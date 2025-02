MARY QUANTのセカンドブランド″DAISY DOLL by MARY QUANT”からリッチな質感アイシャドウのペールトーンカラーが登場！

株式会社クラブコスメチックス

株式会社クラブコスメチックス(本社・大阪市 代表取締役:中山ユカリ)は、DAISY DOLL by MARY QUANTより、しっとり密着、繊細なパール感じるリッチな質感アイシャドウ「デイジードール アイ ドロー シャドウ」の新色を2025年4月15日(火)に発売いたします。

「デイジードール アイ ドロー シャドウ」は、2024年8月に発売後、透け感と上品な輝きで、奥行きのある立体的な目もとを演出できるアイシャドウとして大変ご好評いただいております。

今回はトレンドのペールトーンカラーで、瞳の存在感を引き出すコーラルオレンジ系の『03 アプリコットムース』と、甘さのある透明感に奥行きを感じるローズピンク系の『04 イチゴミルク』の新色2色を追加。贅沢なしっとり質感と繊細なパールで目もとに煌めく魅力をプラスします。

新たにデイジーマークがエンボス加工されたデザインでお楽しみください。

流通形態は全国のロフト、ドン・キホーテ、バラエティショップ、Amazon、弊社オンラインショップ「クラブコスメオンライン」等です。

デイジードール アイ ドロー シャドウ 全2色 1,650円(税込)

<カラー展開>

03 アプリコットムース 初春を感じる温かみをのせて、肌なじみの良さが ありながらも瞳の存在感を引き出すコーラルオレンジ04 イチゴミルク フェミニンの中に凛とした印象を宿す、 甘さのある透明感に奥行きを感じるローズピンク

商品特長

1.しっとり密着、繊細なパール感じるリッチな質感

・極上のしっとり質感でツヤと透明感が溢れ出し、瞳をクリアにみせながら潤んだような

『愛されアイ』を演出します。

・高密着で1日中ヨレず、つけたての発色とツヤ感をキープします。

2.新たな自分を見つける高輝度ラメ

・高輝度ラメが瞳全体の輝きを増して、光の効果で立体的な目もとへ導きます。

・目頭や涙袋に仕込んだりアイホール全体を煌めかせるなど、

アイメイクのバリエーションが広がります。

3. 3種の美容エモリエントオイル配合

・目もとの乾燥を防ぎ、うるおいを保ちます。

(ホホバ種子油・アボカド油、メドウフォーム油/保湿成分)

<How to use>

チップや指先で適量を取り、軽くのばしてください。

1.上まぶたと下まぶた全体に広くのばします。

2.アイホール、下まぶたにぼかすようにのばします。

3.目のキワにそってラインを引くように重ねます。

4.黒目の上や涙袋などニュアンスを加えたい部分にのせます。

(基本的なご使用方法以外にも、自由に組み合わせてお楽しみください。)

<全カラー>

01 アーモンドラテ02 クリーミーモカ

DAISY DOLL by MARY QUANTについて

DAISY DOLL by MARY QUANTは、ロンドン発のコスメファッションブランド MARY QUANTが日本上陸50周年を迎えたことを機に、さらに多くの人に自分らしくいきいきと輝いてほしいという願いを込め、新たな解釈で立ち上げられたブランドです。

MARY QUANTの「自由に 自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心にあふれたアイテム (パーツ )を提供することで、お客様自身が自分に合った好きなアイテムを組み合わせて楽しんでもらいたいと考えています。

◆ブランド公式

Instagram: https://www.instagram.com/daisydoll.jp

Tiktok: https://www.tiktok.com/@daisydoll.jp?lang=ja-JP

ブランドサイト:https://daisydoll.jp

◆会社概要

〇会社名:株式会社クラブコスメチックス

〇本社所在地:大阪市西区西本町2-6-11

〇代表者:代表取締役社長 中山 ユカリ

〇会社HP:https://www.clubcosmetics.co.jp



◆お客様からのお問合せ先

株式会社クラブコスメチックス

フリーダイヤル:0120-16-0077