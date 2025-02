DUSTCELL 来週開催の日本武道館公演へ向けた2週連続の新曲「SCAPEGOAT」配信開始 & MV公開

株式会社THINKR

ALLT STUDIO所属アーティスト・DUSTCELLが、2025年2月26日(水)に新曲「SCAPEGOAT」を配信リリース、同日20時にMVを公開いたします。

■初期DUSTCELLを想起させる新曲「SCAPEGOAT」

新曲「SCAPEGOAT」は来月3月3日(月)に開催するデビュー5周年を記念したワンマンライブ・DUSTCELL LIVE「ONE」at 日本武道館に向けて、先週2月19日(水)にリリースした「心臓」に続き、2週連続となる新曲「SCAPEGOAT」をリリースいたします。

「SCAPEGOAT」はDUSTCELLの活動初期の頃にdemoが生まれた1曲で、ダークなサウンドと黒い感情が表現された1曲。

配信リリース日の2月26日 (水) 20:00には、DUSTCELL「GAUZE」(24年)のMVを担当したBAKUIによるアニメーションMVも公開いたします。(※BAKUIコメントあり)

■DUSTCELL「SCAPEGOAT」

Lyrics, Music & Arrangement: Misumi

Mixed by D.O.I. (Daimonion Recordings)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)

MV Director: BAKUI

Streaming / Download

https://lnkfi.re/dustcell_scpgt_250226

MV

2025年2月26日 (水) 20:00 通常公開

https://youtu.be/f6PWOfhQzBE (https://youtu.be/f6PWOfhQzBE)

〈MV Dir. BAKUIコメント〉

この度は「SCAPEGOAT」のMVを制作させていただきありがとうございます。

ダークさやずっしりとしたものを描きたく、キャラクターデザインや表現に拘らさせていただきました。

主人公の黒い感情と苦しみを知るものに対する抱擁を感じていただければ嬉しいです。

■その他、RELEASE情報

▼NOW ON STREAM (2025年2月19日(水) 配信)

DUSTCELL「心臓」

Lyrics & Music: Misumi

Arrangement: Misumi, Shoma Ito, Takuto Unigame & Sosuke Oikawa

Guitar: Shoma Ito

Bass: Takuto Unigame

Piano: Sosuke Oikawa

Chorus: Misumi, Shuya Masayoshi, Dje Dje, Guy, 稀雨, Kawachi, Ayana Miyoshi, YoMi, Kanata Okajima, Masao Hasu, 理芽

Chorus Recording by Kensuke Maeda, Tomoya Suzuki

Vocal Editing by Sankakuzuwari

Mixed by Ayaka Toki (BLOCKPARTY)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)

Jacket Artwork: ムロ葉菜子

Streaming / Download

https://lnkfi.re/DUSTCELL_shnz_250219

MV

https://youtu.be/eVG99zsmmN4

▼NOW ON SALE (2025年2月19日(水) 発売)

DUSTCELL

Blu-ray「DUSTCELL TOUR 2024 -光-」

XNTH-00005 / \7,000+税

〈収録曲〉

1. GAUZE

2. 火焔

3. Nighthawk

4. 蜜蜂

5. FRAGILE

6. PAIN

7. 帰りの会

8. 堕落生活

9. DERO

10. 可笑しな生き物

11. 無垢

12. Void

13. izqnqi

14. 透明度

15. 雨の植物園

16. 足りない

17. Caffeine

18. 表情差分

19. フラッシュバック

20. 命の行方

21. 独白

22. STIGMA

EN1. CULT

EN2. 優しい人でありたい

EN3. 光

DUSTCELL - Blu-ray「光」Teaser

https://youtu.be/EpQW_LoZ32c

販売ショップ一覧

https://lnk.to/DUSTCELL_20250219_PKG

購入者特典

FINDME STORE: ジャケットステッカー(13cm × 13cm)

Amazon:メガジャケ

その他:ジャケットポスター(A3)

■LIVE情報

Key Visual Design: 吉良進太郎

DUSTCELL LIVE「ONE」at 日本武道館

2025年3月3日(月) 日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

■サポートメンバー

Guitar: Shoma Ito

Bass: Takuto Unigame

Drums: camacho

Keyboard: Sosuke Oikawa

Synthesizer: Takayasu Nagai

■チケット料金

S席 15,000円(税込)※限定Tシャツ付 SOLD OUT!!

A席 9,000円(税込)

■チケット情報

■座席簡易図面

https://eplus.jp/dustcell/

※未就学児はご入場できません。



・DUSTCELL LIVE「ONE」at 日本武道館 ティザー

https://youtu.be/yrm33SBbqs8

・DUSTCELLデビュー5周年&日本武道館公演特設ページ

https://alltstudio.jp/lp/dustcell5th/

[主催・企画]THINKR

[制作・進行]ALLT STUDIO

[問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

■DUSTCELLプロフィール

ボーカルのEMAとコンポーザーのMisumiによる2人組音楽ユニット、DUSTCELL。

それぞれ歌い手とボカロPとしてキャリアを積んできた2人は、DUSTCELLの結成から注目を集め、以降、精力的に作品リリースとライブを行っている。

ダークで退廃的な世界に深く踏み込み、傷、痛み、命、孤独といったテーマに寄り添いながら、時には闇の中に希望の光を見出し、また時には光から闇へと手を伸ばす。変わりゆく自らの創作意欲を恐れず受け入れ、表現し続ける。そうして生まれた楽曲たちに全身全霊で命を吹き込み、ライブパフォーマンスではまるで生き物のように表現する。替えのきかない存在として、リスナーにとっての浄化、救済となれたら。

2025年3月にはデビュー5周年を記念した初の日本武道館公演も決定。

・DUSTCELL

Twitter https://twitter.com/DUST_CELL

YouTube https://www.youtube.com/c/DUSTCELL

TikTok https://www.tiktok.com/@dust_cell

note https://note.com/dustcell/

・EMA

Twitter https://twitter.com/eumza1

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkE97czy6qsA2e_4EHOK9Bw

Instagram https://www.instagram.com/301ye/

Twitch https://www.twitch.tv/beehlv3_ (https://www.twitch.tv/beehlv3_)

・Misumi

Twitter https://twitter.com/zeitms

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8c-dBnOuvKsoxSOUihQi0Q

Instagram https://www.instagram.com/zeitms/

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト:https://alltstudio.jp/

(運営 株式会社THINKR: https://thinkr.jp/)