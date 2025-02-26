シリーズ通算100万食突破！人気シリーズ「東北福興弁当」第13弾　お披露目試食会　3月5日開催（ホテルメトロポリタン仙台）

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）東北本部は、3月5日（水曜）、シリーズ通算100万食突破し大好評の「東北福興弁当」の販売に先立ち、第13弾のお披露目試食会をホテルメトロポリタン仙台にて開催します。

■シリーズ通算出荷数100万食突破！東北福興弁当がリニューアル

東北福興弁当は、東日本大震災からの復興に続き、更なる発展を目指す“福興(ふっこう)”を祈念した幕の内弁当です。中小機構の復興支援事業等を活用した事業者および国の認定(地域産業資源活用事業計画および農商工等連携事業計画)を受けた事業者が提供する東北各地の自慢の食材により作られています。

第13弾の発売にあたり、新たに5つの事業者が参加し、合計15事業者の食材を取り入れることで、新たな魅力のお弁当に生まれ変わります。販売は、3月7日（金曜）より株式会社JR東日本クロスステーションがJR東京駅、JR新宿駅、JR上野駅、JR大宮駅、JR仙台駅にて開始します。

第13弾では、新たな取組として東北福興弁当の特設サイトを3月5日（水曜）に開設します。サイトでは、取組の紹介や今回ご協力いただいた食産業事業者へのインタビュー記事を掲載し、東北の魅力を広く発信していきます。

〇東北福興弁当特設サイト

https://fukkobento-tohoku.smrj.go.jp

【写真】東北福興弁当

■「東北福興弁当」第13弾 お披露目試食会 開催概要

1．名称：「東北福興弁当～東北の恵み、心を込めて」お披露目試食会

2．日時：2025年3月5日（水曜）12時00分～13時30分（受付開始：11時30分）

3．会場：ホテルメトロポリタン仙台 3階 曙（仙台市青葉区中央1丁目1番地1号）

4．主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部

5．協力：株式会社JR東日本クロスステーションフーズカンパニー

6．プログラム（予定）：

（1）弁当を通して伝えたい東北への思いや取組の紹介

（2）献立の説明

（3）販売前試食

（4）弁当へ食材提供する事業者からのコメント

（5）掛け紙画家古山拓様からのコメント

7．企画の特徴

（1）第12弾までに引き続き、東北6県の更なる美味しい食材を選定。「食の力」で東北地方を応援。

（2）中小機構の復興支援事業等活用事業者および国の中小企業支援施策である「地域産業資源活用」、「農商工等連携」事業計画認定事業者が提供する東北各地の自慢の食材を多数採用。

■食材提供事業者

【別紙】「東北福興弁当」に食材提供する中小機構支援事業者および提供食材をご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1674-975093cf255048c94741caf1738ff20e.pdf

■取材申込方法

「プレス用 取材申込書」にて、3月3日（月曜）17時までにFAXまたはメールにてお申し込みください。多くの皆さまからの取材の申し込みをお持ちしております。

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1674-5155e02a773c203b8dd3fc64622b3288.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。