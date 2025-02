¡ÚKANSAI COLLECTION¡Û¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¡ª¡ª¡È´Ø¥³¥ì¡É¤Î¸«¤É¤³¤íÂç¸ø³«¡ª

株式会社KANSAI COLLECTION

関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2025年3月2日(日)

京セラドーム大阪にて、『KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER』を開催いたします。

今回の“関コレ”の見どころをお知らせいたします。

■LIVE STAGE:大人気アイドルを中心とした総勢9組の豪華アーティストによるパフォーマンスを披露!

超豪華4組のアーティストに加え、次世代を担うネクストブレイクアーティスト5組が会場を盛り上げます!

【 ARTIST 】

■ももいろクローバーZ

誰もが知るヒット曲多数!パワフルなパフォーマンスや天真爛漫なキャラクターが魅力で、2025年5月に結成17周年を向かえるももいろクローバーZの出演が決定!「ちびまる子ちゃん」 のアニメ化35周年を記念した『ちびまる子ちゃん スペシャルステージ』にも登場します。

■超ときめき(ハート)宣伝部

代表曲「最上級にかわいいの!」がTikTok総再生回数が12億回を超えるなど、SNSがきっかけで大ブレイク中の超ときめき(ハート)宣伝部。

■=LOVE

指原莉乃プロデュース・代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された=LOVE。

■JEON SOMI

Instagramフォロワー数は驚異の1,926万人!BLACKPINK らをプロデュースしていたヒットメーカーTEDDYが率いるTHE BLACK LABEL所属の韓国のシンガーソングライターJEON SOMI。

【 NEXT BREAK ARTIST 】

■ZOCX

今年1月にZOCから ZOCXと表記を改め再始動し、戦慄かなのの電撃復帰でも話題の、大森靖子率いるZOCX。

その他、杉本琢弥、NOWADAYS、MIMIIROSE、LIGHTSUMら国内外の豪華アーティストのライブパフォーマンスもお楽しみに!

■FASHION STAGE:総勢13ブランドの春夏ファッションに身を包み、国内外の人気モデルやアーティスト、クリエイターらがランウェイに登場!

昨年4月にAKB48卒業後もマルチに活躍する柏木由紀。ABEMA「今日、好きになりました。」などバラエティでも活躍中の大友花恋。AKB48出身の“ぱるる”こと島崎遥香。 AKB48/IZ*ONE出身で、話題の多国籍ガールズグループSAY MY NAMEのリーダーHITOMI(本田仁美)。超ときめき(ハート)宣伝部の坂井仁香、菅田愛貴。=LOVEの大谷映美里、齋藤樹愛羅、高松瞳、 野口衣織ら今をときめくアイドルもモデルとしてランウェイに登場。そのほか、アーティスト集団EBiDAN所属のBUDDiiSの小川史記と高尾楓弥、M!LKの塩崎太智。AI美少女として注目を集めた藤咲凪(最終未来少女)らが出演します。

女子プロゴルファーでコレクション出演は日本初!アイドルデビューでも話題の美人女子プロゴルファー臼井麗香がランウェイやトークステージに登場!女子ゴルフのシーズン開幕戦となるダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントを直前に控え、今大注目の女子ゴルフ界をさらに盛り上げるトークを披露します。

ベビタピトーキョー原宿店店長、原宿系インフルエンサー、アーティストなど様々な顔を持つしなこ。「おさくみみ」の愛称でも親しまれるおさき、さくら、MINAMIら、アーティストやアスリート、クリエイターなど多様なゲストががランウェイを歩きます。

さらに、 中国を中心に人気を博すモデル兼タレントのリルーシュ。韓国の人気ボーイズグループTREASUREの元メンバーのソロアーティストMASHIHOら海外のゲストも登場するなど話題が尽きません!

