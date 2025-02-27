【1日10名様限定開催】牡蠣、白子、あん肝が食べ放題 『痛風鍋120分食べ放題』｜3月1日(土)～3月31日(月)、日本酒原価酒蔵全店で開催！
『牡蠣』『白子』『あん肝』が入った痛風鍋が3,980円(税込)で食べ放題！
"1ヶ月で3,500名が利用した" 痛風鍋食べ放題が3月限定で開催決定！
日本酒原価酒蔵（http://sake-genkabar.com） では、牡蠣、白子、あん肝が贅沢に入った”痛風鍋”食べ放題を3月1日(土)～3月31日(月)まで全店で実施致します。
寒い時期にぴったりな“痛風鍋”が食べ放題で楽しめるプランになります。
『牡蠣』、『白子』、『あん肝』の高級食材と新鮮な野菜を煮込んだ鍋を、満腹になるまでお楽しみください。
もちろん締めには『雑炊』や『ちゃんぽん麺』も。※締めは別途単品注文となります
また、相性抜群の厳選日本酒を、スタッフからご提案させていただきます。
イベント概要
◆イベント内容
【牡蠣、白子、あん肝が無限に食べられる！】『痛風鍋』120分食べ放題
◆期間
2025年3月1日(土)～3月31日(月)
◆料金
税込3,980円
※別途入館料540円(税込)を頂いております。
※お酒を飲まれない方は入館料を頂いておりません。
◆定員
各店1日10名様
◆実施店舗
日本酒原価酒蔵 全店舗
◆予約方法
ネット予約のコース選択に【痛風鍋120分食べ放題】というコースがございますのでご選択くださいませ。
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・食べ放題は120分制（L.O.は終了30分前）となります。
・飲み放題は付いておりません。
・別途入館料540円(税込)を頂いております。
・お酒を飲まれない方は入館料を頂いておりません。
・白子は鮭白子になる場合もございます。
・アプリに配布される「痛風鍋食べ放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です。
・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です。
◆アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
今すぐ予約 :
https://sake-genkabar.com/shop/
日本酒原価酒蔵とは？
日本酒原価酒蔵とは、日本酒を原価で提供している居酒屋です。
50種超の日本酒を原価で提供しており、獺祭、冩楽、鳳凰美田、鍋島、黒龍など、商品のほぼ全てが特定名称酒と呼ばれるクオリティの高い日本酒です。
お客様に「日本酒」をよりお楽しみいただきたい、そんな気持ちから始めた「原価」提供です。
日本酒は、200円台より提供しております。
ドリンクメニュー
日本酒以外のドリンク
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店舗一覧
【東京都】
◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ビルB1F
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/
◯日本酒原価酒蔵 新宿東口店
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-5-3 高山ランド会館B2F
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/
◯日本酒原価酒蔵 渋谷本店
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-6-14 B1ホマレヤビルB1
https://sake-genkabar.com/shop/shibuya/
◯日本酒原価酒蔵 池袋本店
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-19-4 幸伸ビルB1F
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro/
◯日本酒原価酒蔵 池袋西口店
・所在地
〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-8-9 藤和池袋コープ103
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro_west/
◯日本酒原価酒蔵 新橋2号店
〒105-0004
東京都港区新橋1-18-13 IM新橋ビル1F,2F
https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/
◯日本酒原価酒蔵 錦糸町店
〒130-0022
東京都隅田区江東橋3-11-3 TC第43南口ビル1F
https://sake-genkabar.com/shop/kinshichou/
◯日本酒原価酒蔵 上野御徒町店
〒110-0005
東京都台東区上野3-20-7 ヨコハマビル
https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/
◯日本酒原価酒蔵 神田店
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-8-5 山口ビル 1F
https://sake-genkabar.com/shop/kanda/
◯日本酒原価酒蔵 神保町店
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-28 キガワビル1F
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【神奈川県】
◯日本酒原価酒蔵 川崎店
・所在地
〒 210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町1-1 鷲頭ビル B1F
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◯日本酒原価酒蔵 横浜本店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23－8 ルポビル1階
https://sake-genkabar.com/shop/yokohamahonten/
【埼玉県】
◯日本酒原価酒蔵 大宮店
・所在地
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-114 レッツビルB1F
https://sake-genkabar.com/shop/omiya/
【大阪府】
◯日本酒原価酒蔵 谷町4丁目店
・所在地
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町４丁目４-１５ 谷四ビル1階
https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/
◯日本酒原価酒蔵 大阪本町店
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル B1
https://sake-genkabar.com/shop/osakahonmachi/
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
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https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
・TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/yutonakamura2020
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/