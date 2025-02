「ahamo」「irumo」をご契約のお客さまも「docomoコンテンツ決済(dメニュー掲載コンテンツ)」で支払い可能に

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、「ahamo」「irumo」をご契約のお客さまが、ドコモのポータルサイト「dメニュー」掲載のコンテンツサービスを購入する際の決済手段として、「docomoコンテンツ決済(R)※1(dメニュー掲載コンテンツ)」を2025年3月5日(水)から追加いたします。

「docomoコンテンツ決済」は、「dメニュー」「Google PlayTM」「App Store」「Apple Music」「iBooks」「iTunes」「iCloud」に掲載されているコンテンツサービスを購入する際に、ドコモの毎月のケータイ料金と合算して支払うことができる決済サービスです。

これまで、「ahamo」「irumo」をご契約中のお客さまは、「dメニュー」掲載のコンテンツサービスを利用することができませんでした。また、「ahamo」「irumo」以外の料金プランをご契約中のお客さまが、「ahamo」「irumo」に料金プランの変更をする際は、「docomoコンテンツ決済(dメニュー掲載コンテンツ)」を利用した「dメニュー」掲載のコンテンツサービスを自動的に引き継ぐことができませんでした。

本対応により、「ahamo」「irumo」以外の料金プランをご契約中のお客さまが、「ahamo」「irumo」に料金プランの変更をした際も、「Google Play」「App Store」「Apple Music」「iBooks」「iTunes」「iCloud」と同様、「docomoコンテンツ決済(dメニュー掲載コンテンツ)」を利用した「dメニュー」掲載のコンテンツサービスを自動的に引き継ぐことが可能になります。

「docomoコンテンツ決済」についての詳細は、以下サイトをご確認ください。

https://www.docomo.ne.jp/service/spmode/function/payment/

ドコモは今後も、一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、お客さまの生活が便利になるよう努めてまいります。

※1 2024年12月11日(水)から「spモードコンテンツ決済サービス」「コンテンツ決済サービス」のサービス名称を、「docomoコンテンツ決済」に変更いたしました。今回の対応によりスマートフォン向けプロバイダ(ISP)が変更されることはございません。

*「docomoコンテンツ決済」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

*「Google Play」は、Google LLC の商標または登録商標です。

*「Apple Music」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「App Store」「iBooks」「iTunes」「iCloud」は、Apple Inc.のサービスマークです。TM and (C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.