シンガーソングライター 有華3月5日(水)にMajor 2nd Full Album「my space my time」から「またね」のデジタルリリースが決定！

シンガーソングライター有華が3月19日(水)にリリースするMajor 2nd Full Album「my space my time」の発売に先駆けアルバムに収録される「またね」が3月5日(水)に先行配信されることが決定した。



リリースの発表に伴いジャケット写真も公開となり、2月27日(木)には有華がアシスタントDJを務めるFMヨコハマ(84.7MHz)「Kiss & Ride」(12:00-15:00)( https://www.fmyokohama.jp/kr/ )にて初オンエアされるので是非チェックしてほしい。





この楽曲は卒業や引っ越し、人生の分岐点を迎える時に別れや寂しさだけではなく背中を支えるような楽曲になっている。Major 2nd Full Album「my space my time」はABEMA『恋する週末ホームステイ 2024 冬』主題歌の「告うた」、有華の地元でもある高槻市定住促進プロモーション楽曲「ミラクル」を含む全10曲を収録するアルバムとなる。このアルバムのコンセプトは恋も仕事も様々な経験を積んだ女性が最も自分らしく素直になれる場所は自分の部屋となっており、アルバムを聴いて素直な感情が自分だけじゃないんだと感じてほしい作品となっている。今作品はお部屋にも飾れる LP サイズのジャケット仕様となっており、ポストカードは全13種からランダムで9枚が封入される。 現在予約も受付中となっている。また、東阪福でのリリースイベントやオンラインイベントも開催予定なので詳細は「my space my time」特設サイト( https://columbia.jp/yuka/ )にてチェックしてほしい。その他、購入店ごとに異なる購入者特典も先着で付属するため、ぜひ早めに予約をしよう。<Release>2025年3月5日(水)デジタルリリース「またね」

Pre add/save:https://lnk.to/YUKA_Matane_pre



2025年3月19日(水)発売

Major 2nd Full Album

「my space my time」

【LPサイズジャケット仕様・ポストカード全 13 種中ランダム 9 枚封入】

\5,500(税込)

COCP-42470



収録曲

01.Bad boy

02.告うた (ABEMA『恋する週末ホームステイ 2024 冬』主題歌)

03. ミラクル (高槻市定住促進プロモーション楽曲)

04. 嫌いになれたら

05. 2930

06. LOVESICK

07. レモネード

08. またね

09.Our Xmas

10.うたでつなごう



「my space my time」特設サイト: https://columbia.jp/yuka/



<リリースイベント情報>

3月16日(日)

【福岡】キャナルシティ博多 B1Fサンプラザステージ(13:00)

3月20日(木・祝)

【東京】錦糸町マルイ 1F店頭スペース(17:30)

3月23日(日)

【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース(18:30)

3月29日(土)

【東京】タワーレコード池袋店 6F イベントスペース(13:00)



内容:ミニライブ&サイン会



<オンラインイベント情報>

【開催日時】

3月9日(日)

インターネットサイン会 18:00~19:00(予定)



【購入者特典】

対象商品をご購入のお客様に、サインと日付をアナザージャケットにお書きして、商品と一緒にお届けします。

予約者多数の場合は、生配信中にサインと日付を入れさせていただくのは抽選となる場合がございます。その場合でも、期間内にご予約いただいたお客様には、お届けの際にはサインと日付を入れさせていただきお送りいたします。



【レギュレーション】

特典:アナザージャケットにサイン、日付

※ニックネームの記入はありません。



【販売期間】

2025/2/1(土) 20:00~2025/3/9(日)配信途中まで

https://limista.jp/projects/5652?id=5652



<アルバム先着購入者特典>

<特典内容>

◆先着購入者特典内容

●CDサイズステッカー(共通特典)



<対象店舗>

タワーレコード全店(オンライン含む)

HMV全店 (オンライン含む)

TSUTAYA全店(オンライン含む)

コロムビアミュージックショップ

その他応援店



●Amazon.co.jp:メガジャケ

●楽天ブックス:アクリルコースター



<ライブ情報>

YUKA「my space my time」TOUR 2025



4 月 5 日 (土) サンケイホールブリーゼ ( 大阪 ) 17:00/18:00

4 月 12 日 (土) 日本橋三井ホール ( 東京 ) 17:00/18:00





<Discography>

2024.12.4 (Wed) Release

「Our Xmas」

配信リンク:https://lnk.to/OurXmas

ミュージックビデオ:https://youtu.be/PnFQqzwKoWo



2024.9.28 (Sat) Release

「レモネード」

配信リンク:https://lnk.to/yuka_lemonade

ミュージックビデオ:https://youtu.be/JjuMehWoKvM

ミュージックビデオ(Yuka Ver. ):https://youtu.be/anwHsxnlyNc



2024.6.12 (Wed) Release

「嫌いになれたら」

配信リンク:https://lnk.to/kiraininaretara



2024.2.28 (Wed) Release

「告うた」

配信リンク:https://lnk.to/kokuuta



2024.2.4 (Sun) Release

「LOVESICK」

配信リンク:https://lnk.to/Yuka_LOVESICK



2023年10月25日(水)発売

Major 1st Full Album

「messy bag」配信リンク: https://lnk.to/messybag

【初回限定盤】

トールケースサイズデジパック(28Pカラーブックレット付き)、ミニノート封入 \4,950(税込)

