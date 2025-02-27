TVアニメ『進撃の巨人』の描き下ろし Flower Shop ver. クリスタルの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『進撃の巨人』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『進撃の巨人』の商品の受注を2月18日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/70?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし Flower Shop ver. クリスタル

エレン、リヴァイの描き下ろしイラストをクリスタルキューブ内に3Dで再現しました。

付属のLEDスタンドに設置する事で存在感を増し、更に魅力的に演出します。

LEDはゆっくりと色が変わり、飽きの来ないアイテムとなっております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,978(税込)

種類 ：全2種（エレン、リヴァイ）

サイズ：本体：（約）50×50×80mm

素材 ：本体：光学ガラス LED台座：ABS樹脂

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/70?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact

担当： 齊藤直樹

Mail： support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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