■参加ブランド

ALICE and the PIRATES/idem/GYDA/SPINNS/Darich/BABY, THE STARS SHINE BRIGHT/FILA/me+em select/MURUA/made of silk/moment+/Lazzli./LIP SERVICE and more

■今回も豪華MC陣がイベントを盛り上げます!

KANSAI COLLECTIONのメインMCを務めるのは今回で4回連続となる朝日奈央が軽快なトークでイベントを盛り上げます。さらに、約7時間にもおよぶイベントの全貌を伝えるLIVE配信のLive Streaming MCは、前回に続き大倉士門が務めます!特別ゲストとの貴重なトークを交えながら、全世界にイベントのリアルな熱狂っぷりをお届けします。

■SPECIAL STAGE:見逃せない豪華ゲストによる注目ステージ

【GAKUSEI RUNWAYステージ】

関西コレクションが全面プロデュースをする「GAKUSEI RUNWAY」のスペシャルステージ!

昨年12月に開催された「GAKUSEI RUNWAY 2024 A/W」の参加者から受賞者を当日LIVE配信で発表。見事選ばれたグランプリモデルたちがKANSAI COLLECTIONのステージにデビューを果たします!日本中の女子学生の夢や憧れを実現したステージに大注目!

【BeRealステージ】

決まった時間に写真を撮影・共有するシンプルかつ革新的なSNSアプリ「BeReal.」 。Z世代に共感される「KANSAI COLLECTION」と、彼らのライフスタイルの一部となっている「BeReal.」のコラボレーションが実現します。「BeRealステージ」では、来場者がその瞬間の「ありのまま」の姿を共有することで、イベントの一体感を生み出します!

【ABEMA「今日、好きになりました。」ステージ】

若い世代に愛される、現役高校生たちの等身大の恋愛を追いかけるリアリティーショーABEMA「今日、好きになりました。」のメンバーによるステージが決定!

そのほか、吉村大阪府知事、横山大阪市長がステージに登場!横山市長はKANSAI COLLECTION初出演となります。 2025年4月13日から開催される大阪・関西万博を目前に控えたタイミングでの出演となります。

■豪華出演者に近くで会える!注目のブース!

【sugar nineブース】

若者に絶大な人気を誇るゲストによるトークショーをお楽しみいただけます。

※出演者および出演時間は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

1.15:15頃

酒寄楓太、小國舞羽、Bao、ろこまこあこ

2.16:30頃

杉本琢弥、MASHIHO、Mumei

3.18:15頃

おさき、さくら、あみか(フォーエイト48)、永ennのアリス(フォーエイト48)、ゑむ氏(フォーエイト48)

4.19:30頃

一生友子、稲場愛香、佐々木莉佳子

【とろり天使のわらびもちブース】

とろり天使のわらびもちブースにMINAMIが登場し、スペシャルコラボ企画を発表します!

【ちびまる子ちゃん撮影会】

16:00頃と18:45頃に、LIVE配信ブースにまるちゃんと花輪クンが登場し、来場者と一緒に撮影会を開催します!

※LIVE配信ブースにて12:30から整理券を配布し、各回先着20組限定で撮影が可能です。

■人生4カット

大人気の韓国式プリクラ「人生4カット」がアリーナブースに登場!

■TikTok・LINE VOOMのLIVE配信が決定!アリーナ中継ブースにゲスト登場!

イベント当日、KANSAI COLLECTION公式のTikTokに加え、今回はLINE VOOMでLIVE配信を行います。ランウェイやアーティストのライブステージの生配信や、豪華出演者のトークなど特別な企画満載で来場者も会場に来れなかった方も、イベント当日の様子をお楽しみいただけます。

イベント当日限定で、KANSAI COLLECTION公式LINEで応募できるプレゼント企画も実施予定です。

また、KANSAI COLLECTION史上初の試みとして、LIVE配信ゲストがアリーナ中継ブースに登場します。何時に誰が登場するかは当日のお楽しみに!

