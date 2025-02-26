感覚過敏研究所の協力を得てIMPACT SHIFT 2025にてカームダウンスペースの設営が決定

一般社団法人IMPACT SHIFT

一般社団法人IMPACT SHIFT（本社：東京都日本橋、代表理事：河合 将樹）が2025年3月1日（土）・3月2日（日）に開催する「IMPACT SHIFT 2025(https://impactshift2025.peatix.com/)」において、感覚過敏研究所を運営する 株式会社クリスタルロード（東京都中央区日本橋、代表取締役社長：加藤 路瑛）の協力を得て、カームダウン・クールダウンスペースの設営を行います。

今回の取り組みは、イベントにおけるセンサリーフレンドリーな取り組みを目指し、感覚過敏やパニック障害、精神的ストレスを抱える方々が安心して参加できる環境づくりを支援するものです。

IMPACT SHIFT 2025のカームダウンスペース

IMPACT SHIFT 2025では、感覚過敏研究所のご協力により、メイン会場である「東京スクエアガーデン」内に「カームダウンスペース」を設置いたします。

このスペースは、音や光、ニオイなどの五感の刺激をやわらげ、感覚過敏の方のストレスを緩和したり、感覚刺激によるパニックを落ち着かせることができるスペース（避難所）です。

どなたでもお気軽にご活用いただけますので、皆様が快適にイベントをお楽しみいただけるよう、ぜひご活用ください。

設置場所に関しては、イベント当日、会場や公式ガイドブックにてご案内させていただきます。

公式ガイドブック :https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29当日のカームダウンスペース設置場所（※今後変更になる場合があります。）感覚過敏研究所とは

感覚過敏研究所は感覚過敏の課題解決のために2020年1月に発足。感覚過敏の啓発活動、商品・サービスの企画・開発・販売、感覚過敏の研究を行っている。

HP：https://kabin.life/

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000046913.html

IMPACT SHIFT実施概要

・日時：2025年3月1日（土）11:00~19:30（開場：10:30）

：2025年3月2日（日）11:00~17:00（開場：10:30）

・場所：東京スクエアガーデン5F・6F（東京コンベンションホール、City Lab Tokyo 等）

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1-1（Google Map）

・定員：2,000名

・お申し込み：https://impactshift2025.peatix.com/

・公式ガイドブック：https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29

イベント詳細はこちらから :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000135708.html

■運営者

IMPACT SHIFT 2025 実行委員会（※公開可能な方のみ）

・河合将樹 代表理事 / 株式会社UNERI

・会川智華 株式会社Oden

・石井貴幸 ユキノダンオフィス合同会社

・一柳宙 理事

・岩田滉平 名古屋OJA／愛知eスポーツ連合

・江連千佳 非営利株式会社ピロウ／東大M1

・遠藤七瀬 株式会社丸井グループ

・太田圭哉 事務局

・奥山亜希

・小原ゆゆ 事務局

・菅家周平 理事 / 株式会社Ridilover

・木暮里咲 理事 / 株式会社STYZ

・阪本菜 事務局 /株式会社Zebras and Company

・佐藤真陽 理事 /一橋大学大学院社会学研究科

・鈴木里奈 理事 / GLIN Impact Capital

・須田仁之 スダックス/フリーランス

・高杉涼平 MEMORI／ビーサイズ株式会社

・田村菜津紀 事務局 /KIBOW社会投資ファンド

・幡谷拓弥 理事 / 認定NPO法人フローレンス

・平井光城 Professionals For Impact 代表 / ゲイツ財団 コンサルタント

・守屋祐一郎 理事 / Ubie株式会社 / 聖路加国際大学公衆衛生大学院

・安山瑠衣子

・渡部萌恵