COCP-42121

【通常盤】

CDのみ \3,300円(税込)

COCP-42122

【コロムビアミュージックショップ限定盤】上記通常、初回限定盤にトートバッグ付きセット

初回限定盤+グッズ:\8,450(税込)

通常盤+グッズ:\6,800(税込)



収録曲

01.Partner

02.Bestie

03.Baby you

04.恋ごころ

05.#Me

06.HAPPY DATE

07.Darling Darling

08.キミエール

09.ずるいね。

10.Gentleman

11.Baby you -Reprise-



有華「#Me」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/TNbw7T7sR0g



2023.9.20 (Wed) Release

「恋ごころ」

配信リンク:https://lnk.to/Yuka_Koigokoro

有華「恋ごころ」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/YwsbkI1sM1E



2023.7.5 (Wed) Release

「Darling Darling」

配信リンク:https://lnk.to/Yuka_DarlingDarling

有華「Darling Darling」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/-QvDaeitG4Y



2023.4.12 (Wed) Release

「HAPPY DATE」

配信リンク:https://lnk.to/yuka_HAPPYDATE

有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/tBTyp55ykwY

有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)

URL:https://youtu.be/gNlRyfMavtU

有華「HAPPY DATE」 -Acoustic Session-

URL: https://youtu.be/3INFMr0lRc0



2023.1.18 (Wed) Release

「Baby you」

配信リンク:https://lnk.to/yuka_Baby_you

有華「Baby you」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/PzGqOv_9Muc

有華「Baby you」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)

URL:https://youtu.be/7rVDbNC8Qt8

有華「Baby you」 -Acoustic Session-

URL:https://youtu.be/nZwTUZ7rSt0



2022.11.30 (Wed) Release

「ずるいね。」

配信リンク:https://lnk.to/yuka_zuruine

有華「ずるいね。」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/LP_DYGAAt4w



2022.09.21 (Wed) Release

「Bestie」

配信リンク:https://lnk.to/Yuka_Bestie

有華「Bestie」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/G1RyG2Rubx0

有華「Bestie」ミュージックビデオ(Fan Made Ver.)

URL:https://youtu.be/2-fSXDOLQ90



2022.06.22 (Wed) Release

「Stamp Rally」

配信リンク:https://lnk.to/Stamp_Rally

<EP「Stamp Rally」オフィシャルインタビュー>

https://columbia.jp/yuka/interview/



2022.04.20 (Wed) Release

「Partner」

配信リンク:https://lnk.to/_Partner

有華「Partner」ミュージックビデオ

URL: https://youtu.be/nVeW99W2fSkhttps://youtu.be/XLwM3ZEHLJ0



2022.03.23 (Wed)

「Marry me」

配信リンク:http://lnk.to/Marry_me

有華「Marry me」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/bPgdZReetA8



2022.02.16 (Wed)

「バースデーソング - 2022 ver. -」

配信リンク:https://lnk.to/BirthdaySong2022



2021.5.4 (Tue)

Digital Single「一蓮星」

配信リンク:https://VA.lnk.to/ichirenboshiPR

有華「一蓮星」ミュージックビデオ

https://youtu.be/j8zqmhEdx4A



<Profile>

幼少期からピアノ、合唱を始める。

18 歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開した事により、 インフルエンサーからのフォローや 大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、 現在までに同性を中心に約 21 万人 (※2025.1 月現在 )、TikTok では 84 万人のフォロワー数を獲得。 他 SNS のフォロワーを合わせると 120 万人以上の登録者数を記録。アーティストからのフォローや交流に加え、 著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など様々な分野で活躍する人たちからも支持されている。

2022 年 2~4 月で 3 ヶ月連続デジタルリリースを配信し、3 曲目となった 4 月リリースの配信

シングル「Partner」は、ストリーミング総再生 7,000 万回、ミュージックビデオ再生 1,400 万回、

SNS 総再生回数 15 億回、LINE リアルタイムランキング 1 位を記録し SNS で大きな話題となった。

その後 6 月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国 4 箇所東京、名古屋、大阪、福岡を巡った『有華ワンマンツアー 2022「Stamp Rally」』を開催した。

2022 年 9 月にリリースした「Bestie」はわずか 1 ヶ月でストリーミング再生回数累計 100 万回

を突破した。

2023 年 1 月 18 日メジャーデビューデジタルシングル「Baby you」をリリースした。ビルボードが発表した「TikTok Weekly Top20」で 1 位を獲得し、TikTok 上半期トレンド大賞2023 ミュージック部門にて受賞。

国内のみに止まらず世界の 8 カ国のバイラルチャートでトップ 10 入りを果たしている。SNS 上

の楽曲の再生数は 80 億回を突破しストリーミングで 5,000 万回を突破している。

同年 10 月にはメジャー 1st フルアルバム「messy bag」をリリース。翌年には東京、大阪を巡った『有華ワンマンライブ 2024「messy bag」』を開催。

2024年には間髪あけずにデジタルシングルをリリース。9月には全国8箇所を巡るワンマンツアー『YUKA "Happiness is ... " TOUR 2024』を開催した。

また、他アーティストへの楽曲提供など、活動の幅を広げている。



Official HP: https://lit.link/yukasong

Instagram:https://www.instagram.com/yuka__song

TikTok:https://www.tiktok.com/@yuka__song

Twitter: https://twitter.com/yuka__song

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@yuka__song