<配信時間>

2025年3月2日(日) 13:00-21:00

<LIVE配信の視聴方法>

・KANSAI COLLECTION 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@kansaicollection

・KANSAI COLLECTION 公式LINE

https://line.me/ti/p/@kansaicollection

ID:@KANSAICOLLECTIONで検索して友だち登録

【 全出演者情報 】2025年2月25日現在 ※50音順

〈 MODEL 〉

井手上漠、大谷映美里(=LOVE)、大友花恋、柏木由紀、加藤ナナ、齋藤樹愛羅(=LOVE)、坂井仁香(超ときめき(ハート)宣伝部)、島崎遥香、白間美瑠、上西星来、菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部)、高松瞳(=LOVE)、千葉恵里(AKB48)、野口衣織(=LOVE)、HITOMI(SAY MY NAME)、村田倫子、ゆりにゃ、渡辺美優紀 and more

〈 GUEST 〉

あみか(フォーエイト48)、伊藤桃々、稲場愛香、大森靖子(ZOCX)、小川史記(BUDDiiS)、折田涼夏、Kirari、熊田曜子、元之介、酒寄楓太、佐々木莉佳子、塩崎太智(M!LK)、翔、せいせい、戦慄かなの(ZOCX)、高尾楓弥(BUDDiiS)、田久保夏鈴、ちせ、中島結音、藤咲凪(最終未来少女)、吉井美優 and more

〈 ABEMA GUEST 〉

小國舞羽、中村健太朗、林田拓也、原屋裕介、Bao、松本一彩、村谷はるな

〈 PUBLIC GUEST 〉

吉村大阪府知事、横山大阪市長

〈 Athlete Guest 〉

臼井麗香 and more

〈 GLOBAL GUEST 〉

KELLY KIM、SAY MY NAME、テリ(Taeri)、MASHIHO、YOONSEO、リルーシュ、LEA NAVVAB and more

〈 CREATOR 〉

一生友子、えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、なるねぇ、Hinata、フォーエイト48、MINAMI、Mumei、ゆん、夜のひと笑い、 ろこまこあこ and more

〈 ARTIST 〉

=LOVE、JEON SOMI、超ときめき(ハート)宣伝部、ももいろクローバーZ and more

〈 Next Break ARTIST 〉

杉本琢弥、ZOCX、NOWADAYS、MIMIIROSE、LIGHTSUM and more

〈 Opening Act 〉

Ab7 Prince、特撮Boyz、ピーターパンシンドローム and more

〈 FUTURE 〉

磯野亨、川口飛雄我、塩見きら、すみぽん(高倉菫)、瀬川陽菜乃、高橋かの、ひなた、藤田みあ、真楪伶、森脇梨々夏 and more

〈 MC 〉

朝日奈央 and more

〈 Live Streaming MC 〉

大倉士門 and more

■関西コレクション公式TikTokアンバサダー

瀬川陽菜乃、ひなた、藤田みあ

※一部未発表のサプライズ出演者も予定しております。当日までお楽しみに!

※最新の出演者情報等は、下記ホームページをご覧ください。

https://www.kansai-collection.net/

開催名称 KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER

開催日程 2025年3月2日(日)

開催時間 12:30開場 14:00開演 (全て予定)

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 大阪府・大阪市・大阪商工会議所・大阪観光局・京都府・京都市・

京都商工会議所・兵庫県・滋賀県・奈良県・

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会・「日本博 2.0」参画型

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION

【チケット販売情報】

チケット絶賛販売中!

※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。

<チケット購入先>

■ローソンチケット https://l-tike.com/kansaicollection2025ss/ Lコード:56291

■チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kansai-collection/

■イープラス https://eplus.jp/kansai-collection/

■楽天チケット https://r-t.jp/kancolle

<チケットに関するお問い合わせ>

キョードーインフォメーション

TEL 0570-200-888(平日・土曜 11:00~16:00)

<その他一般の方からのお問合せ >

関西コレクション実行委員会

info@kansai-collection.net