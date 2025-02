「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」オフィシャルストアをMIYASHITA PARKと東京スカイツリー(R)に期間限定オープン

ファナティクス・ジャパン合同会社

※イメージ

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年3月6日(木)11:00より、渋谷区立宮下公園(MIYASHITA PARK4F)内の多目的運動施設(サンドコート)にて、MLB日本開幕戦「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」(以下「MLB Tokyo Series」)を記念した期間限定ストア「MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」をオープンいたします。

また、2025年3月8日(土)10:00からは、東京スカイツリー(R)1階SKYTREE SPACEにて、もう1つの期間限定ストア「MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE -TOKYO SKYTREE-」をオープンします。

期間限定ストアでは、MLB Tokyo Seriesの開催を記念したパッチ付きのユニフォームやフェイスタオルをはじめ、大谷翔平選手、山本由伸投手、今永昇太投手、鈴木誠也選手ら、日本人メジャーリーガーがデザインされたグッズなど、豊富なラインナップを取り揃えています。

期間中はMLBのビジュアルやサインなどを大胆に打ち出し、選手名や背番号などをデザインしたロッカールーム風のディスプレーでベースボールカルチャーを表現します。店内でのLED visionではイベントプロモーション動画などを展開します。

さらには、この記念すべき日本でのMLB開幕戦をより一層盛り上げるため、2025年3月1日(土)よりスポーツ用品店をはじめ全国約50カ所でオフィシャルグッズを取り扱います。詳細は、各店舗の情報をご確認ください。

日本中がMLB一色に染まる特別な一戦となるMLB Tokyo Seriesを、オフィシャルグッズとともに楽しみましょう!

■店舗情報

MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-

会場:渋谷区立宮下公園多目的運動施設(サンドコート) [東京都渋谷区渋谷1-26-5]

開催期間:2025年3月6日(木)~23日(日)

営業時間:10:00~21:00 初日のみ11:00オープン

※イベントなどにより、変更となることがあります。

※イメージ

MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE -TOKYO SKYTREE-

会場:東京スカイツリー(R)1階SKYTREE SPACE [東京都墨田区押上1-1-2]

開催期間:2025年3月8日(土)~19日(水)

営業時間:10:00~21:00

※イベントなどにより、変更となることがあります

※イメージ

※注意事項※

(1)待機列にはお連れ様全員おそろいの上、お並びください

(2)止むを得ず列を離れる際は、前後の方にお声がけいただきトラブルがないようお願いします

(3)お荷物やシートのみを残しての場所取りは禁止とさせていただきます

(4)近隣の方へのご配慮とお客様の安全を守るため、徹夜で並ぶ行為は禁止とさせていただきます

(5)列整理に関する事項については、スタッフの指示に従ってください

(6)状況により開店時間の前後や、営業時間内でも販売を一時中断させていただく可能性があります

(7)閉店時間は状況により変わる可能性があります

(8)商品に不良があった際は、当日中にスタッフまでお声かけください

(9)お買い求めいただいた商品・数量・お釣り銭などは、必ずその場でお客様ご自身にてご確認ください

(10)購入日以降の不良品以外の返品・交換・返金は対応いたしかねますのでご了承ください

(11)商品によっては品切れとなっている場合があります。また、販売状況によっては購入点数制限を設ける場合があります

(12)事故・混乱防止のため、営業中であっても様々な制限を追加で設けさせていただく場合があります

(13)状況により、ご入店待機列整理のための抽選および整理券の発行を行う場合がございます

(14)販売場所・営業時間・取扱商品は予告なく変更になる場合があります

(15)購入制限を設ける場合がございます

(16)催事や物販に関するお問い合わせは、各施設(MIYASHITA PARK・渋谷区立宮下公園・東京スカイツリー)では対応しておりません。恐れ入りますが、主催者または関係各所の公式案内をご確認くださいますようお願いいたします

(17)店頭でのお取り置きは不可となります

(18)商品の完売状況につきましては、店舗にてご確認いただきますようお願い申し上げます。完売のご案内には時差が生じることがございます

■全国の取り扱い店舗

北海道 | スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店/スポーツデポ 大曲店

東北 | スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店/スーパースポーツゼビオ あすと長町店/

スーパースポーツゼビオ 郡山西ノ内店

関東 | 成田空港 第1ターミナル Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA/

成田空港 成田国際空港第2ターミナル Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA/

スーパースポーツゼビオ ドームつくば学園東大通り店/

スーパースポーツゼビオ セブンパークアリオ柏店/

スポーツデポ 川崎店

東京都 | エルプレス新宿店/スーパースポーツヴィクトリアイオンモールむさし村山店/

ヴィクトリア御茶ノ水本店/スーパースポーツゼビオ東京御茶ノ水本店/

スーパースポーツゼビオ オリナス錦糸町店

スーパースポーツヴィクトリア池袋サンシャインシティ店/

スーパースポーツゼビオアリオ葛西店/

羽田空港(第1ターミナル /HANEDA Sports)/

羽田空港(第2ターミナル /SMILE TOKYO催事区画) /

阪急メンズ東京/品川駅/東京駅/池袋駅/東京タワー/

スーパースポーツゼビオ ダイバーシティ東京 プラザ店/

スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店/AlpenTOKYO

埼玉県 | ヴィクトリアスポーツモール越谷イオンレイクタウン店

中部 | AlpenNAGOYA/スーパースポーツゼビオ 浜松宮竹店/スポーツデポ 金沢鞍月店

関西 | 阪神梅田本店 2階 イベントスペース1/スポーツデポ 天王寺店/スポーツデポ 新大阪店/

スポーツデポ デュー阪急山田店/スポーツデポ 学園南インター店/

スポーツデポ 加古川別府店

中国 | スーパースポーツゼビオ 福屋広島駅前店/スポーツデポ 福山店/

スポーツデポ 広島八木店

四国 | スポーツデポ 高松伏石店/スポーツデポ 徳島藍住店

九州 | 福岡空港/スーパースポーツゼビオ 福岡天神店/AlpenFUKUOKA /

スポーツデポ 太宰府インター店/スポーツデポ フラッグシップストア天久店/

スポーツデポ 佐賀店/スポーツデポ 熊本インター店/スポーツデポ 具志川店

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.