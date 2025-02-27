サイバーMMOスマホゲーム『量子行動』現在事前登録受付中！さらに『量子行動』×『攻殻機動隊SAC_2045』コラボキャンペーンが開催決定。

SPGAME CO., LIMITED

SPGAME CO., LIMITEDは本日（2025年2月27日）、スマホ向け超未来サイバーバトルMMORPG『量子行動』は、TVアニメ『攻殻機動隊SAC_2045』とのコラボ決定を正式に発表した。

事前登録はこちら：

【公式サイト】https://www.originevo.com/preorder

危機が迫ってくるサイバーシティ、その未来は彼らの手に！

サイバーパンクスタイルMMORPGである『量子行動』は、壮大なサイバーシティを舞台に、プレイヤーは「コアアーマー」というハイテク装備を身につけて、「ソルジャー」として都市を侵略する異種やその他の敵と戦い、未来都市を取り戻す物語を展開する。本作には、小清水亜美、細谷佳正など数多くの声優がゲームキャラクターの声を担当し、また、人気歌い手ろんがゲームのテーマソングを担当する。

豪華特典が盛りだくさん！事前登録受付中！

現在、『量子行動』は事前登録受付中だ。事前予約イベントに参加することで、iPhone 16 Pro Max、PS5 Pro、Amazonギフトカードなどの豪華賞品が当たるチャンスがある。さらに、限定乗り物「シャドー」、限定衣装「風紀委員」などの豪華な事前登録特典もプレゼントされる。現在、ゲームはAppStoreおよびGooglePlayで事前予約を受付中だ。

事前予約イベント参加はこちら：

【公式X】https://x.com/ryoshikodo

繋げ！ゴースト イン 量子行動。コラボ開催決定！

今回の『量子行動』のコラボ対象は、『攻殻機動隊』シリーズに属するWebアニメ『攻殻機動隊SAC_2045』。アニメでは草薙素子、バトー、公安9課の他のメンバーを中心に、2045年に起きた「持続可能戦争」の中で、人類の運命がAIに支配される危機を描いて、その状況を変えるため、主人公たちが「ゴースト」と名乗って行動を開始する。草薙素子、バトー、そして多脚戦車タチコマが今回のコラボに登場する。

現在、『量子行動』はAppStoreおよびGooglePlayで事前予約を受付中。今事前登録イベントに参加することで、豪華な実物賞品を獲得するチャンスがある。SF作品や『攻殻機動隊』シリーズのファンの方は、ぜひゲームを予約して、公安9課のメンバーと共に戦おう！

各URLはこちら：

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id6711340444

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yzwar.gpjp&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yzwar.gpjp&hl=ja)

【公式Ｘ】：https://x.com/ryoshikodo

【公式TikTok】：https://www.tiktok.com/@ryoshikodo

【公式Youtube】：https://www.youtube.com/@%E9%87%8F%E5%AD%90%E8%A1%8C%E5%8B%95-z8m

【公式Facebook】：https://www.facebook.com/profile.php?id=61567693285991