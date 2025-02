AuthenTrend とKDDIデジタルセキュリティが新たなパートナーシップを締結

AuthenTrend Technology Inc.

2025年2月27日 - 先進的な生体認証ソリューションを提供するAuthenTrend Technology Inc.(台湾台北市、CEO:Zake Huang、以下「AuthenTrend」)は、KDDIデジタルセキュリティ株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:田岡 功二郎、以下「KDSec」)と新たなパートナーシップを締結し、KDSecの提供するパスワードレス認証ソリューション「ぱすとり」が、AuthenTrendのATKey.ProおよびATKey.CardNFCと連携することを発表しました。

これまで「ぱすとり」の利用者は、スマートフォン上のアプリを認証器として利用するのみでしたが、本連携によりFIDO2対応のセキュアな認証をより手軽に導入でき、企業や個人のセキュリティ強化に貢献します。FIDO2認定のATKey.ProとATKey.CardNFCは、指紋認証およびNFC技術を活用し、高度なセキュリティと利便性を兼ね備えた次世代の認証デバイスです。

KDsec社「ぱすとり」とAuthenTrend社「ATKeyシリーズ」

連携のポイント

- 強固なセキュリティ:FIDO2に準拠し、安全なパスワードレス認証を実現。- 簡単な導入:「ぱすとり」とATKeyシリーズを組み合わせることで、よりセキュアな利用に。- 利便性の向上:指紋認証やNFCによるワンタッチログインで、パスワード管理の手間を削減。

AuthenTrend CEOのコメント

「今回のパートナーシップにより、日本市場におけるパスワードレス認証の普及を加速できると確信しています。KDSec様の『ぱすとり』と弊社のATKeyシリーズの連携が、より多くの企業やユーザーにとって、強固で使いやすい認証ソリューションとなることを期待しています。」

KDSec代表のコメント

「AuthenTrend様とのパートナーシップ締結により、スマートフォン上のアプリを使用した認証に加え、セキュリティキーの選択肢が増えることで、多くのお客様の認証に関する課題を解決し、より簡単に安全で安心な業務環境を提供できると考えております。また、この取り組みにより、日本におけるパスワードレス市場の拡大にも寄与してまいります。」

今後の展望

AuthenTrendとKDSecは、今後FIDO2認証技術の発展に向けて協力し、より安全で利便性の高い認証環境の提供を目指します。

AuthenTrendについて

AuthenTrend(https://authentrend.com/ja/)は、2016年に台湾で設立され、豊富な経験を持つエンジニアチームによって設立されました。指紋認証セキュリティキーのパイオニアとして、Microsoft Intelligent Security Association(MISA)、FIDO、およびRSAから信頼を得ています。AuthenTrendは、「NO MORE PASSWORDS, NO MORE PIN CODES!!」をスローガンに、ビジネスから個人利用、集中管理から分散管理、ITからIoTまで、さまざまな認証のトレンドに対応するフィッシング耐性の生体認証製品を提供しています。

ATKey.Pro USB Type-AATKey.Pro USB Type-CATKey.Card NFC