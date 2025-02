『ohora』の「Disney collection」ネイルに春の新作が登場！肌なじみ抜群のくすみパステルカラーデザイン4種、2025年3月4日(火)発売。

株式会社グルガジャパン

株式会社グルガジャパン(東京都渋谷区/代表取締役 柳基鉉)が展開する韓国発セルフジェルネイルブランドの「ohora(オホーラ)」(以下、ohora)から、春をテーマにしたネイルデザイン「Disney collection - One Day of Spring -」を2025年3月4日(火)より販売開始いたします。

花々の蕾もほころび、春めいた日がだんだんと増えてくるこの季節、ohoraからDisneyキャラクターモチーフのフェミニンで愛らしいコレクションをお届けします。

『くまのプーさん』、『ズートピア』のコンビや、『わんわん物語』、『バンビ』のカップルをイメージしたデザイン4種が登場。ほんのりと残る肌寒さをまとったくすみパステルカラーに、春の暖かく柔らかい日差しを感じさせるアートやフラワードローイングなどを施し、キュートに仕上げました。

お出かけしたくなるこの季節、春の訪れにぴったりなネイルでワクワクとトキメキを感じてみませんか。

コレクション概要

シリーズ名 :Disney collection - One Day of Spring -

発売日 : 2025年3月4日(火)

※17時より販売開始予定

ラインナップ:セミキュアジェル(シールタイプ)ハンド4種

販売店舗 :ohora公式サイト、楽天、Amazon、Qoo10

※ディズニーストアでの取り扱いはございません

特設ページ : https://ohora.co.jp/blogs/contents/disneycollection04

※発売日当日の17時より公開予定

【画像の引用・転載時のクレジット表記のお願い】

本プレスリリース内の画像を引用される場合はコピーライト (C) Disney(『くまのプーさん』デザインについては(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.)を必ずご記載ください。

ネイルデザイン一覧

N Picnic Time \2,300(税込)

『くまのプーさん』の「プーさん」と親友の「ピグレット」をモチーフにしたウォームカラーネイル。

ゴールド箔とクリアパーツを組み合わせてデザインしたはちみつを運ぶミツバチが、ハニーレモンベースとマッチしてとってもキュート。笑顔の「プーさん」と「ピグレット」のドローイングがほのぼのとしたムードを作ります。ピクニックマットのようなギンガムチェックと、春の柔らかな日差しをイメージしたくすみパステルのマーブルが冒険心をくすぐる、春のお出かけにピッタリなデザインです。

N Timeless Love \2,300(税込)

『わんわん物語』の「レディ」と「トランプ」をモチーフにしたフレンチMIXネイル。

「レディ」と「トランプ」がスパゲッティを一緒に食べるシーンにインスピレーションを受けた、心温まるデザインです。テーブルクロスをイメージしたチェック柄のラインと、スパゲッティのようなハートのラインをブロンズ箔で描き光沢感をプラス。「レディ」と「トランプ」の毛並みのようなマーブルベースのフレンチにはゴールドクリスタルパーツが煌めき、首輪とチャームをイメージさせます。

N Flower for Miss Bunny \2,300(税込)

『バンビ』の「とんすけ」と「ミス・バニー」をモチーフにしたピンクコーラルチークネイル。

花々に囲まれた森の中でロマンチックなひとときを過ごす「とんすけ」と「ミス・バニー」にインスピレーションを受け、フラワードローイングとチークネイルでラブリーなデザインに仕上げました。パールパーツは「とんすけ」のしっぽをイメージ。「とんすけ」と「ミス・バニー」のアートが愛らしさを一層引き立てる、春におすすめのデザインです。

N Zootopia Bloom \2,200(税込)

『ズートピア』の「ニック」と「ジュディ」をモチーフにしたくすみパステルネイル。

ラベンダーアッシュとオレンジのグラデーションに「ニック」と「ジュディ」の耳を描き、作品の中に登場する花にインスピレーションを受けたフラワーアートには、ローズゴールド箔をあしらいました。ちょっぴりユニークで上品な色合いのデザインは、春のおでかけにもおすすめです。

同日発売!ディズニーストアとohoraとの共同企画、『ミッキー&フレンズ 』デザインのご紹介

ディズニーストアとohoraの共同企画からは、爽やかなパステルカラーの『ミッキー&フレンズ 』をモチーフにしたネイル6種の登場です。

各キャラクターの魅力をたっぷり詰め込んだデザインは、ファッションのキーアイテムとしても大活躍の予感。

選ぶのも楽しい『ミッキー&フレンズ 』デザインの主役級ネイルで、毎日を彩ってみませんか。

発売日および販売店舗

・発売日 :2025年3月4日(火)10:00~

・販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京

全国のディズニーストア店舗

ディズニー公式オンラインストア

http://disneystore.jp/c/ohora/2025/march

※品切れの際はご了承ください

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる可能性がございます

※一部店舗で取り扱いがない可能性がございます

※ohora公式サイトでの取り扱いはございません

『ohora』とは

「韓国で大人気の“セミキュアジェル″をセルフで簡単に!」をコンセプトに2021年日本上陸。

上陸後、国内の各媒体でベストコスメを受賞するなど注目いただいています。「セミキュアジェル」は、液状のジェルネイル100%のうち約60%だけ硬化したジェルネイルで、この独自技術は日本、韓国、中国、アメリカ、ヨーロッパにて特許登録済。

従来のネイルシールと比べて、柔らかく伸縮性があり、どんな大きさの爪や形にも簡単にフィットしやすくもちが良いのが特徴。(※仕上げにはジェルランプが必要です)ベース、カラー、トップの3層ジェル構造にすることで、より鮮やかな発色と光沢感、そしてジェルならではのぷっくりとしたボリューム感を実現。サロンクオリティと手軽さはそのままに、本物のジェル特有の仕上がりの美しさを楽しむことができる新感覚のアイテムです。

ブランド概要

名称:ohora(オホーラ)

公式サイト:https://ohora.co.jp/

