９日(日曜)まで
内容
全国各地域の温泉の雰囲気を楽しめる温泉体験、自治体ＰＲコーナー設置、
特産品(温泉プリン、のむヨーグルト等)の販売等、自治体プレゼント品配布
参加自治体と温泉体験
豊富温泉
※入浴料金がかかります。
※詳細は港区全国連携(https://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/shisaku/jichitai/index.html)ホームページ(https://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/shisaku/jichitai/index.html)をご確認ください。
区は、互いの地域の発展と住民のより豊かな生活の実現に向け、
全国各地域との連携を推進する専管組織を設置し、自治体間のみならず、区と全国の住民間、産業間などの幅広い連携に取り組んでいます。