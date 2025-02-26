web3プロフェッショナルファームDeFimans、分散型金融（DeFi）プロトコルNapier v2のCuratorに就任

株式会社DeFimans

株式会社DeFimans（所在地：東京都港区、代表取締役：小野 暢思・佐藤 太思、以下「DeFimans」）は、Napier Labs（所在地：Dubai、United Arab Emirates、CEO：小副川 祐輔、以下「Napier」）が運営するNapier v2のCuratorに就任いたします。



■Napierとは

Napierはパーミッションレスなイールドアセットプロトコル「Napier Finance」の主要開発元です。新たにリリースされたNapier v2ではモジュール型の設計を採用し、Curatorによるアセットの作成や手数料構造のカスタマイズなど、柔軟かつスケーラブルな利回り管理を可能にしています。





■Curatorとは

CuratorはNapier v2における各vaultの運用方針に携わり、管理中vaultの利回り最適化に責任を負う事業者を指します。



■Curator就任による提供価値

DeFimansは、パートナーシップを通じて以下の内容を推進します：



１.Napierが提供するパーミッションレスなPT/YTアセットの発行・管理と自社のオンチェーン資産運用戦略の強化

２.NapierのCurator Network上に存在する他プロジェクトとの協業機会創出

３.DeFi領域全体のオンチェーン資本効率改善



DeFi/トークノミクスの専門的な知見を活用、伝統的金融（TradFi）からの資本流入を促進、市場全体のリスク指標・資産フローの健全化に貢献し、協業先への更なる付加価値向上とDeFiエコシステムの拡張にコミットします。

■Napierについて

Napierが運営するNapier Financeは、イーサリアム・バーチャル・マシン（EVM）上で動作する分散型金融（DeFi）プロトコルであり、ユーザーが利回り資産を柔軟に管理・取引できるプラットフォームを提供しています。最新のNapier v2ではモジュール型の利回りトークン化プリミティブを導入、パーミッションレスな利回り固定・取引、デリバティブ構築が可能になっています。



Curve FinanceやDeFiLlamaなどの著名DeFi プロジェクト、B Dash Venturesをはじめとした国内外の投資家から2023年に総額1.5億円の資金調達を実施済みです。

CEO：小副川 祐輔

所在地：Dubai、United Arab Emirates

公式サイト：https://napier.finance/

X（旧Twitter）：https://x.com/NapierFinance

■株式会社DeFimansについて

web3業界で実業経験を積んだメンバーによって設立されたDeFimansは、トークンエコノミクスの構築やブロックチェーン技術の活用等、web3領域に特化したハンズオン型のプロフェッショナルファームです。web3ビジネスでの“信用”を創造し、クライアントと共に日本のweb3業界の発展に向けて歩み続けます。

代表者：代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思

所在地：東京都港区虎ノ門５丁目３－１ 第一榎ビル 4F

設立：2022年7月

事業内容：

トークノミクス、DeFi、GameFi・ブロックチェーンゲーム、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援

資金調達・資本政策、マーケティング、翻訳等のハンズオン支援

Messari JAPAN運営

公式サイト：https://defimans.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/DeFimans

note：https://note.com/defimans

Medium：https://medium.com/@DeFimans

総合お問合せ：info@defimans.com

メディアお問合せ：池田 恩 mikeda@defimans.com



