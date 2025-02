女性特有の揺らぎに寄り添い、心の乱れを香りの力で手軽にアプローチする「マインドフル フレグランス フェムテックパフューム」 先行販売スタート！

株式会社JIMOS

『SINN PURETE(シンピュルテ)』(製販元:株式会社アナイスカンパニー 東京都港区、発売元:株式会社JIMOS 福岡県福岡市)は、2025年3月21日より、生理前(黄体期)・生理中(月経期) それぞれの時期特有の心の不調に着目して香りを調合し、心の乱れを香りの力で手軽にアプローチする「マインドフル フレグランス フェムテックパフューム」を発売。2025年2月27日より先行発売いたします。

生理周期のサポートを目指して開発

どんな時でも自分らしく様々なことにチャレンジできるように

という思いを込めて脳波解析の第一人者である慶應義塾大学の満倉教授と共同研究がスタート。

漠然としがちな生理前後の「心の不調」の“ 可視化” に成功し

“ ただ良い香りなだけではない、科学に裏付けされた香り” で

女性特有の体や心の揺らぎに寄り添う、新しいフレグランスを提案します。

概要

■先行発売:2025年2月27日(木)(情報解禁日:1月17日(金))

SINN PURETE公式オンラインストア(https://sinnpurete.com/)・LOFT先行発売

■一般発売:2025年3月21日 (金) 取扱店舗、順次発売

※商品によっては取り扱いがない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

商品詳細

オーデコロン(アルコールフリー)

マインドフル フレグランス フェムテックパフューム 全2種 8mLBliss Flow LP/ Not Alone MP 単品3,480円(税込)・セット6,960円(税込)シンピュルテ/マインドフル フレグランス フェムテックパフューム 全2種

生理中(月経期)・生理前(黄体期)それぞれの時期特有の心の不調に着目して香りを調合。心の乱れを香りの力で手軽にアプローチするフレグランス。自分らしく、しなやかに、そして美しく。女性が毎日を心地よく過ごすために。生理前・生理中1ヶ月の女性のリズムに寄り添う2 種類のフェムテックパフューム。ブルーになりやすい生理周期のおまもりアイテムに。

生理前の心に寄り添うフェムテックパフューム

・マインドフル フレグランス フェムテックパフューム Bliss Flow LP(平和と調和)

生理前(黄体期)をイメージしたブレンド。イライラしやすくなる気持ちを、ポジティブへ変換し、至福の時間を過ごせるように。

シンピュルテ/マインドフル フレグランス フェムテックパフューム Bliss Flow LP

心がささくれがちなときでも優しく包み込む、ふんわり華やかなオーキッドに甘いバニラをほんのり添えた、フローラル・バニラの香り。

☑イライラしたときに

☑感情の起伏が激しいと感じるときに

☑人との摩擦を避けたいときに

香り名:Happiness and Harmony平和と調和をイメージした、生理前の、穏やかに過ごしたいときに寄り添う香り。

生理前の不安定な気分を優しく包んで癒すよう、蘭やバニラをベースに設計した香り。甘いバニラと優雅な蘭の香りを中心に、軽やかなグリーンやフリージアをブレンド。心が落ち着くような柔らかい香りに仕上げています。

Top: Bergamot, Lemon, Green

Middle: Orchid, Freesia, Jasmin

Base: Vanilla, Heliotrope, Woody, Musk

生理中の心に寄り添うフェムテックパフューム・マインドフル フレグランス フェムテックパフューム Not Alone MP(穏やかなティータイム)シンピュルテ/マインドフル フレグランス フェムテックパフューム Not Alone MP

生理中(月経期)をイメージしたブレンド。気分が沈みやすく涙もろくなりやすい時期に。内に籠りがちな気持ちを外に向け、晴れやかな気分で過ごせるように。心が鬱々としたときでも優しく包み込む、紅茶の穏やかさが広がる心地よさにハーブが重なるアールグレイの香り。

☑何もしたくないような気怠さを感じる時に

☑集中力が持ちにくいと感じる時に

☑大切な仕事や会議の前に

香り名:Peacefull Tea time穏やかなティータイムをイメージした香りで、生理中も晴れやかに。

生理中のデリケートな気持ちに寄り添い、穏やかな気持ちになれるような香りを目指して調香。アールグレイの香りをベースに、マテを加えて、紅茶の香りに深みと独特なニュアンスを。穏やかなティータイムを過ごすように、リラックスしつつも、活力を感じられる時間をイメージした香り。

Top:Bergamot, Lemon, Marjoram, Mate,Clary Sage, Rosemary

Middle:Earl Grey, Lavender

Base:Musk, Woody, Amber

フェムテックパフューム(R)の使い方

生理前と生理中とでは、女性の心の状態は異なります。だからこそ、それぞれの時期に最適な香りを最適なバランスで調香しているフェムテックパフューム(R)。

気分を切り替えたくなったときはもちろん、悩みが気になる時期は、朝からその香りを纏ったり、気になるタイミングで付け直すことで、揺らぎをゆるやかに、そして軽やかに過ごせます。

2つのこだわり

1.専門家との共同開発

香りが脳に与える効果について慶應義塾大学満倉教授と共同研究を実施。女性特有の体や心のゆらぎに寄り添う香りを脳波解析に基づいて分析し、悩みに合わせた2つの香りを導き出しました。

2.エビデンス(結果)のこだわり

科学的な根拠の下、確かな結果を出す香りに仕上げるために、心、脳、体の変化を、脳科学の観点から測定しました。

■SINN PURETE(シンピュルテ)について

SINN PURETE(シンピュルテ)

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

➤ SINN PURETE(シン ピュルテ)公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/

➤公式LINE:https://lin.ee/U7toMaJ

➤公式 X:https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram:https://www.instagram.com/sinnpurete/

➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL:0120-465-952(受付時間 10:00~17:00)